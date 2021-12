Tech Moves : Lyft embauche le directeur financier d’Amazon ; Tomo ajoute CMO ; Gopuff fait appel à plus de talents de Seattle

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : Sarah Makar, Sudhir Reddy, Padma Kodukula, Kerry Person et Rebecca Warner. Sarah Makar. (Photo de Tomo)

— Tomo, une nouvelle startup immobilière dirigée par d’anciens dirigeants de Zillow, a annoncé Sarah Makar en tant que CMO. Elle est également une ancienne de Zillow et était auparavant SVP du marketing chez Zillow Group.

Makar a quitté Zillow en 2019 après sept ans et était plus récemment consultant. Elle était auparavant cadre chez Expedia.

Tomo a lancé sa plate-forme numérique pour accélérer le processus d’approbation des prêts hypothécaires cette année dans la foulée de son énorme tour de table de 70 millions de dollars.

— Lyft a embauché Elaine Paul, auparavant directrice financière et vice-présidente des finances pour Amazon Studios, en tant que nouvelle directrice financière. Paul a rejoint Amazon en 2019 et a précédemment travaillé chez Hulu et Disney.

— L’outil de gestion des médias sociaux Hootsuite a nommé quatre nouveaux membres du conseil d’administration :

Dans le cadre de ces changements, la directrice de l’exploitation de Twitch, Sara Clemens, et le PDG de BroadbandTV Corp, Shahrzad Rafati, se retirent du conseil d’administration.

La société de 13 ans basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, prévoit une introduction en bourse en 2022, selon un rapport de BetaKit.

Sudhir Reddy. (Photo Esper)

— Esper, la plate-forme DevOps basée à Bellevue, dans l’État de Wash., a embauché Sudhir Reddy en tant que vice-président directeur de l’ingénierie.

Reddy était plus récemment le vice-président mondial de l’ingénierie chez Chef, qui a été acquis l’année dernière. Avant Chef, il était responsable de l’ingénierie chez Intuit, Oracle. Il a également co-fondé Clidentity.

Fondée en 2018, Esper a levé 90 millions de dollars cette année sur deux tours de financement. Ses clients comprennent des prestataires de soins de santé, des éducateurs, des détaillants et des restaurants qui gèrent des flottes d’appareils Android appartenant à l’entreprise.

Rébecca Warner. (Photo feuillue)

— L’ancienne directrice des ventes de location de Zillow, Rebecca Warner, est maintenant vice-présidente principale des ventes sur le marché du cannabis en ligne Leafly.

Basé à New York, Warner a précédemment travaillé pour le marché immobilier australien Domain. Kimberly Boler, également basée à New York, a récemment rejoint Leafly en tant qu’avocate générale.

Leafly, basée à Seattle, est devenue publique via la fusion SPAC en août. Le mois suivant, la société a lancé une option de commande de marijuana dans l’application après qu’Apple a modifié les règles de l’App Store.

— Le directeur des recettes de Tanium, W. Thomas Stanley, quitte l’entreprise, selon Insider. Il sera remplacé par Tyker Fagg, qui est actuellement SVP des Amériques à la société de cybersécurité basée à Kirkland, Wash.

— Le vétéran d’Amazon, Cameron Janes, a rejoint REI en tant que nouveau vice-président senior, directeur commercial. Janes a déjà passé plus de 14 ans chez Amazon, plus récemment en tant que vice-présidente travaillant dans les magasins de détail physiques de l’entreprise. Il est parti le mois dernier. Lire la suite.

Kerry Personne. (Photo de Gouffre)

– Gopuff continue de rechercher des talents dans la région de Seattle avec l’ajout de Kerry Person en tant que vice-président de la chaîne d’approvisionnement mondiale, de l’ingénierie et des opérations de livraison. Il est le sixième cadre que le service de livraison basé à Philadelphie a embauché cette année et l’un des nombreux anciens Amazoniens maintenant à Gopuff.

Person était jusqu’à récemment chef des opérations chez Convoy. Auparavant, il a passé plus d’une décennie chez Amazon, où il était plus récemment vice-président de la logistique d’Amazon en Amérique du Nord.

Dans un article sur LinkedIn, Person a mentionné d’anciens collègues qu’il retrouvera à Gopuff en disant qu’il est « ravi [to] rejoindre beaucoup de gens avec qui j’ai aimé travailler dans le passé, y compris Tim Collins, Steven Harman et Sanjay Shah, entre autres.

Gopuff est un service de livraison à la demande d’articles de dépanneur. Sa dernière valorisation était de 15 milliards de dollars.

Padma Kodukula. (A-Alpha Bio Photo)

— La spin-out de l’Université de Washington, A-Alpha Bio, a nommé Padma Kodukula au poste de directrice des affaires. Basée en Californie, elle était jusqu’à récemment Chief Business Officer chez Precision NanoSystems.

Kodukula a précédemment occupé des postes de développement commercial chez Human Longevity, Life Technologies et Prometheus Laboratories.

« Le potentiel libéré par la capacité d’A-Alpha Bio à mesurer, comprendre et concevoir des interactions protéine-protéine peut difficilement être surestimé », a déclaré Kodukula.

Fondée en 2017, A-Alpha Bio a clôturé un cycle de série A de 20 millions de dollars en septembre. La société de biotechnologie en démarrage a des partenariats avec trois grandes sociétés pharmaceutiques et est également en partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates.

— Le biologiste informatique Robert Bradley a été nommé directeur scientifique du Centre de recherche intégré en science des données translationnelles de Fred Hutch, un programme qui applique la science des données à la recherche sur le cancer et les maladies. Il est scientifique au centre de recherche sur le cancer de Seattle depuis plus d’une décennie.

Joe Braidwood. (Photo TraceMoi)

– Le co-fondateur de Scener, Joe Braidwood, a quitté la plate-forme de veille virtuelle pour rejoindre Vektor Medical, basé à San Diego. Braidwood aidera l’entreprise de 4 ans à établir une nouvelle filiale à partir de ses bureaux de Bellevue, Washington.

La technologie vMap de Vektor Medical a récemment reçu l’approbation de la FDA. vMap utilise des données d’électrocardiogramme (ECG) pour détecter de manière non invasive les sources d’arythmie cardiaque ou un rythme cardiaque irrégulier.

Avant Scener, Braidwood était vice-président du marketing de la startup TraceMe de Seattle et auparavant directeur marketing de SwiftKey, qui a été racheté par Microsoft en 2016.

—BioHarvest Sciences, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a nommé l’astronaute Chris Hadfield à son conseil consultatif. La société de biotechnologie prévoit d’étendre sa technologie de biocellules végétales à des applications dans l’exploration et l’implantation spatiales.

De gauche à droite : Al Cave, Laurie Martin et Lisa Wallace. (Photos des apprentis)

— Apprenti, un programme à but non lucratif de la Washington Technology Industry Association (WTIA), a annoncé trois ajouts à son équipe de direction :

Grotte d’Al promu COO. Basé à Sacramento, en Californie, Cave a rejoint Apprenti en 2019 en tant que responsable national de la pratique. Il était auparavant officier chez Northern Trust.Laurie Martin embauché en tant que directeur des ventes. Elle est basée à San Francisco et était plus récemment SVP des ventes mondiales au sein du cabinet de conseil en gestion Lee Hecht Harrison.Lisa Wallace rejoint en tant que vice-président des opérations du programme. Basé à Austin, au Texas, Wallace était auparavant vice-président régional des ventes à but non lucratif pour Salesforce.

Apprenti gère un programme d’apprentissage en technologie d’un an dans 16 États ou régions métropolitaines du pays. Lancé en tant qu’initiative de la WTIA en 2016 et étendu à l’ensemble du pays peu de temps après. Depuis le début de la pandémie, la WTIA a de plus en plus cherché des talents au-delà de son État d’origine.