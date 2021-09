Tech Moves : la start-up de Seattle TomboyX nomme un nouveau PDG ; T-Mobile nomme un avocat général ; et plus

in

Leslie Garrard. (Photo TomboyX)

— Le fabricant de sous-vêtements neutres en matière de genre TomboyX a promu le COO Leslie Garrard au poste de PDG. Les co-fondateurs Fran Dunaway et Naomi Gonzalez continueront d’être les ambassadeurs de la marque et les conseillers stratégiques. Dunaway restera au conseil d’administration.

“C’est une marque de challenger fondée par des femmes qui vise à 100% à promouvoir la joie et l’émerveillement grâce à un confort radical et à l’inclusivité”, a déclaré Garrard dans un communiqué de presse.

Ancien vice-président de REI, Garrard a rejoint la société de Seattle l’année dernière. Avant REI, elle a occupé des postes de marketing senior chez Starbucks et T-Mobile.

De plus, l’équipe de direction s’est agrandie :

Le directeur financier Ryan Letson est désormais également COO. Katrine Fritz a été promue marchande en chef. Elle était plus récemment vice-présidente du marchandisage, de la conception et de la planification. L’ancienne vice-présidente du marketing de FlyHomes, Amy Sellers, a été embauchée en tant que directrice du marketing.

Fondé en 2013, TomboyX a levé 24,3 millions de dollars à ce jour. Ses sous-vêtements se déclinent dans une large gamme de silhouettes et de tailles. L’entreprise est connue pour son plaidoyer et son message d’inclusivité.

— T-Mobile US a nommé Mark Nelson en tant que vice-président exécutif et avocat général. Il succédera à l’actuel avocat général Dave Miller, qui prendra sa retraite en avril 2022 après 26 ans avec l’opérateur sans fil.

Nelson est associé du cabinet d’avocats Cleary Gottlieb et a auparavant été conseiller juridique de T-Mobile, notamment en conseillant la société lors de sa fusion avec Sprint. Il débutera le 11 octobre.

T-Mobile a également annoncé que Broady Hodder serait son nouveau secrétaire général.

Le mois dernier, T-Mobile, le deuxième plus grand opérateur aux États-Unis, a confirmé une violation de données affectant des millions de clients et s’est engagé à investir davantage dans la cybersécurité.

De gauche à droite : Jackye Clayton, Sandy Matus et LeeRon Yahalomi. (Texte Photos)

— La startup d’écriture augmentée Textio a embauché Jackye Clayton en tant que vice-président de l’acquisition de talents et DEI. Elle était plus récemment stratège en diversité, équité et inclusion chez SeekOut, une startup de recrutement de Seattle.

Avec son expérience en talent et en DEI, le rôle de Clayton s’étendra à la fois aux produits et à l’équipe de Textio.

“Elle dirigera tous les travaux connexes chez Textio, fournira une expertise critique à nos clients et sera une voix de premier plan dans les produits que nous créons pour l’écosystème au sens large”, a déclaré Kieran Snyder, PDG de Textio.

Deux autres cadres ont été promus :

Sandy Matus est maintenant vice-président du personnel. Elle a rejoint Textio l’année dernière en tant que directrice du personnel. LeeRon Yahalomi est maintenant vice-président des ventes et du succès client. Elle était plus récemment directrice principale du succès client et travaillait auparavant chez DreamBox Learning.

La société de Seattle a récemment rendu son outil d’aide à l’écriture inclusif disponible sur LinkedIn.

Lila Tretikov, responsable technique et directrice technique adjointe de Microsoft, dirigera le conseil d’administration de Cervest

— Microsoft CVP et CTO adjointe Lila Tretikov a rejoint le conseil d’administration et a été nommée présidente de la start-up de technologie climatique Cervest.

Tretikov a rejoint Microsoft en 2018 en tant que CVP de l’IA, de la perception et de la réalité mixte. Elle était auparavant PDG de la société de gestion de l’énergie Engie et ancienne directrice exécutive de Wikimedia.

Basée à Londres, la plate-forme de Cervest évalue le risque climatique et a clôturé un cycle de série A de 30 millions de dollars en mai.

— La startup de technologie de la santé AdaptX, anciennement connue chez MDMetrix, a embauché Lisa Counsell en tant que directrice commerciale.

Basé à Atlanta, Counsell était plus récemment vice-président de la division des soins de santé chez FairWarning, une société de sécurité des données de santé.

AdaptX a clôturé un tour de série A de 6 millions de dollars en juillet.

Erin Boyd. (Photo d’énergie LevelTen)

— La plate-forme d’énergie renouvelable LevelTen Energy a nommé Erin Boyd au poste de vice-président de l’analyse. Elle était plus récemment responsable de la science des données commerciales et clients chez AES Corporation et auparavant cadre supérieur chez PG&E.

Boyd a son doctorat en économie et a travaillé sur des projets d’électrification internationaux en Angleterre, au Japon et en Éthiopie. Dans son nouveau rôle, elle sera responsable des données, des analyses et des prévisions sur la plateforme de LevelTen.

Fondée en 2016, LevelTen Energy est basée à Seattle et a récemment levé 35 millions de dollars dans un cycle de série C auprès de Google et d’autres bailleurs de fonds.

De gauche à droite : Sara Mouradian et Rahul Trivedi. (Photos UW)

— Les chercheurs en informatique quantique Sara Mouradian et Rahul Trivedi rejoindront le département de génie électrique et informatique de l’Université de Washington en tant que professeurs adjoints.

Mouradian est actuellement stagiaire postdoctoral à l’UC Berkeley. Elle a commencé ses recherches en informatique quantique au cours de sa dernière année de premier cycle au MIT et y a également obtenu sa maîtrise et son doctorat. Elle débutera en mars 2022.

Trivedi est chercheur postdoctoral au Max Planck-Harvard Research Center for Quantum Optics. Il a obtenu son doctorat en génie électrique de Stanford et débutera en janvier 2023.

Les ajouts font partie d’une « initiative d’embauche en grappes » dans plusieurs départements de l’UW pour étendre l’expertise en science et technologie de l’information quantique (QIST) de l’établissement d’enseignement.

Paul Nguyen. (Photo BitTitan)

— BitTitan, fournisseur de services cloud basé à Bellevue, Wash., a nommé Paul Nguyen vice-président des produits et de l’ingénierie pour Perspectium, la société basée à San Diego, en Californie, qu’elle a acquise plus tôt cette année. Il sera basé au bureau de BitTitan à San Diego.

Nguyen a cofondé Perspectium et était plus récemment directeur principal du développement. Il était auparavant ingénieur logiciel senior chez EMC.

– Le ministère de la Santé de l’État de Washington a annoncé que le pédiatre Tao Kwan-Gett sera directeur scientifique à partir du 1er octobre. Il succède à l’épidémiologiste Scott Lindquist, directeur scientifique par intérim depuis décembre.

Kwan-Gett était plus récemment un pédiatre de soins primaires à Virginia Mason. Il est actuellement directeur du corps professoral du Northwest Public Health Primary Care Leadership Institute, qui fait partie de l’École de santé publique de l’Université de Washington.