Tech Moves: Leafly annonce un nouveau conseil d’administration avant la fusion SPAC; Les vétérinaires d’Amazon partent; et plus

Les administrateurs de Leafly, en partant du haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : Blaise Judja-Sato, Yoko Miyashita, Michael Blue, Cassandra « Cassi » Chandler, Alan Pickerill et Peter Lee. (Image feuillue)

– Leafly a annoncé son nouveau conseil d’administration de six membres dont les nominations entreront en vigueur après la finalisation de la fusion en attente de SPAC avec Merida Merger Corp, basée à New York. Le nouveau conseil d’administration comprendra :

Les actionnaires de Merida Merger Corp. I se réuniront le 14 janvier pour convenir de l’accord SPAC, selon ..

— Les entreprises technologiques de tout le pays continuent de recruter des cadres d’Amazon :

René Villegas, l’ancien responsable du marketing pour Amazon Subscription Boxes, est désormais directeur marketing du fournisseur de haut débit sans fil basé à Boston, Starry. Vétéran d’Amazon depuis 12 ans John Curran a rejoint CloudKitchens de Travis Kalanick en tant que directeur financier, selon Insider. Curran était plus récemment vice-président des finances et directeur financier de la division internationale des consommateurs d’Amazon.Craig Berman, qui a passé plus de 14 ans dans les communications mondiales chez Amazon, est le premier vice-président directeur du marketing d’entreprise de la startup de commerce électronique Fabric. L’accélérateur et le fonds de capital-risque Techstars sont nommés Marie Moussavou en tant que chef de portefeuille. Basée à Londres, Moussavou a occupé divers postes dans les opérations européennes, les fournisseurs et les équipes de merchandising au cours de ses 15 ans chez Amazon.

– Funko, basé à Everett, Wash., fabricant de produits de la culture pop, a nommé le membre actuel du conseil d’administration, Charles Denson, président du conseil d’administration. La société a également annoncé qu’un nouveau PDG, Andrew Perlmutter, avait rejoint le conseil d’administration, remplaçant Gino Dellomo, partenaire d’ACON Investments, la société mère de Funko.

Dustin Grosse. (Photo Nintex)

— Dustin Grosse, directeur du marketing et de la stratégie de Nintex, a démissionné de la société d’automatisation des flux de travail basée à Bellevue, dans l’État de Washington, à la fin de l’année dernière. Un porte-parole de l’entreprise a confirmé le départ de Grosse et a déclaré que l’entreprise n’embaucherait pas de directeur marketing dans un avenir prévisible.

En octobre, Nintex a annoncé que TPG Capital allait acquérir une participation majoritaire dans la société. L’accord a été conclu en novembre et Ben Brewer, qui a rejoint Nintex en tant que directeur des revenus en 2020, a été nommé président de l’organisation de mise sur le marché. Dans ce nouveau rôle, il supervisera les équipes de vente, de marketing et de réussite client de Nintex.

— La société de biotechnologie basée à Seattle Icosavax a ajouté John Shiver à son conseil d’administration.

Shiver est actuellement directeur de la stratégie de l’activité maladies infectieuses d’IGM Biosciences. Il était auparavant cadre dans les sociétés pharmaceutiques et vaccinales Merck & Co, Inc. et Sanofi Pasteur.

Leigh Gower. (Photo de café Dutch Bros)

— L’ancien cadre de Blue Nile, Leigh Gower, a rejoint Dutch Bros Coffee, basé à Grants Pass, dans l’Oregon, en tant que premier directeur de la technologie du détaillant.

Chez Blue Nile, un détaillant de bijoux en ligne basé à Seattle, Gower était vice-président de la technologie. Elle était auparavant directrice principale de la technologie et des produits chez T-Mobile et consultante chez Slalom Consulting.

Dutch Bros Coffee est une entreprise de café au volant de 30 ans avec plus de 500 emplacements dans 12 États. La société est devenue publique en septembre. Dutch Bros Coffee a évalué les actions à 23 $ et a levé plus de 550 millions de dollars. Les actions se négocient actuellement à environ 46 $.

La société de l’Oregon a également ajouté Symantec et le vétérinaire de Google Stephen Gillett à son conseil d’administration en décembre. Gillett est actuellement président de Verily Life Sciences, basée à San Francisco, et siège au conseil d’administration de Discord.

— Microsoft CVP Harvinder Bhela rejoint la société de services cloud hybride NetApp en tant que vice-président exécutif et chef de produit. Vétéran de Microsoft depuis 24 ans, Bhela a récemment dirigé les activités de sécurité, de conformité et de gestion de Microsoft 365.

Nathan Peterson (photo de l’étiquette).

— Le fondateur de Tagboard, Josh Decker, a nommé Nathan Peterson, dirigeant de longue date de l’entreprise, en tant que nouveau PDG de la startup basée à Redmond, dans le Wash.

Decker, qui a fondé Tagboard en 2011, est maintenant président et président du conseil d’administration. Peterson a rejoint Tagboard en 2017 en tant que vice-président du marketing. Il a occupé plusieurs postes, dont celui de directeur des recettes et de président.

Tagboard a été initialement lancé en tant qu’agrégateur de médias sociaux. Ces dernières années, la société a étendu ses produits pour inclure une plate-forme de production et un système graphique basés sur le cloud. Les clients incluent le réseau NFL, Telemundo et la Major League Baseball, qui ont signé un contrat de quatre ans à compter de 2021.

— L’associé du fonds de capital-risque de l’Oregon, Scott Sandler, a quitté son poste à temps plein dans la société d’investissement axée sur l’Oregon et le sud-ouest de Washington. Sandler, l’ancien PDG de Novas Software, a rejoint OVF en 2010 en tant qu’investisseur.

— La startup de gestion de biens immobiliers Doorstead a embauché Philip Lee en tant que CTO. Lee était auparavant responsable de l’ingénierie chez Facebook à Seattle et également responsable du développement logiciel chez Amazon. Il a cofondé CounselChat, Healtho et BuzzLabs. Doorstead a levé 12,5 millions de dollars l’année dernière.

Amy Balliett. (Photo de stratégies visuelles tueuses)

— La cofondatrice de Killer Visual Strategies (anciennement Killer Infographics), Amy Balliett, a quitté son poste de PDG de l’agence de Seattle. Elle est maintenant Senior Fellow de la stratégie visuelle au cabinet de conseil Material, la société mère de Killer Visual Strategies.

Balliett a cofondé Killer Visual Strategies en 2010 et a amorcé la société jusqu’à son acquisition par Kelton Global, une société de matériaux, en 2019.

– La société de biotechnologie au stade clinique basée à Vancouver, Zymeworks, a annoncé que Kenneth Galbraith succéderait au cofondateur Ali Tehrani en tant que président et chef de la direction au plus tard le 1er février. Le cadre de Zymeworks, Neil Klompas, a également été promu CFO/COO.

Galbraith a précédemment siégé au conseil d’administration de Zymeworks de 2009 à 2016. Il était plus récemment cadre en résidence chez Syncona Limited et a été PDG des sociétés de biosciences Liminal Biosciences et Fairhaven Pharmaceuticals.

Fondée en 2003, la société cotée en bourse Zymeworks possède un bureau satellite à Seattle. Ses principaux candidats médicaments ciblent les traitements oncologiques.

– Le nouveau maire de Seattle, Bruce Harrell, a nommé l’ancien représentant de l’État de Washington Gael Tarleton et l’ancien cadre de la télévision Matt Chan à son administration.

Tarleton occupera le poste de directeur par intérim du Bureau des relations intergouvernementales. Elle était auparavant analyste principale du renseignement de défense pour le Pentagone et a été candidate au poste de secrétaire d’État à Washington l’année dernière.

Chan sera un conseiller spécial pour l’engagement du public. Il conseillera le maire sur « l’utilisation stratégique de la ville de la technologie numérique pour améliorer l’engagement du public, renforcer la transparence et lutter contre la fracture numérique », selon un communiqué de presse.

Ali Adab. (Photo SoleSavy)

— SoleSavy, une communauté de baskets en ligne basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, embauchée Ali Adab en tant que responsable du contenu. Adab a passé près d’une décennie en tant que vice-président du contenu et des partenariats au sein de la société de divertissement numérique BroadbandTV.

Fondée en 2018, SoleSavy a levé plus de 14 millions de dollars pour étendre sa plateforme centrée sur les baskets. Il héberge actuellement plusieurs communautés de discussion et envisage de créer un marché peer-to-peer, du contenu éditorial, des NFT, ainsi qu’une expansion au-delà de l’Amérique du Nord.

– BlackSky, une entreprise satellite basée à Seattle et Herndon, en Virginie, a embauché Aly Bonilla en tant que vice-président des relations avec les investisseurs. Il a récemment dirigé les relations avec les investisseurs pour la société d’IoT industriel ORBCOMM.

— Fred Hutch a promu Hilary Hehman au poste de vice-présidente du développement commercial. Elle a rejoint le centre de recherche sur le cancer en 2016 en tant que directrice des partenariats et alliances stratégiques.