Tech Moves : l’ex-directrice des ventes de Tableau Kelly Breslin Wright rejoint Gong ; Le slalom agrandit la planche ; Suite

in

Kelly Breslin Wright. (Photo de gong)

— L’ancienne dirigeante de Tableau, Kelly Breslin Wright, a été nommée présidente et directrice de l’exploitation de Gong, une startup de vente d’IA basée à Palo Alto, en Californie. Wright a rejoint le conseil d’administration de Gong en mars.

L’un des premiers employés de Tableau, Wright a passé 12 ans dans la société basée à Seattle à diriger les opérations de vente. Avant de partir en 2016, elle était vice-présidente exécutive des ventes.

Elle siège actuellement au conseil d’administration de Fastly et Lucid. Wright est également professeur adjoint à la Foster School of Business de l’Université de Washington.

“Je suis ravi de reprendre un rôle opérationnel qui intègre mes passions de toujours pour les ventes, les données et la culture”, a déclaré Wright dans un communiqué.

Dans son nouveau rôle, Wright dirigera les équipes de marketing, de support client et de revenus de Gong.

Élaborant dans un article sur LinkedIn, Wright a déclaré qu’elle ne pouvait pas laisser passer une opportunité “si incroyablement excitante”.

« Plus je connaissais l’équipe, plus j’étais pleine d’énergie », a-t-elle déclaré.

Gong a clôturé le mois dernier un tour de table de 250 millions de dollars de série E à une valorisation de 7,25 milliards de dollars, contre 2,2 milliards de dollars en août. Le financement total à ce jour est de 584 millions de dollars.

Les entreprises utilisant la « plate-forme de renseignement sur les revenus » de Gong incluent LinkedIn, Zillow et PayPal. La société compte actuellement 600 employés dans ses bureaux d’Israël, de Dublin et de San Francisco.

— Sudip Chakrabarti a quitté Madrona Venture Group et rejoint la société de capital-risque de la région de la baie de San Francisco, Decibel Partners. Pendant son temps en tant qu’associé chez Madrona, Chakrabarti s’est concentré sur les investissements dans les entreprises et les sociétés d’infrastructure basées sur le cloud.

Félicitations à @chakrabartis qui a rejoint @DecibelVC – vous nous manquerez et nous avons hâte de travailler ensemble à l’avenir ! https://t.co/ByMHx1Ndtb – MadronaVentureGroup (@MadronaVentures) 14 juillet 2021

Investisseur de longue date, Chakrabarti a rejoint Madrona en 2018 et était auparavant partenaire des sociétés de la Silicon Valley Lightspeed Venture Partners et Andreessen Horowitz.

Deanna Oppenheimer. (Photo d’Anthony Bolante, The Image Arsenal, fournie par Slalom)

– La société de conseil basée à Seattle, Slalom, a ajouté l’ancienne cadre de Barclays et de Washington Mutual, Deanna Oppenheimer, à son conseil d’administration.

Oppenheimer est le fondateur de la société de conseil CameoWorks et BoardReady, un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de la diversité des conseils d’administration.

Son ajout porte le conseil d’administration de Slalom à cinq membres. Fondé en 2001, Slalom compte actuellement plus de 9 500 employés dans le monde.

— La startup de récompenses numériques Tango Card a embauché Mary Shelley en tant que directrice des ressources humaines. Elle était plus récemment vice-présidente des ressources humaines chez SeekNow et est basée dans le Kentucky.

Basée à Seattle, Tango Card aide les entreprises à envoyer des récompenses numériques. La startup compte actuellement plus de 200 employés et a ajouté l’ancienne directrice d’Avvo, Monica Williams, au poste de directrice financière plus tôt cette année.

Diane Lansinger. (Photo SDN)

— La cofondatrice de SEEVA, Diane Lansinger, a été nommée PDG de Staging & Design Network (SDN), une place de marché de location de meubles pour l’industrie du home staging fondée par Tricia Tomlinson.

Tomlinson et Lansinger se sont initialement connectés via un groupe de mentorat par les pairs pour les femmes dirigeant des startups technologiques. Après avoir quitté son poste de PDG, Tomlinson restera président du conseil d’administration.

Lansinger était plus récemment PDG de SEEVA Technologies, une startup de technologie de conduite autonome qu’elle a cofondée avec son père.

En 2018, SEEVA Technologies a levé 2 millions de dollars et embauché plusieurs nouveaux cadres. Cependant, la startup, qui développait des technologies pour aider les voitures autonomes à naviguer dans de mauvaises conditions météorologiques, a perdu de son élan l’année dernière.

“SEEVA Technologies a été affectée négativement par les effets de la pandémie mondiale sur le secteur automobile et n’est désormais que modestement opérationnelle”, a déclaré Lansinger à . dans un e-mail.

“Cependant, les brevets que nous possédons continuent d’avoir de la valeur, et je prévois qu’ils trouveront un foyer approprié avec un acteur plus établi à mesure que cette verticale se stabilise”, a-t-elle ajouté.

Dans son nouveau rôle, Lansinger est liée à une verticale complètement différente : l’immobilier. Le marché immobilier brûlant de la région de Seattle continue de faire les gros titres.

Basée à Everett, dans l’État de Washington, SDN gère l’inventaire et le stockage des meubles pour les propriétaires tout en fournissant également une plate-forme permettant aux organisateurs de louer ou d’acheter des meubles. L’entreprise de six ans est soutenue par Unlock Venture Partners, Second Century Ventures et des investisseurs providentiels.

— RealWear, basée à Vancouver, dans l’État de Washington, a embauché Rama Oruganti en tant que nouveau chef de produit. RealWear vend des casques de réalité augmentée industriels utilisés dans la fabrication, les services publics, la santé et d’autres secteurs.

Basé dans la région de la baie de San Francisco, Oruganti était jusqu’à récemment directeur de la gestion des produits chez HP. Il est le co-fondateur de l’application de shopping social Zizifus et a précédemment travaillé chez Magellan GPS et John Deere.

Ryan Hoge. (Photo de l’univers des collectionneurs)

— Collectors Universe, un service d’authentification tiers pour les objets de collection, a nommé le vétéran de Microsoft Ryan Hoge comme son tout premier chef de produit.

Hoge a passé 16 ans chez Microsoft, plus récemment en tant que responsable de programme de groupe pour l’expérience utilisateur de Windows 11. Il sera responsable de la gestion des produits dans les filiales de Collectors Universe Professional Coin Grading Service (PCGS) et Professional Sports Authenticator (PSA).

— L’entreprise satellite BlackSky a embauché Andy Stephenson en tant que vice-président du développement commercial international. Il est basé au Royaume-Uni

En février, la société, qui répartit ses effectifs entre Seattle et Herndon, en Virginie, a annoncé son intention de devenir publique via un accord SPAC évalué à près de 1,5 milliard de dollars.

— Denali Financial Consulting, basée à Seattle, a promu Jennifer Edson aux postes de COO et CFO, et a embauché Jere O’leary en tant que directeur du développement client.

Denali a été acquise plus tôt cette année et a nommé la vétéran de la startup Rebecca Lovell au poste de PDG. Les co-fondateurs de Denali Chris Dishman et Jaennae’ Dinius ont pris leur retraite fin juin.

Edson était plus récemment directrice financière de projet pour les clients de Denali et dirigeait auparavant son propre cabinet comptable. O’leary était plus récemment directeur des partenariats commerciaux chez Create 33, l’ancien «centre fondateur» de Madrona Venture Group où Lovell était auparavant directeur exécutif.

[Editor’s Note: . is a Denali client.]

— La société de ressources humaines de Seattle Reverb a ajouté Dave Gartenberg, directeur d’Avanade, en tant que conseiller. Il était auparavant directeur des ressources humaines chez Avanade et Slalom. Gartenberg et la fondatrice de Reverb, Mikaela Kiner, sont une ancienne de Microsoft.