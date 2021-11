Tech Moves : le PDG de Payscale démissionne ; Clio ajoute des cadres ; Madrona embauche un investisseur ; et plus

Scott Torrey (à gauche) et Alex Hart. (Paysage Photos)

— Scott Torrey a démissionné de son poste de PDG de la société de données sur la rémunération Payscale. Vétéran de SAP Concur, Torrey a succédé au dirigeant de longue date Mike Metzger en 2019 en tant que PDG.

Le nouveau PDG de l’entreprise est Alex Hart. Il était plus récemment PDG du fournisseur de paiements numériques 2Checkout, qui a été racheté par Verifone. Il est basé à Atlanta.

Dans un article sur LinkedIn, Torrey a dit de « rester à l’écoute » de son prochain rôle.

Fondée en 2002, Payscale est détenue majoritairement par la société de capital-investissement Francisco Partners. La société a récemment acquis CURO Compensation Ltd. et a fusionné avec Payfactors plus tôt cette année. Payscale a son siège à Seattle.

– La startup de technologie juridique basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, Clio a doublé son équipe de direction à la suite d’un cycle de série E de 110 millions de dollars et d’une valorisation de plus d’un milliard de dollars plus tôt cette année. L’équipe de direction comprend désormais :

Sabrina Wu. (Photo de Madrona)

— Madrona Venture Group a engagé Sabrina Wu en tant qu’investisseur. Wu était auparavant associé chez Vector Capital, une société de capital-investissement spécialisée dans la technologie, basée à San Francisco. Elle est diplômée de l’Université de Californie à Berkeley en 2018 avec un diplôme en économie politique.

Wu travaillera sur les opportunités d’investissement à un stade précoce et avancé chez Madrona. La firme de Seattle a récemment ajouté Aseem Datar comme partenaire ; promu Chris Picardo comme partenaire ; et a ajouté Birkan Uzun en tant qu’investisseur.

— Seattle recrute une startup Le candidat a embauché Sean B House en tant que vice-président de l’ingénierie et Krista Place en tant que responsable du marketing.

House était plus récemment directeur de l’ingénierie chez Axon et a précédemment co-fondé la startup AR/VR Visual Vocal.

Place rejoint Candidate du groupe Zillow où elle a passé plus de six ans et était plus récemment directrice des opérations marketing.

Fondée en 2020 par le vétérinaire de Convoy Ryan Agresta, Candidate construit une plateforme de recrutement basée sur les références.

— James Gwertzman, directeur du jeu Microsoft, a rejoint Andreessen Horowitz, société de la Silicon Valley, en tant que partenaire général de l’équipe d’investissement dans la consommation. Gwertzman a fondé la startup d’infrastructure de jeu PlayFab, qui a été acquise par Microsoft en 2018, et a vendu Sprout Games à PopCap Games en 2005.

« J’ai passé ma carrière à soutenir les développeurs de jeux, d’abord du côté créatif, puis avec les services backend chez PlayFab, et plus récemment chez Microsoft », a écrit Gwertzman sur LinkedIn. « Super excité pour ce nouveau chapitre, pour servir encore plus directement les créateurs, du côté des investissements !

— Le vétéran de la startup de Seattle, Kyle Kesterson, travaille maintenant en tant que directeur de la création pour Neo Holdings, une société de blockchain basée à Los Angeles et derrière la Fondation Watr, un système de protocole Web3 conçu pour l’achat, la vente et le négoce de matières premières.

Kyle Kesterson.

« C’est essentiellement un marché pour les ressources durables, avec une transparence et une durabilité vérifiées », a déclaré Kesterson.

Neo est dirigé par Maryam Ayati, ancienne cadre de longue date chez Shell, et Clint Nelsen, co-fondateur de Startup Weekend.

Kesterson a rejoint Neo en août 2020 et travaille tranquillement pour l’entreprise depuis lors. Il aide à diriger l’orientation sur la marque, le contenu, l’expérience utilisateur du produit et la communauté.

Giant Thinkwell (qui est devenu Haiku Deck) et Freak’n Genius (plus tard Campfire) ont été co-fondés par Kesterson. Plus récemment, il a parcouru le monde dans le cadre d’une cascade qui demandait aux gens où il devrait aller, ce qu’il devrait faire et pourquoi il devrait le faire. Il a mis fin à une « course nomade » de 7 ans pour se concentrer sur Neo, et partage maintenant son temps entre Boulder, Colorado, et la région de Seattle, travaillant à distance.

Rakhi Voria. (Photo Procore Technologies)

— L’ancien de Microsoft Rakhi Voria est maintenant vice-président du développement des ventes chez Procore Technologies, une plate-forme logicielle de construction. La société californienne étend sa présence dans le nord-ouest du Pacifique.

Voria était plus récemment vice-président des ventes numériques mondiales chez IBM. Elle est basée à New York.

Chez Microsoft, Voria était chef de cabinet du CVP des ventes internes et coprésidente du conseil d’administration de Women@Microsoft. Elle est également une ancienne Geek de la semaine.

— La Washington Research Foundation a annoncé sa cohorte 2022 de boursiers postdoctoraux. Les 10 chercheurs reçoivent un financement et participent à des bourses de trois ans au Fred Hutchinson Cancer Research Center, au Pacific Northwest National Lab et à l’Université de Washington.

— Anthony Rotoli est maintenant vice-président des opérations humaines et de l’acquisition de talents pour le site Web de questions-réponses Quora. L’entreprise est désormais la première à distance et embauche dans la région de Seattle.

Basé à Seattle, Rotoli était jusqu’à récemment responsable des talents et de la culture au sein de la startup de technologie d’assurance Assurance IQ. Il était auparavant directeur des ressources humaines et des talents à la startup d’entretiens techniques Karat et recruteur technique senior chez Microsoft.