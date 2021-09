Tech Moves : Kymeta, soutenu par Bill-Gates, ajoute de nouveaux co-PDG ; L’ex-cadre de Zillow rejoint le conseil d’administration de Roofstock

in

— Chloe Harford, ancienne cadre de Zillow et OfferUp, a rejoint le conseil d’administration de Roofstock, basé à Oakland, en Californie. Elle siège également actuellement au conseil d’administration de la start-up immobilière de Seattle JetClosing.

« J’ai été attiré par l’expertise approfondie de l’équipe dans le secteur, la plate-forme technologique innovante alimentée par les données et le marché qu’ils ont construit », a déclaré Harford dans un communiqué de presse.

Roofstock est une entreprise de technologie financière qui permet aux particuliers d’investir dans des maisons unifamiliales locatives. La société a récemment acquis la plateforme de gestion immobilière Great Jones et a levé 133 millions de dollars de financement total à ce jour.

– Kymeta, basée à Redmond, Washington, a annoncé que Walter Berger et Doug Hutcheson seraient co-PDG de la société de connectivité mobile soutenue par Bill Gates.

Berger était plus récemment président, un titre qu’il conservera, et COO. Hutcheson est président exécutif de Kymeta depuis 2019 et continuera dans ce rôle avec ses nouvelles responsabilités.

Le PDG de Rendered.AI, Nathan Kundtaz, était auparavant PDG de Kymeta, mais le poste est resté vacant après son départ en 2018.

Kymeta a également annoncé cette semaine un partenariat avec OneWeb pour tester le service mobile haut débit par satellite.

– La startup de technologie de la santé de Seattle, Optimize Health, a embauché Todd Haedrich en tant que PDG. Haedrich, basé à Portland, dans le Maine, était auparavant cadre chez Covetrus et athenahealth. Le co-fondateur et ancien PDG Jeff LeBrun deviendra directeur de la stratégie et conservera son poste de président exécutif.

Fondée en 2015, Optimize vend un service de surveillance de bout en bout utilisé par les clients, notamment des cabinets indépendants, des systèmes hospitaliers, etc. Il a levé 15,6 millions de dollars en septembre 2020.

— Le PDG de Convoy, Dan Lewis, a rejoint le conseil consultatif de la startup CityBldr, basée à Bellevue, dans l’État de Washington. Fondée en 2016, CityBldr fabrique un logiciel qui analyse les données de zonage et de terrain pour évaluer le potentiel de réaménagement des propriétés. Plus tôt cette année, il a ajouté un outil pour identifier les sites potentiels de logements abordables.

– La start-up satellite Xplore a ajouté l’ancien astronaute Paul Richards en tant que co-CTO et ingénieur en chef, basé sur les installations de 22 000 pieds carrés de la société à Redmond, Wash.

Il était plus récemment vice-président et directeur technique de Genesis Engineering Solutions et a passé 13 ans à la NASA. Xplore développe des satellites pour des missions interplanétaires. Richards dirigera l’équipe de construction de Xcraft, les satellites en orbite terrestre basse de la société spatiale commerciale.

— La chercheuse en IA Aylin Caliskan a rejoint la nouvelle équipe des systèmes et expériences d’IA responsables de l’Université de Washington. Le groupe étudie « comment les systèmes d’information intelligents interagissent avec la société humaine », y compris des méthodes pour détecter les biais dans l’apprentissage automatique et l’IA.

Caliskan était plus récemment professeur adjoint à l’Université George Washington. Elle est titulaire d’un doctorat en informatique de l’Université Drexel et d’une maîtrise en ingénierie axée sur la robotique de l’Université de Pennsylvanie.

— Lisa Kalscheur est désormais directrice du marketing chez Notarize, une plateforme de notaire en ligne. Elle était auparavant CMO chez Kibo Commerce et Monetate.

Notarize est principalement distant avec son siège à Boston. Kalscheur restera basé à Seattle.

— Le planétologue Alex Parker a rejoint le SETI Institute en tant que chercheur basé sur l’île de Whidbey dans l’État de Washington. Il était plus récemment un scientifique principal au Southwest Research Institute. Organisme privé à but non lucratif, le SETI Institute a pour mission de comprendre l’origine de la vie dans l’univers.

— La Bellevue Chamber a annoncé le PDG de Mutual Materials, Kendall Anderegg, en tant que nouveau président de l’organisation commerciale et a ajouté neuf nouveaux membres au conseil d’administration.

— Andrea Buckmeier est maintenant vice-présidente du marketing pour le Seattle Kraken, l’équipe d’expansion de la LNH de la ville. Elle était plus récemment directrice du marketing intégré chez REI et a passé plus d’une décennie chez Starbucks dans une variété de rôles marketing.

Le Seattle Kraken jouera son premier match le 12 octobre et son premier match à domicile au Climate Pledge Arena, sponsorisé par Amazon, le 23 octobre.

— Steve Sandmeyer, ancien consultant en sports et divertissement chez Google, a rejoint Data Skrive en tant que directeur du développement des relations. La plate-forme de contenu sportif automatisée de la startup de Seattle est utilisée par l’Associated Press et les départements sportifs universitaires.