Tech Moves : Life Science Washington nomme un nouveau PDG ; L’exécutif d’AWS s’en va ; Vizio CTO prend sa retraite

Marc Cummings. (Photo de Washington des sciences de la vie)

— Life Science Washington a annoncé que Marc Cummings était son nouveau PDG et président. Plus récemment, il était vice-président des politiques publiques et des affaires extérieures de l’association professionnelle. L’ancien PDG Leslie Alexandre a pris sa retraite à la fin de l’année dernière.

Cummings a rejoint Life Science Washington en 2015 et était auparavant directeur des politiques et des affaires extérieures pour le Laboratoire national du nord-ouest du Pacifique (PNNL). Il a siégé aux conseils d’administration de la Washington Technology Industry Association (WTIA) et de la Washington Clean Technology Alliance (WCTA).

Life Science Washington a également annoncé quatre nouveaux membres du conseil d’administration :

Le Life Science Washington Institute (LSW Institute), une filiale soutenant les entrepreneurs et les startups, a également élargi son conseil d’administration :

– Le vice-président d’Amazon Web Services, Raju Gulabani, est parti le mois dernier, comme l’a rapporté The Information. Gulabani a précédemment travaillé chez Microsoft et Google. D’autres dirigeants d’AWS, dont Charlie Bell et Teresa Carlson, sont également partis au cours de la dernière année. « Après 12 ans chez AWS, faisant passer les bases de données et les analyses d’une petite startup au plus grand acteur de l’espace des bases de données cloud, j’ai quitté Amazon le mois dernier. Je fais une pause pour me concentrer sur mes passions personnelles », a écrit Gulabani sur LinkedIn la semaine dernière.

— Vizio CTO Bill Baxter a pris sa retraite à la fin de 2021 après sept ans avec la société d’électronique grand public. Le cadre technique de longue date de Seattle a été directeur technique de BuddyTV et du groupe Cozi, a passé plus d’une décennie au conseil d’administration de la Washington Technology Industry Association et a cofondé Bsquare.

– F5 a nommé James Phillips, président de Microsoft Digital Transformation Group, à son conseil d’administration. Sa nomination porte le conseil d’administration de la société basée à Seattle de 10 à 11 membres.

Joseph Williams. (Photo PNNL)

— Le directeur de PNNL Seattle, Joseph Williams, a été élu vice-président du comité consultatif technique Quantum for National Security, dédié à la croissance de l’industrie quantique aux États-Unis

Williams sera vice-président en 2022 et président du comité en 2023. Il a rejoint PNNL en 2019 après avoir été conseiller en politique technique du gouverneur de Washington Jay Inslee.

—Vancouver, en Colombie-Britannique, la startup de technologie juridique Clio a nommé Curt Sigfstead comme nouveau directeur financier. Il succède au directeur financier de longue date Rob Froment, qui prend sa retraite.

Sigfstead rejoint Clio en provenance de Clearco, basée à Toronto. Auparavant, il a passé plus de deux décennies chez JP Morgan, plus récemment en tant que responsable de la banque d’investissement technologique sur la côte ouest. Sigfstead est basé à San Francisco.

Clio a clôturé son tour de table de série E en avril pour une valorisation de 1,6 milliard de dollars. La société de 14 ans a doublé son équipe de direction en novembre et envisage une éventuelle introduction en bourse, selon Bloomberg.

Jon Turow. (Photo du groupe Madrona Venture)

— Madrona Venture Group a embauché le vétéran d’Amazon Web Services Jon Turow en tant que partenaire d’investissement.

Turow était plus récemment chef de produit pour le service de vision par ordinateur d’AWS. Avant AWS, il a cofondé la startup de télécommunications knockknock et a été manager chez Accenture.

– La biotechnologie basée à Seattle, NanoString, a annoncé que l’ancien président de DiaSorin Molecular, John Gerace, était son directeur commercial. Il dirigera l’équipe commerciale de l’entreprise, succédant à Chad Brown, vice-président principal des ventes et du marketing de NanoString, qui occupe désormais un poste de conseiller à temps partiel avant de prendre sa retraite en 2023.

— Kole Krieger est maintenant vice-président du développement commercial chez Lumen Bioscience, une startup de Seattle fabriquant des protéines dans les algues. Il était plus récemment vice-président du développement commercial chez Absci, basé à Vancouver, dans l’état de Washington.

Jen Haller. (Photo Ascend.vc)

— Jen Haller a rejoint la société de capital-risque de pré-amorçage Ascend.vc en tant que chef de cabinet, la première embauche du fonds de Seattle. Dirigé par le commandité fondateur Kirby Winfield, Ascend.vc a été lancé en 2019 et a réalisé plus de 40 investissements au cours des deux dernières années.

Haller était plus récemment responsable des opérations humaines chez Attunely, une société du portefeuille Ascend.vc. Auparavant, elle a occupé des postes d’exploitation chez Urbanspoon et Axion. Haller a également été le premier à recevoir une injection dans le premier essai clinique américain pour un vaccin COVID-19 ; son expérience a été couverte par ..