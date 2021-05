Tech Moves: le PDG de Riveter déménage; l’ancien PDG de REI rejoint l’école de commerce UW; Les Edifecs ajoutent des exécutifs; Suite

Sally Jewell. (La photo de la conservation de la nature)

– L’ancienne secrétaire américaine de l’Intérieur Sally Jewell a été nommée chaire de direction Edward V. Fritzky à la Foster School of Business de l’Université de Washington pour l’année universitaire 2021-2022.

Au cours des 20 dernières années, le poste de professeur a amené des leaders du monde du sport et des affaires à l’école pour interagir avec les étudiants et les professeurs.

Jewell a été PDG de REI de 2005 à 2013, date à laquelle elle a rejoint l’administration Obama. Elle siège actuellement au conseil d’administration de Costco, Symetra Financial, Green Diamond Resource Company et a récemment été PDG par intérim de The Nature Conservancy.

– Jeff Blackburn, un dirigeant d’Amazon de longue date, revient dans le géant de la technologie de Seattle, quelques mois seulement après son départ et passé cinq semaines dans une société de capital-risque de la Silicon Valley. Lis l’histoire.

Amy Nelson, PDG de The Riveter. (Photo de rivet)

– La fondatrice et PDG de Riveter, Amy Nelson, retourne dans sa ville natale de Columbus, Ohio. Nelson a dit à . qu’elle voulait être plus proche de sa famille.

Nelson restera à The Riveter et a déclaré qu’il y avait plus à venir sur les prochaines étapes de la société, âgée de 4 ans. La startup de Seattle est passée d’espaces de travail collaboratif axés sur les femmes à une communauté entièrement numérique. Avant la perturbation due à la pandémie, The Riveter disposait de neuf sites de travail collaboratif, a collecté 22 millions de dollars de financement et a remporté les honneurs de la startup de l’année aux . Awards 2019.

En plus de naviguer dans l’avenir de The Riveter, Nelson et son mari ont contesté la saisie de leurs comptes bancaires par le FBI dans le cadre d’une action en justice contre Amazon Web Services.

– L’ancien vice-président du marketing commercial de Boeing, Randy Tinseth, a rejoint le conseil consultatif de la startup britannique Faradair. MagniX, basée à Redmond, dans l’État de Washington, a conclu un accord l’année dernière pour fournir les moteurs électriques de la flotte de 300 avions proposée par Faradair. Tinseth a pris sa retraite de Boeing en 2020 après près de 40 ans.

Vinayak Hegde. (Photo roues en haut)

– L’ancien cadre d’Airbnb, Vinayak Hegde, a rejoint la société de jets privés Wheels Up en tant que directeur du marché.

Hedge était plus récemment président et directeur de l’exploitation de la start-up de prescription Blink Health, basée à New York. Il était auparavant directeur marketing de l’activité domestique mondiale d’Airbnb et directeur du marketing et des revenus chez Groupon. Basé dans la région de Seattle, il a également passé 12 ans chez Amazon.

– La start-up de la Colombie-Britannique ThoughtExchange a nommé Andrew Oh en tant que nouveau directeur financier. Oh était tout récemment vice-président des finances chez InvestX Capital. Auparavant, il a occupé le poste de directeur de l’exploitation par intérim et directeur des finances de l’application de rencontres Plenty of Fish.

– Jama Software, basé à Portland, a embauché l’ancien chef de produit principal d’IBM Richard Watson en tant que vice-président, chef de cabinet. Il est basé au Royaume-Uni. Jama Software fournit une plate-forme de développement de produits et ses clients comprennent Boeing, Siemens, Medtronic et Nvidia. Marc Osofsky a rejoint l’entreprise l’année dernière en tant que nouveau PDG.

De gauche à droite: Missy Wagoner et Allison Breeding. (Photos Apptio)

– La société de gestion informatique basée sur le cloud Apptio a promu Allison Breeding au poste de directrice du marketing et Missy Wagoner au poste de directrice des ressources humaines. Breeding a rejoint Apptio l’année dernière en tant que vice-président directeur du marketing. Wagoner est chez Apptio depuis 2016, passant du statut de recruteur principal à celui de vice-président du personnel.

– La société de logiciels de santé Edifecs a élargi son équipe de direction avec quatre recrutements de cadres:

Basée à Bellevue, Washington, Edifecs a été fondée en 1996 par le PDG Sunny Singh. La société a décroché des liquidités de sociétés de capital-investissement l’année dernière.

– Mobile Technologies, Inc. (MTI), basée à Hillsboro, dans l’Oregon, qui fournit des technologies d’affichage aux détaillants, a élargi son équipe de direction en promouvant cinq cadres:

Jill Cochran est maintenant vice-président associé des opérations de vente mondiales. Elle a rejoint MTI en 2013.

Rod Horner a été promu vice-président associé du sourcing, de l’intégration et des tests. Il a rejoint MTI en 2015 en tant que directeur principal de l’ingénierie.

Shannon Litten est désormais vice-président associé des solutions clients. Elle a également rejoint MTI en 2015.

Écossais Maurath a rejoint MTI l’année dernière et occupe désormais le poste de directeur principal de l’expérience client.

Brian Thorpe a été promu vice-président des services mondiaux. Il a été embauché en septembre en tant que directeur principal des solutions.

MTI est dirigée par l’ancienne cadre d’AT & T Mary Jesse, qui a été nommée PDG l’année dernière.

– OceanGate, basée à Everett, dans l’État de Washington, a nommé Ann Jarris et Marc Burdick dans son équipe médicale pour l’expédition d’enquête Titanic de cette année. Jarris est co-fondateur et PDG de Discovery Health MD, qui dessert l’industrie maritime commerciale. Burdick est le chef des services d’urgence et directeur médical du service d’urgence suédois de Ballard. Il possède également une expérience en médecine maritime.