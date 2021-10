Tech Moves : le géant de la livraison Gopuff ajoute des cadres de la région de Seattle ; Wheels Up nomme son président ; et plus

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : Sanjay Shah, Dan Beranek, Komal Kashiramka, Mike Caulfield, Lauren Woodman et Vinayak Hegde.

– Le service de livraison fortement financé Gopuff a embauché trois autres dirigeants basés à Seattle :

Ancien COO de Beyond Meat Sanjay Shah en tant que vice-président directeur de l’exécution en Amérique du Nord. Il était auparavant vice-président directeur de l’énergie mondiale chez Tesla et vice-président du traitement des clients nord-américains chez Amazon. Starbucks et Target alun Dan Beranek en tant que vice-président des produits pour les aliments frais. Il était plus récemment vice-président directeur de la gestion des produits chez le fournisseur d’assurance automobile spécialisé Hagerty et auparavant vice-président du numérique à la chaîne de restaurants sweetgreen.

Komal Kashiramka en tant que directeur de l’ingénierie pour Gopuff Kitchen. Elle était plus récemment responsable de l’ingénierie logicielle chez Facebook et auparavant ingénieur chez Microsoft.

La société de Philadelphie a également embauché Tim Collins en tant que vice-président directeur des opérations et Sharad Sundaresan en tant que vice-président directeur des produits et de la croissance, tous deux basés dans la région de Seattle, plus tôt cette année. Gopuff a été sur une vague d’embauche à la suite de son dernier tour de table d’un milliard de dollars et de plusieurs acquisitions. La dernière évaluation de la société était de 15 milliards de dollars.

Vinayak Hegde. (Photo roues en l’air)

— L’ancien cadre de Groupon et d’Airbnb, Vinayak Hegde, a été promu président de la compagnie d’aviation Wheels Up. Hegde a rejoint la société basée à New York en mai en tant que directeur du marché.

Basé à Seattle, Hegde a précédemment passé 12 ans chez Amazon, plus récemment directeur général du marketing mondial. Il a occupé le poste de directeur marketing chez Groupon et Airbnb. Avant de rejoindre Wheels Up, Hegde était président et chef de l’exploitation de la startup de prescription Blink Health.

— La startup d’expédition internationale FlavorCloud a embauché Telved Devlet en tant que vice-président du succès client et des opérations. Devlet était auparavant vice-président des services clients de la place de marché juridique Avvo et a passé plus de 12 ans chez Microsoft.

FlavorCloud s’attaque à la complexité et au coût de l’expédition internationale pour les entreprises de commerce électronique. La société de Seattle, vieille de quatre ans, est rentable et a levé 6,3 millions de dollars plus tôt cette année.

Lauren Woodman. (Photo DataKind)

— Lauren Woodman, ancienne directrice générale de Microsoft, est la nouvelle PDG de l’organisation à but non lucratif mondiale DataKind. Elle était plus récemment PDG de NetHope, un consortium aidant les ONG à obtenir des financements et à appliquer la technologie à leurs missions.

Fondée en 2012, DataKind met en relation des organisations avec des experts pro bono en science des données et en IA pour s’attaquer aux problèmes sociaux. DataKind a des chapitres au Royaume-Uni, en Inde, à Singapour et aux États-Unis. Le co-fondateur de DataKind, Jake Porway, a quitté ses fonctions de directeur exécutif en 2020, le COO Russatta Buford étant depuis directeur exécutif par intérim.

— Le vétérinaire de Boeing, Amy Bann, a rejoint Xpansiv, une place de marché pour les produits de gouvernance environnementale/sociale (ESG), en tant que responsable du réseau et de l’intégration des registres. Elle était plus récemment directrice de la stratégie de développement durable chez Boeing.

Dans son nouveau rôle, Bann sera responsable de la stratégie et des partenariats pour la plateforme numérique de Xpansiv. Elle est actuellement membre du conseil d’administration du groupe d’investissement en technologies propres E8 Angels.

Xpansiv, basé à San Francisco, compte 25 employés dans la région de Seattle. La société a récemment terminé un tour de table de 100 millions de dollars.

Mike Caulfield. (Photo UW)

— Le Center for an Informed Public (CIP) de l’Université de Washington a nommé Mike Caulfield pour diriger son programme de recherche à réponse rapide sur la façon dont la désinformation se propage en ligne. Caulfield est chercheur scientifique et, plus récemment, directeur de l’apprentissage mixte et en réseau à la Washington State University à Vancouver, Wash.

Cette nomination intervient après que le CIP a reçu plusieurs millions de subventions pour soutenir la recherche à réponse rapide autour des élections et des événements majeurs. La directrice de la faculté du CIP, Kate Starbird, a partagé certaines des dernières recherches sur la désinformation du centre lors du sommet . la semaine dernière.

Caulfield, un ancien collaborateur du CIP et de l’UW iSchool, a enseigné l’alphabétisation numérique et développé une méthode de vérification des faits largement utilisée appelée SIFT (Stop, Investigate, Find better cover and Trace claims). Il commencera plus tard ce mois-ci.

Andrew Baum (Screencast-O-Matic Photo)

— La plate-forme d’enregistrement d’écran et de montage vidéo basée à Seattle, Screencast-O-Matic, a nommé Andrew Baum directeur du marketing. Baum était auparavant CMO chez PixelMixer et WeVideo. Il a également été vice-président du marketing, des ventes et du développement commercial de la plateforme de photographie en ligne SmugMug.

– BitTitan, basé à Bellevue, dans l’État de Washington, a nommé Joseph Nguyen comme premier directeur de la sécurité de l’information.

Nguyen était plus récemment directeur de DevOps chez Perspectium, la société BitTitan basée à San Diego, en Californie, acquise plus tôt cette année. Il était auparavant directeur du génie logiciel chez NBC Universal.

— GentiBio, basée à Boston, agrandit son équipe de développement de processus à Seattle dirigée par le directeur John Wesner, ancien scientifique principal chez Juno Therapeutics. D’autres ajouts récents à l’équipe de Seattle de la société de biotechnologie en démarrage, y compris d’autres anciens élèves de Juno Therapeutics, sont :

Le co-fondateur et CTO de GentiBio, Andy Walker, est également basé dans la région de Seattle et était auparavant vice-président directeur des opérations techniques pour Juno Therapeutics. En août, GentiBio a annoncé une levée de fonds de série A de 157 millions de dollars pour développer ses thérapies par cellules T.