Tech Moves: le co-fondateur de Rad Power Bikes démissionne; Le PDG de WRF, Ron Howell, prendra sa retraite; et plus

Ty Collins (à droite) et Mike Radenbaugh, cofondateurs de Rad Power Bikes, remportent le prix du jeune entrepreneur de l’année aux . Awards 2019. (Photo . / Kevin Lisota)

– Ty Collins, cofondateur de Rad Power Bikes, a quitté la start-up de vélos électriques en pleine croissance. Collins, qui était directeur du marketing, occupe maintenant un rôle de conseil et reste proche de l’entreprise, participant à l’intégration et aux appels avec la haute direction.

«J’ai passé six merveilleuses années à construire Rad et à moudre dans le style de vie des startups et j’étais tout simplement prêt à pouvoir aller au parc un jour de semaine avec ma femme et mes enfants», a déclaré Collins à ..

Collins a lancé l’entreprise en 2015 avec le co-fondateur et PDG Mike Radenbaugh lorsqu’ils ont levé 320 365 $ dans le cadre d’une campagne de financement participatif Indiegogo. Le duo a remporté le prix du jeune entrepreneur de l’année aux . Awards en 2019. Avant Rad, Collins était responsable de compte senior avec la plateforme de données marketing Velocidi.

La pandémie a stimulé une énorme demande pour les vélos électriques de Rad. La société basée à Seattle est rentable et a levé 150 millions de dollars plus tôt cette année.

«Pour ce qui est de la suite, je consacre un temps inconnu à être avec ma famille, je suis sûr que la vie de la start-up me ramènera à un moment donné», a déclaré Collins.

Le directeur des revenus de la société, Jed Paulson, supervisera les efforts de marketing avec le départ de Collins.

Ronald Howell. (Photo WRF)

– Le PDG de la Washington Research Foundation (WRF), Ron Howell, prendra sa retraite fin avril après 29 ans à la tête de l’une des plus grandes fondations privées de l’État de Washington. Le directeur financier du WRF, Jeff Eby, sera le PDG par intérim jusqu’à ce qu’un nouveau dirigeant soit annoncé.

«J’adore avoir rencontré autant de grands innovateurs et avoir pu en apprendre davantage sur la science et l’ingénierie intéressantes, puis réfléchir de manière créative à son rôle, à sa valeur et à la manière dont nous pourrions aider», a déclaré Howell dans un communiqué.

La Washington Research Foundation a été fondée en 1981 par Tom Cable, Bill Gates Sr. et W. Hunter Simpson. L’organisation soutient les sciences et la technologie de la vie grâce à des subventions, à la commercialisation et à l’octroi de licences de technologies auprès d’universités et d’autres institutions de recherche à but non lucratif. L’Université de Washington, par exemple, a gagné plus de 445 millions de dollars en revenus de licence grâce à WRF.

Pendant le mandat de Howell, l’organisation est passée de la gestion principalement de la propriété intellectuelle à des programmes d’octroi de subventions et à une branche d’investissement en capital-risque, WRF Capital. Les actifs de l’organisation sont passés de 13 millions de dollars à 300 millions de dollars.

«Sous la direction de Ron, WRF a prospéré et considérablement élargi sa mission», a déclaré Cable. «… Grâce à Ron, WRF est sur des bases très solides alors qu’il progresse en se concentrant principalement sur le soutien des technologies liées aux sciences de la vie.»

– Le groupe Expedia a ajouté à son conseil d’administration l’avocate générale adjointe de SoftBank, Patricia Menendez-Cambo. Elle comble une vacance créée par la démission du membre de longue date du conseil d’administration A. George «Skip» Battle. Lis l’histoire.

Leila Kirske. (Photo de Marchex)

– La société d’analyse des ventes et du marketing basée à Seattle, Marchex, a promu Leila Kirske en tant que nouvelle directrice financière. Kirske a rejoint Marchex fin 2020 en tant que vice-président directeur des finances et de l’administration.

Auparavant, elle était directrice financière de la société de technologie de la santé 98point6. Elle a également occupé des postes de direction financière dans les startups de Seattle, Tune, Simply Measured et la division Isilon d’EMC.

– Saad Syed, ancien vice-président de l’ingénierie chez Azure Core, a quitté Microsoft et rejoindra Stripe en tant que responsable des services de fiabilité et de la continuité des activités.

Syed a passé 20 ans chez Microsoft et a été membre fondateur de Project RedDog, qui allait devenir le service de cloud computing de l’entreprise Microsoft Azure.

Kristin McNelis. (Photo de l’armoire)

– Le service de location de vêtements Armoire a annoncé Kristin McNelis comme son premier directeur marketing. McNelis était également le premier client de la startup de Seattle lors de son lancement.

Basé à Boston, McNelis était plus récemment directeur principal chez Drinkworks, une joint-venture entre AB-INBev et Keurig Dr. Pepper. Elle était une camarade de classe du cofondateur et PDG d’Armoire Ambika Singh à la MIT Sloan School of Management.

«En tant que premier client d’Armoire en 2016, je comprends intimement la solution unique que l’adhésion à l’habillement offre aux femmes patronnes occupées qui veulent bien paraître là où leur vie folle les mène», a déclaré McNelis.

Armoire a obtenu un financement en janvier de la part du PDG de Microsoft, Satya Nadella et d’autres.

– La société de divertissement immersif Hunt A Killer a élargi son conseil d’administration, ajoutant trois nouveaux membres:

NextLevel Partner et Hunt A Killer CFO Allyn Hebner. John Kretchmer, PDG de American Licorice Company. Yasmin Moorman, ancien vice-président de la croissance numérique de Discovery Inc., qui rejoint également la société en tant que directeur des affaires et des opérations.

Fondée par Ryan Hogan et Derrick Smith, la société propose des boîtes d’abonnement mensuelles qui fournissent des histoires, des indices, de la correspondance, des tâches interactives et plus encore dans le but d’aider à résoudre un crime. Basée à Seattle, Hunt A Killer a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 50 millions de dollars l’année dernière et étend ses offres numériques et ses formats de livraison.