Tech Moves : Madrona ajoute des directeurs stratégiques ; l’ancien directeur marketing d’Amperity rejoint Tenable ; Départ du directeur financier de Flexe

Brian Goldfarb. (Photo du chef)

– Le vétéran de la startup de Seattle, Brian Goldfarb, a été nommé directeur du marketing chez Tenable, une société de cybersécurité basée à Columbia, dans le Maryland. Il était plus récemment directeur marketing de la start-up marketing de Seattle, Amperity.

Goldfarb était auparavant CMO et SVP du développement commercial chez Chef Software et avant cela CMO chez Splunk. Il a également occupé des postes chez Microsoft, Google et Salesforce.

— Elizabeth « Liz » Hamren est maintenant directrice des opérations chez Discord. Elle était plus récemment CVP des expériences de jeu et des plates-formes de Microsoft, supervisant les équipes de produits et d’ingénierie de Xbox.

Hamren était auparavant responsable du marketing et des ventes mondiaux pour Oculus VR et vice-président du marketing pour Dropcam. Elle a récemment rejoint le conseil d’administration de LegalZoom.

Dans son nouveau rôle, Hamren sera responsable du marketing, du développement commercial et des opérations de Discord. Elle remplace Mak Azadi, qui est parti en août, selon VentureBeat.

Plus tôt cette année, Discord aurait été en pourparlers d’acquisition avec Microsoft et d’autres, mais n’a pas conclu d’accord.

De gauche à droite : Sunny Gupta, Charlotte Hubbert, Mark Nelson. (Photos de Madrona)

— Madrona Venture Group a annoncé l’arrivée de trois nouveaux directeurs stratégiques :

« Chacune de ces personnes apporte une vision unique et une volonté d’intervenir et d’aider nos fondateurs à développer leurs produits, leurs stratégies de mise sur le marché et l’infrastructure de leur entreprise », a déclaré Matt McIlwain, directeur général de Madrona, dans un communiqué.

Christine Mautz. (Photo Panopto)

— L’ancienne CMO de Moz, Christina Mautz, a rejoint la plate-forme de gestion vidéo Panopto en tant que CMO. Elle était plus récemment SVP des revenus pour Moz, qui a été acquis par J2 Global en juin.

Mautz a précédemment occupé des postes de marketing chez Yahoo et Amazon. Elle était vice-présidente du marketing pour la startup Koru de Seattle.

L’ancienne PDG de Moz, Sarah Bird, a également quitté J2 Global depuis l’acquisition.

Basée à Seattle, Panopto a signalé une croissance significative de sa plate-forme pendant la pandémie et un passage à l’apprentissage à distance. Panopto a également acquis cette année Ensemble Video, basé à Syracuse, NY.

L’ancien vice-président du marketing de Panopto, Dave Neway, est parti le mois dernier et est maintenant cadre chez TEGNA.

Mike Sanchez. (Photo FlavourCloud)

— La startup FlavorCloud de Seattle a embauché Mike Sanchez en tant que directeur des revenus. Basé à Austin, au Texas, Sanchez était récemment CRO chez Bold Commerce et est un ancien cadre de WP Engine.

Le logiciel de FlavorCloud aide les détaillants du commerce électronique à effectuer des expéditions internationales. La société a déclaré qu’elle était rentable plus tôt cette année et a clôturé un tour de table de série A.

— Le premier directeur financier de Flexe, Ian Charles, a quitté l’entreprise après avoir été nommé au nouveau poste de direction en avril. Il était auparavant directeur financier du réseau de covoiturage Scoop Technologies.

Un porte-parole de la plate-forme technologique d’entreposage a déclaré au Puget Sound Business Journal qu’il était parti en septembre « pour poursuivre d’autres opportunités ».

Stephen Benoît. (Photo ID.me)

— Stephen Benedict a rejoint ID.me, une plateforme d’authentification d’identité de Virginie, en tant que chef de produit. Il était jusqu’à récemment responsable de la gestion des produits pour l’équipe de personnalisation d’Amazon.

Un ancien d’Apple et d’AOL, Benedict était auparavant vice-président de la gestion des produits sur la plate-forme de gestion du cloud Fugue. Il est basé à Seattle.

— NuScale Power, basée à Portland, Oregon, a nommé James Hackett en tant que président non exécutif du conseil d’administration. Hackett a rejoint le mois dernier le conseil d’administration de la société, qui construit de petits réacteurs nucléaires modulaires.

Natasha Gupta. (Photo de l’Armoire)

– Le service de location de vêtements Armoire a annoncé la vétéran d’Amazon Natasha Gupta en tant que nouveau chef de produit. Elle était plus récemment chef de produit senior pour les technologies d’engagement client d’Amazon et a précédemment travaillé sur Amazon Marketplace.

— La startup de logiciels de vente Outreach a promu Mike Zinne au poste de directeur de la clientèle. Il a rejoint la société de Seattle en 2017 en tant que SVP du succès client.

Zinne a précédemment dirigé l’expérience client chez Zendesk et le conseil en vente chez Oracle et RightNow Technologies, qui a été racheté par Oracle.

Plus tôt cette année, Outreach a nommé un nouveau directeur marketing et trois nouveaux vice-présidents au sein de son équipe de direction. La société a également ouvert un nouveau bureau à New York ce mois-ci.

— Lumen Technologies, anciennement connue sous le nom de CenturyLink, a annoncé qu’Eileen Fisher était vice-présidente des alliances stratégiques. Basé à Seattle, Fisher a précédemment occupé des postes de direction chez OutSystems et Veeam Software.