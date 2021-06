Tech Moves : l’avocat général de Microsoft rejoint Cisco ; Outreach ajoute des cadres ; Avalara élargit son conseil d’administration

Dev Stahlkopf, avocat général sortant de Microsoft. (Photo Microsoft)

— Après 14 ans chez Microsoft, Dev Stahlkopf rejoint Cisco en août en tant que vice-président exécutif et directeur juridique. Elle est conseillère juridique et secrétaire générale de Microsoft depuis 2018.

Stahlkopf remplacera l’ancien directeur juridique de Cisco, Mark Chandler, qui a pris sa retraite en mai après 25 ans au sein de la société de technologie de réseau.

Avant de commencer en tant qu’avocat dans le groupe de droit du travail de Microsoft, Stahlkopf était avocat au cabinet d’avocats de Seattle Perkins Coie. Elle siège actuellement au conseil d’administration du Leadership Council on Legal Diversity.

L’annonce fait suite à une nouvelle note décrivant comment Microsoft réorganise son équipe juridique alors qu’elle se prépare à faire face à une réglementation technologique croissante à travers le monde.

Srinivas Tallapragada (à gauche) et Bruce Crawford. (Photos d’Avalara)

— La société d’automatisation fiscale basée à Seattle, Avalara, a nommé Srinivas Tallapragada et Bruce Crawford à son conseil d’administration. Les nouveaux ajouts élargissent le conseil d’administration d’Avalara à 11 membres.

Tallapragada est actuellement président et directeur technique de Salesforce. Il était auparavant cadre en ingénierie chez Oracle et SAP.

Crawford est un lieutenant-général à la retraite et ancien directeur de l’information de l’armée américaine. Il est actuellement vice-président directeur du développement stratégique, de la croissance et des ventes de la société de services techniques Jacobs.

Au cours de la dernière année, Avalara a annoncé quatre acquisitions et augmenté ses revenus grâce à la montée en flèche du commerce électronique provoquée par la pandémie.

De gauche à droite : Mohan Achar, Neil Amrhein et Vlad Melnik. (Photos de sensibilisation)

— Outreach, la startup de logiciels de vente de Seattle, désormais évaluée à 4,4 milliards de dollars, a recruté trois nouveaux cadres et a annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau à Atlanta. Les nouveaux cadres qui rejoignent l’équipe de direction d’Outreach sont :

Mohan Achar en tant que vice-président du support client. Il était plus récemment cadre chez un fournisseur de communications d’entreprise 8 × 8 et a dirigé le support client chez Marketo.

Neil Amrhein en tant que vice-président du conseil en valeur. Amrhein a travaillé chez Ariba puis chez SAP, suite à son acquisition du réseau de commerce d’entreprise.

Vlad Melnik en tant que vice-président du développement commercial mondial et des partenariats. Il était plus récemment vice-président des alliances mondiales chez Reltio, société SaaS, et auparavant directeur principal chez Splunk.

Outreach n’a pas encore ouvert son bureau physique à Atlanta mais y embauche déjà. Ce sera le cinquième bureau de la société en dehors de son siège social de Seattle.

Le PDG et co-fondateur Manny Medina a cité sa clientèle existante dans le bassin de talents diversifié du Sud-Est et d’Atlanta comme deux raisons de l’expansion.

— L’ancien directeur de la sécurité (CSO) de la division de sécurité cloud et IA de Microsoft, Gunter Ollmann, a rejoint la société d’analyse de sécurité Devo Technology en tant que directeur de la sécurité. Il a quitté Microsoft ce mois-ci après quatre ans.

Avant de travailler pour le géant de la technologie de Redmond, Ollmann était CTO chez NCC Group, IOActive et Damballa. Il a précédemment travaillé sur la stratégie de sécurité chez IBM.

Damon Corey. (Photo RipeLocker)

— La startup de technologie agricole RipeLocker a nommé Damon Corey comme nouveau COO. Il était plus récemment directeur de Pace International, une entreprise alimentaire post-récolte précédemment détenue et dirigée par le PDG et co-fondateur de RipeLocker, George Lobisser.

Fondée en 2016, RipeLocker vend et loue ses conteneurs brevetés pour conserver les fleurs et les produits en transit. La société basée à Bainbridge Island, dans l’État de Washington, a clôturé un tour de table de 5 millions de dollars en avril et a levé 12 millions de dollars à ce jour.

– Greater Seattle Partners a annoncé que Ketul Patel, PDG de Virginia Mason Franciscan Health, était le nouveau coprésident de son conseil exécutif. Il succède à l’ancien PDG d’Alaska Airlines, Brad Tilden, qui a pris sa retraite en mars.

L’autre coprésidente de l’organisation régionale de commerce et d’investissement est Phyllis Campbell, responsable de la région du nord-ouest du Pacifique pour JP Morgan Chase et ancienne présidente-directrice générale de la Seattle Foundation. Chris Mefford occupe actuellement le poste de PDG par intérim après le départ du PDG fondateur Brian McGowan en mai.

– Optimal, basé à Kirkland, dans l’État de Washington, a nommé Richard Vedder en tant que conseiller du conseil d’administration. Vedder est professeur émérite à l’Université de l’Ohio et actuellement chercheur principal à The Independent Institute, un groupe de réflexion basé à Oakland, en Californie. Il dirigeait auparavant le Center for College Affordability and Productivity.

Fondée en 2004 par le PDG Sung Rhee, Optimal fournit des données, des classements et des recherches sur l’enseignement supérieur aux futurs étudiants. Vedder conseillera l’équipe Optimal sur le contenu de l’enseignement supérieur et sera un auteur d’éditorial pour la plate-forme.