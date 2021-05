Tech Moves: le leader de longue date d’Amazon HR rejoint Snap Départ de Tableau CFO; et plus

Darcie Henry. (Photo LinkedIn)

– Darcie Henry, un vétéran d’Amazon depuis 23 ans, rejoindra Snap Inc. en tant que directeur des ressources humaines en juillet. Elle est actuellement vice-présidente des ressources humaines d’Amazon pour les consommateurs et les opérations mondiales. Henry succède à Lara Sweet, Chief People Officer de Snap, qui a récemment pris sa retraite.

«L’expérience de Darcie à la tête de grandes équipes en croissance rapide dans le monde entier sera un atout considérable pour Snap», a déclaré Evan Spiegel, PDG de Snap.

Henry a rejoint Amazon en 1998 lorsque l’entreprise de 4 ans comptait environ 2 100 employés. Le géant de la technologie de Seattle emploie désormais près de 1,3 million de personnes dans le monde.

– La plate-forme de voyage de Seattle, Expedia Group, a embauché des cadres supérieurs d’Apple et de Verizon Media. La société est en train de refondre sa structure de direction et sa marque après une longue période de désarroi organisationnel et de baisse des revenus. Lis l’histoire.

Damon Fletcher. (Tableau Photo)

– Damon Fletcher, directeur financier de Tableau, est parti pour rejoindre DataRobot, une plate-forme d’IA d’entreprise, basée à Boston, en tant que directeur financier. Fletcher a passé sept ans dans la société de visualisation de données de Seattle et a été promu directeur financier en 2018.

Fletcher n’est pas le seul récent départ de la direction de Tableau appartenant à Salesforce. Adam Selipsky, PDG de Tableau au cours des quatre dernières années, est revenu chez Amazon Web Services le 17 mai, où il prendra la relève en tant que PDG de l’unité commerciale cloud du géant de la technologie.

– Crown Electrokinetics, basée à Corvallis, dans l’Oregon, a nommé Eddie Kovalik en tant que président et chef de l’exploitation et Kai Sato en tant que co-président et directeur du marketing.

Crown Electrokinetics est devenue publique en janvier et dispose d’une technologie de film brevetée qui se superpose sur le verre, comme les fenêtres, permettant d’ajuster la teinte via un smartphone.

Stacey Kinkead. (Photo pré-cryptée)

– Stacey Kinkead, ancien employé d’Amazon et cadre de démarrage, est désormais directeur de la clientèle de la startup Prescryptive Health de Seattle.

Kinkead était plus récemment CPO et COO chez MultiScale, une plate-forme de données de santé. Elle était auparavant directrice principale des alliances numériques et des produits chez Providence Health et PDG de la start-up de vente au détail en ligne Rivet & Cuff.

Dirigé par les vétérans du cloud commercial de Microsoft, Prescryptive Health a levé 26 millions de dollars l’année dernière pour son logiciel de plate-forme de données de prescription.

– L’ancien directeur général de Microsoft de la sécurité nationale, Mark Valentine, a rejoint Scale AI, basé à San Francisco, en tant que chef du service fédéral. Basé à Washington DC, Valentine est un ancien commandant de l’US Air Force et a passé six ans chez Microsoft.

Andrew Bleiman. (Photo de traction)

– Tractive, une société basée à Seattle et Pasching, en Autriche, a annoncé Andrew Bleiman au poste de vice-président exécutif de l’Amérique du Nord. Bleiman dirigeait auparavant la stratégie marketing chez Vulcan Inc. et était le directeur général nord-américain de Tomofun, fabricant d’appareils photo pour chiens et distributeur de friandises Furbo.

Tractive produit des traceurs GPS pour chiens et chats. La société a clôturé une ronde de financement de 35 millions de dollars menée par Guidepost Growth Equity. Tractive utilisera les fonds pour continuer à perfectionner son dispositif de traçage pour animaux de compagnie et étendre sa distribution mondiale, en particulier aux États-Unis. C’est le premier investissement extérieur dans l’entreprise de 9 ans.

L’entreprise a également annoncé plusieurs autres ajouts de personnel:

– Gary Arnold, ancien directeur du marketing des produits PayPal et GoDaddy, a rejoint GoSite, basé à San Diego, en Californie, en tant que vice-président exécutif du marketing.

Arnold était auparavant responsable des ventes et du développement commercial d’Amazon Pay. Il a également été directeur des revenus de la startup CardTapp, basée à Bellevue, dans l’État de Washington.