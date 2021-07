Tech Moves : le PDG de Life Science Washington prend sa retraite ; Hootsuite embauche un nouveau directeur marketing ; et plus

in

Leslie Alexandre. (Photo des sciences de la vie à Washington)

— Le président et chef de la direction de Life Science Washington, Leslie Alexandre, prendra sa retraite à la fin de l’année. Elle dirige l’association professionnelle des sciences de la vie depuis 2016.

Alexandre prendra sa retraite alors que le marché des sciences de la vie est en plein essor dans le nord-ouest du Pacifique. La semaine dernière, la société Absci, basée à Vancouver, est devenue publique et Icosavax, basée à Seattle, prévoit de faire son introduction en bourse cette semaine.

« Il y a cinq ans, notre communauté manquait de confiance en notre capacité à devenir un centre durable de commercialisation des sciences de la vie », a déclaré Alexandre dans un communiqué. « Il est passionnant d’être désormais reconnu comme l’un des 10 principaux clusters de l’industrie des sciences de la vie au pays, avec de nouvelles entreprises qui démarrent chaque semaine et des investisseurs qui investissent des capitaux dans la commercialisation de la recherche de pointe.

Alexandre pense que les entreprises et les organisations telles que Life Science Washington ont encore du travail à faire pour soutenir l’industrie, en particulier en ce qui concerne le développement des talents.

“Cette croissance turbo sera de courte durée si nous ne parvenons pas à créer et à investir dans un plan complet sur dix ans pour répondre aux divers besoins en main-d’œuvre des sociétés de biotechnologie à croissance rapide telles qu’Absci”, a déclaré Alexandre dans une récente interview à .. .

Née à Vancouver, Washington, Alexandre a déménagé sur la côte est où elle a passé la majeure partie de sa carrière, après avoir terminé son doctorat en santé publique à l’UCLA. Son travail comprenait l’élaboration d’une politique de santé à Washington DC, l’expansion de l’industrie de la biotechnologie en Caroline du Nord et la croissance des programmes de recherche sur le cancer en Géorgie.

Au cours de son mandat à Life Science Washington, elle a supervisé la création du Life Science Washington Institute qui soutient les entrepreneurs en sciences de la vie et une campagne nationale de recrutement de professionnels des sciences de la vie dans l’État de Washington.

Le conseil d’administration de Life Science Washington a commencé sa recherche du prochain dirigeant de l’association.

Maggie plus bas. (Photo de la suite Hoot)

— Hootsuite de Vancouver, en Colombie-Britannique, a nommé Maggie Lower au poste de directrice du marketing. Elle était plus récemment CMO à la société de médias Cision.

Lower était auparavant responsable marketing chez les fournisseurs de services professionnels et financiers TrueBlue, Aon et Bank of America. Elle est basée à Chicago.

Lower est le dernier ajout à une équipe de direction Hootsuite relativement nouvelle. Le PDG de Hootsuite, Tom Keizer, a succédé au fondateur Ryan Holmes l’année dernière. Global SVP of Sales Melissa Murray Bailey a rejoint la société en janvier et Tara Ataya a été promue Chief People and Diversity Officer en décembre.

Fondée en 2008, la plateforme Hootsuite est utilisée par les entreprises et les particuliers pour gérer leurs réseaux sociaux. La société est actuellement classée n ° 6 sur l’indice de démarrage . 200.

– BlackSky, une entreprise satellite qui répartit ses effectifs entre Seattle et Herndon, en Virginie, a annoncé trois nouveaux membres du conseil d’administration :

Les trois nouveaux ajouts rejoindront le conseil d’administration après la publication de BlackSky via SPAC. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de cette année.

Charla Triplette. (Photo experte du dojo)

— Charla Triplett est désormais associée principale chez Expert Dojo, un accélérateur de startups et investisseur basé à Santa Monica, en Californie.

Basé à Portland, en Oregon, Triplett est fondateur et président du cabinet de conseil en dispositifs médicaux et en santé numérique Catalyze. Elle était auparavant associée spécialisée en science commerciale chez Aventurine, une société de commercialisation et de gestion de la propriété intellectuelle.

Expert Dojo lance un accélérateur axé sur les soins de santé en septembre et a récemment investi dans les startups de la santé et des sciences de la vie du nord-ouest du Pacifique, Eclat Diagnostics, Shift et Gamma Diagnostics.