Tech Moves : Leafly embauche un avocat général ; Skilljar et LevelTen ajoutent des exécutables ; et plus

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : Kimberly Boler, Laura Wiler, Niran Kundapur, Dino Rech, Marty Blue et Maria Gilfoyle.

– Le marché du cannabis de Seattle Leafly a annoncé que l’avocate new-yorkaise Kimberly Boler était sa nouvelle avocate générale. Elle rejoint la société de 11 ans juste avant son entrée en bourse grâce à une fusion avec Merida Merger Corp, une société d’acquisition à but spécial, basée à New York.

Kimberly Boler. (Photo feuillue)

Boler était plus récemment vice-président du droit des sociétés chez Patriarch Partners. Elle était auparavant avocate générale adjointe de la compagnie d’assurance mondiale AIG et avocate générale Aria Energy.

« Je suis ravi d’apporter mon expérience en tant que directeur juridique afin que nous puissions naviguer dans un environnement réglementaire difficile », a déclaré Boler dans un communiqué.

L’environnement réglementaire du cannabis évolue certainement, y compris les récents changements de l’App Store d’Apple qui ont permis à Leafly d’accepter les commandes de marijuana sur son application iOS.

Le PDG de Leafly, Yoko Miyashita, était auparavant avocat général de la société. Le vétéran de longue date de . a été promu au poste de PDG l’année dernière.

Bleu Marty. (Photo récurrente)

— L’ancienne dirigeante de CarGurus, Martha Blue, a rejoint le conseil d’administration de la startup de Seattle Recurrent, qui fournit des rapports indépendants sur l’état des batteries de voitures électriques usagées.

Blue est actuellement conseiller principal sur la stratégie des véhicules électriques au Boston Consulting Group et entrepreneur en résidence à la Harvard Business School. Elle a passé plus de huit ans chez CarGurus, une place de marché automobile en ligne, en tant que vice-présidente principale du développement commercial.

Recurrent, une entreprise dérivée de Pioneer Square Labs, lancée l’année dernière et a levé 3,75 millions de dollars de subventions et de financement de démarrage à ce jour.

— La présidente de Bank of America Seattle Market, Kerri Schroeder, est la nouvelle présidente du conseil d’administration de la Seattle Metropolitan Chamber of Commerce. Elle siège au conseil d’administration de la Seattle Chamber depuis 2018 et sera présidente pour 2021-2022.

De gauche à droite : Laura Wiler et Niran Kundapur. (Photos Skilljar)

— La startup de Seattle Skilljar a embauché Laura Wiler en tant que vice-présidente des finances et des opérations. Elle a passé les sept dernières années chez Sage Intacct, une société de logiciels de gestion financière basée à San Jose, en Californie.

Originaire du nord-ouest du Pacifique, Wiler a récemment déménagé sur l’île de Whidbey. Elle rejoint Skilljar un an après avoir clôturé un tour de table de 33 millions de dollars de série B pour développer son logiciel d’éducation client.

La société a également ajouté Niran Kundapur au poste de vice-président des produits plus tôt cette année. Kundapur a précédemment travaillé pour la startup d’acquisition de talents Eightfold et basée dans la région de la baie de San Francisco.

Maria Gilfoyle. (Photo du groupe Madrona Venture)

— Madrona Venture Group ajoutera Maria Gilfoyle à son équipe d’investissement ce mois-ci. Avec une formation dans le domaine de la mode, Gilfoyle était plus récemment un associé en capital-risque de la société new-yorkaise K50 Ventures. Auparavant, elle a cofondé et a été investisseur au sein de la communauté d’entreprises 4P Ventures.

« Je suis vraiment chanceux de rejoindre une entreprise avec une histoire et un avenir incroyables », a déclaré Gilfoyle dans un article sur LinkedIn.

L’année dernière, la société de capital-risque de Seattle, âgée de 25 ans, a levé 345 millions de dollars pour son huitième fonds à investir dans les startups du nord-ouest du Pacifique, ainsi que 161 millions de dollars pour son deuxième fonds à un stade ultérieur. Les investissements récents incluent la plate-forme d’IA Yoodli, la plate-forme sociale Game Jolt et la startup londonienne Troop.

— LevelTen Energy a promu Christin Camacho au poste de vice-président du marketing. Camacho a rejoint le marché des énergies renouvelables de Seattle en 2018 en tant que responsable principal du marketing de contenu. Elle a précédemment travaillé chez Redfin et Edelman.

– Auterion, qui fabrique des logiciels pour drones, a embauché le vétérinaire d’Amazon Web Services (AWS) Jeff Jones en tant que directeur des revenus. Il était plus récemment responsable de la croissance des partenaires chez AWS.

Jones a précédemment passé plus de deux décennies chez Microsoft dans les ventes et le développement commercial. Il est basé à Seattle.

Dino Rech. (Audère Photo)

– Audere, une organisation à but non lucratif de santé numérique à Seattle, a annoncé que Dino Rech était son nouveau PDG. Le fondateur et ancien PDG Philip Su occupera un poste de conseil.

Basé à Johannesburg, en Afrique du Sud, Rech était jusqu’à récemment directeur de l’Institut Aurum, qui se concentre sur le traitement et la prévention du VIH et de la tuberculose. Il était auparavant responsable de programme principal à la Fondation Bill & Melinda Gates et a dirigé l’organisation non gouvernementale CHAPS axée sur le VIH et le sida.

Fondée en 2018, Audere a développé l’année dernière un logiciel pour les tests COVID-19 rapides. Au-delà de la pandémie, l’organisation applique la technologie mobile, la vision par ordinateur et l’apprentissage automatique aux solutions de santé mondiale. Les projets sont financés par des subventions de la Fondation Bill & Melinda Gates et du Spring Forward Fund de Justworks.

—Le créateur de l’Église dans les ténèbres, Richard Rouse III, a rejoint le studio de jeu FarBridge basé à Austin, au Texas, en tant que directeur créatif du studio.

The Church in the Darkness est un jeu indépendant de Paranoid Productions, basé à Seattle, qui a mis près de cinq ans à se développer. Dans une interview avec VentureBeat, Rouse a déclaré qu’après avoir travaillé comme la seule personne à temps plein sur un jeu indépendant, il était prêt à travailler à nouveau avec une équipe un peu plus grande.

— La start-up israélienne de comptabilité fiscale Blue dot a embauché cinq anciens employés d’Avalara, une société d’automatisation fiscale basée à Seattle. Les embauches récentes sont :

Simon Geach en tant que vice-président des ventes mondiales. Il était plus récemment vice-président senior chez KeyBank et auparavant directeur des ventes nationales chez Avalara.

Tim Teeter en tant que vice-président du développement des affaires. Ancien directeur du marketing produit d’Avalara, Teeter était plus récemment chez YayPay.

Robin Conner en tant que vice-président de la génération de la demande. Conner était directeur marketing chez Avalara et, plus récemment, vice-président exécutif du marketing chez Quantivate, basé à Woodinville, dans l’État de Washington.

Scott Newell en tant que directeur des ventes senior. Newell a occupé divers postes de vente chez Avalara et était responsable de compte chez Amazon.

Erich Keller en tant que directeur des ventes senior. Keller a passé sept ans dans la vente chez Avalara et auparavant plus d’une décennie chez Technogym.

Blue dot, anciennement connu sous le nom de VATBox, possède des bureaux en Israël, aux Pays-Bas et un bureau aux États-Unis dans la région du Grand Boston. La société a levé 32 millions de dollars plus tôt cette année et a un partenariat avec SAP Concur, selon TechCrunch.

Dans un e-mail à ., Conner a déclaré que Blue dot prévoyait d’établir un hub dans la région de Seattle.