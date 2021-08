Tech Moves : les frères et sœurs à Seattle échangent leurs rôles ; Microsoft CVP s’en va pour se concentrer sur DEI ; et plus

Jim Xiao (à gauche) et Nancy Xiao. (Maçon Photos)

— La startup IoT Mason a annoncé que son fondateur et PDG actuel, Jim Xiao, échangerait ses rôles avec sa sœur et présidente actuelle de Mason, Nancy Xiao.

« Je suis convaincu que Nancy est la bonne personne pour tirer parti de l’élan de Mason », a déclaré Jim.

Avant de rejoindre Mason en 2019, Nancy était chef de produit chez Oculus VR et Facebook.

Frères et sœurs Nancy et Jim Xiao. (Photo de maçon)

Jim a fondé Mason pour relever les défis qu’il a observés avec le développement de matériel. La solution de Mason fournit aux clients du matériel et des logiciels personnalisés pour les appareils Android à usage unique. Les clients proviennent de secteurs tels que la santé, la vente au détail, l’hôtellerie et le gouvernement.

La société a été lancée à l’origine à Detroit, a participé à YCombinator en 2016 et a déménagé à Seattle. Diplômé de l’Université de Washington, Jim a précédemment travaillé pour Microsoft en Chine, a été analyste pour Detroit Venture Partners et cadre dans une entreprise sans fil.

« Jim est un visionnaire et joue un rôle essentiel pour aider nos clients à innover et à trouver de nouvelles solutions à certains

vieux problèmes, résolus grâce à la technologie et à l’innovation – il continuera à se concentrer dans son nouveau rôle de

Président », a déclaré Nancy dans un communiqué.

En 2019, la startup a clôturé un tour de table de 25 millions de dollars de série A dirigé par Coatue Ventures. À la suite de l’investissement, Arielle Zuckerburg, partenaire de Coatue Ventures, sœur de Mark Zuckerberg, a rejoint le conseil d’administration.

Depuis lors, l’effectif de Mason a doublé pour atteindre plus de 50 employés. Le financement total à ce jour est de 25,1 millions de dollars.

Gavriella Schuster. (Femmes en photo nuage)

— Gavriella Schuster, cadre de longue date de Microsoft, a quitté l’entreprise pour se concentrer sur les initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion, selon son site Web. Elle a passé plus de 25 ans chez Microsoft, plus récemment CVP de l’équipe One Commercial Partner.

Schuster siège actuellement au conseil d’administration de Women in Cloud, du Women in Technology Network, de la communauté SHE et est conseiller stratégique de Berkshire Partners.

En janvier, Schuster était une conférencière invitée au sommet annuel de Women in Cloud et a parlé des quatre principes de son cadre BeCOME pour aborder l’égalité des sexes dans l’industrie de la technologie.

Je suis ravi de partager qu’après 25 ans, j’ai quitté Microsoft et j’ai rejoint plusieurs organisations de premier plan prêtes à s’attaquer à l’un des obstacles les plus critiques à l’innovation technologique future – la diversité, l’équité et l’inclusion. #DEI #Devenir https://t.co/dbr3loBrfW – Gavriella Schuster (@gavriels1) 18 août 2021

Jonathan Flesher. (Photo Reddit)

— Reddit a embauché Jonathan Flesher en tant que vice-président du développement commercial. Flesher déménagera dans la région de Seattle en raison de la politique de travail flexible de Reddit qui permet aux employés de travailler à distance, en personne ou une combinaison des deux.

Flesher rejoint Reddit depuis Discord où il était responsable du développement commercial. Il a auparavant occupé des postes de direction chez Zynga et Betable.

— SingleFile, une start-up de dépôt de conformité basée à Seattle, a levé un financement de démarrage supplémentaire et a ajouté Aaron Finn en tant que nouveau PDG. Finn était plus récemment SVP et directeur du marketing chez PeopleConnect. Lis l’histoire.

— La startup d’impression laser 3D de Seattle Glowforge a ajouté le PDG de ShotSpotter Ralph Clark et la fondatrice de S’well Sarah Kauss à son conseil d’administration.

Les autres membres actuels du conseil d’administration de Glowforge sont Maria Klawe, présidente du Harvey Mudd College, Steve Murray, associé directeur de Revolution Ventures, Brad Feld, cofondateur de Foundry Group, et Dan Shapiro, fondateur et PDG de Glowforge.

Bobby Morrison. (Photo Panopto)

— La plateforme de vidéo d’entreprise Panopto a nommé Intuit CRO Bobby Morrison à son conseil d’administration. Morrison était auparavant cadre chez Microsoft et Verizon. Il a également siégé au conseil d’administration de DocuSign.

– Le directeur de l’exploitation d’AbSci, Andreas Pihl, prendra sa retraite de la nouvelle société de biotechnologie de l’État de Washington d’ici l’année prochaine, selon un dossier.

AbSci, basée à Vancouver, Washington, a fait ses débuts en tant que société ouverte le mois dernier. La plate-forme de développement de médicaments est dirigée par le fondateur et PDG Sean McClain.

— La startup d’apprentissage automatique Kurvv a ajouté le vétérinaire de Microsoft Jeff Croft en tant que co-fondateur et directeur des revenus. Pendant ce temps, le CTO fondateur de Kurvv, Vince Roche, est parti.

La plate-forme de l’entreprise offre une solution d’apprentissage automatique pour les entreprises qui n’emploient pas de data scientists. Alors qu’elle ciblait à l’origine les petites et moyennes entreprises, la pandémie a incité Kurvv à pivoter et à se concentrer sur les entreprises industrielles.

Kévin Kuck. (Photo Pushpay)

– Pushpay, basé à Redmond, Washington, a promu Kevin Kuck au poste de directeur des opérations. Kuck a rejoint Pushpay en 2014. La société a également annoncé le départ du directeur financier de longue date Shane Sampson en octobre.

Plus tôt cette semaine, Pushpay a annoncé l’acquisition de la société de streaming vidéo Resi. Pushpay, qui fournit une plate-forme technologique aux organisations confessionnelles et à but non lucratif, a nommé Molly Matthews son nouveau PDG au début de l’année.

— La société SaaS de vente au détail de cannabis KlickTrack a nommé Bardia Dejban comme son nouveau PDG. Dejban, qui est basé dans la région de Los Angeles, était plus récemment PDG de la société de logiciels de commerce électronique Volusion.

Le co-fondateur et ancien PDG Steve Kessler passera à un rôle consultatif et restera au conseil d’administration de la société basée à Bainbridge Island, dans l’État de Washington.

De gauche à droite : Johner Riehl et Michèle Spring Fajeau. (Photos des partenaires Zebra)

— La société de relations publiques Zebra Partners, basée à Seattle, a nommé Johner Riehl au poste de vice-président des jeux et du contenu et a promu Michele Spring Fajeau au poste de vice-président de la famille et de la technologie.

Riehl rejoint l’entreprise en provenance de Wonacott PR où il était vice-président et dirigeait la pratique des jeux. Il est basé à San Diego. Fajeau a initialement rejoint Zebra Partners en 2011 et a récemment lancé la pratique commerciale des jeux et jouets. Elle est basée dans la région de la baie de San Francisco.

— La plate-forme de correspondance d’adoption basée à Seattle, PairTree, a ajouté quatre nouveaux membres à l’équipe :

Les nouveaux ajouts doubleront les effectifs de l’équipe et viendront juste après son tour de table de 2,25 millions de dollars.