Tech Moves : la start-up en Colombie-Britannique Thinkific ajoute le CMO de Hootsuite ; Le fondateur d’Amplero quitte Zulily

Henk Campher. (Photo réfléchie)

— La startup d’éducation en ligne Thinkific, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a annoncé l’arrivée de Henk Campher, ancien cadre supérieur de Hootsuite, au poste de directeur du marketing.

Basé à Seattle, Campher était plus récemment vice-président du marketing d’entreprise sur la plate-forme de gestion des médias sociaux Hootsuite. Il était auparavant vice-président des communications de marque chez Salesforce et a occupé des postes de direction dans les agences Edelman et Allison+Partners.

L’entreprise a également promu Chris McGuire au directeur de la technologie, succédant au co-fondateur de Thinkific Matt Payne qui sera désormais SVP de l’innovation.

Chris McGuire. (Photo réfléchie)

McGuire a rejoint Thinkific plus tôt cette année en tant que vice-président de l’ingénierie. Il est l’ancien CTO des startups canadiennes Checkfront et Foodee. Il est également un ancien de Hootsuite et a été directeur du développement logiciel pour l’outil de gestion des médias sociaux après l’acquisition de Brightkit, que McGuire a cofondé.

Thinkific a levé 22 millions de dollars l’année dernière pour développer sa plate-forme de création de cours en ligne. L’entreprise de neuf ans a récemment lancé de nouvelles fonctionnalités, notamment un magasin Fiverr dédié à ses créateurs de cours, un service de traitement des paiements intégré et sa propre place de marché d’applications.

— Le directeur scientifique de Microsoft Eric Horvitz et l’ancienne PDG de la Fondation Gates Sue Desmond-Hellmann font partie des 30 dirigeants nommés au Conseil des conseillers du président Biden sur la science et la technologie.

Olly Downs. (Photo de Zulily)

— Le fondateur et ancien PDG d’Amplero, Olly Downs, a quitté son poste de vice-président des données et de l’apprentissage automatique chez Zulily. Il a annoncé sur LinkedIn qu’il avait rejoint la société de boîtes d’abonnement de jouets pour chiens de New York BARK en tant que vice-président directeur des données, de l’analyse et de l’apprentissage automatique.

Downs a précédemment fondé la startup de marketing AI Amplero, issue de Globys en 2016, où il était PDG puis directeur scientifique.

Downs a quitté la startup de Seattle en 2018. Après un bref passage chez Zillow Group, il a rejoint Zulily en 2019. Amplero a fermé ses portes en 2020 en raison des impacts économiques de la pandémie de COVID-19.

Tony Petit. (Photo Wiliot)

— La start-up IoT Wiliot, basée à San Diego, en Californie, a nommé Tony Small, ancien directeur général de Zillow et de Convoy, au poste de directeur commercial. Small était plus récemment directeur des revenus chez Pro.com, qui a été acquis par Opendoor plus tôt ce mois-ci.

Avant Pro.com, Small était directeur des revenus de la startup de camionnage Convoy. Il a passé plus de huit ans chez le géant de l’immobilier Zillow, plus récemment en tant que vice-président senior. Il était auparavant cadre supérieur chez Amazon.

Wiliot, qui a développé une puce IoT à faible consommation d’énergie, a clôturé un cycle de série C de 200 millions de dollars en juillet avec l’intention d’augmenter les ventes des puces et de ses logiciels.

De gauche à droite : Dana Lawson et Akram Hassan. (Netlify Photos)

— La société de cloud computing de San Francisco, Netlify, a embauché Dana Lawson en tant que vice-président senior de l’ingénierie et Akram Hassan en tant que vice-président des produits.

Lawson, basé à Portland, Oregon, était plus récemment vice-président de l’ingénierie chez GitHub. Elle était auparavant directrice de l’ingénierie chez Heptio et New Relic.

Basé à Seattle, Hassan rejoint Netlify en provenance d’Uber où il était responsable produit de sa plateforme de croissance. Il était auparavant directeur principal de la gestion des produits chez Dell EMC et directeur de programme chez Microsoft.

— Le vétéran de Microsoft Hemant Vashisth a rejoint Amazon en tant que responsable de programme senior pour Amazon Transportation Services. Il était plus récemment directeur principal DevOps chez Philips et travaillait auparavant sur T-Mobile et Skype.

— Le cabinet d’avocats de Seattle Focal PLLC a promu l’avocate en propriété intellectuelle Stacia Lay et l’avocate en protection des données et de la vie privée Barb Rhoads-Weaver auprès des membres du cabinet.