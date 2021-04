Tech Moves: Magic Leap ajoute un autre vétérinaire Microsoft; GameStop embauche des dirigeants d’Amazon et de Zulily

Anuj Gosalia. (Photo de saut magique)

– Magic Leap continue de recruter dans la région de Seattle. Anuj Gosalia, un vétéran de Microsoft, Facebook et Google, a rejoint l’entreprise en tant que responsable des logiciels et du cloud.

Il s’agit de la troisième embauche récente de cadres dans la région de Seattle par la société de réalité augmentée basée à Plantation, en Floride.

Gosalia a passé les quatre dernières années en tant que directeur principal de l’ingénieur chez Google. Il était auparavant directeur de l’ingénierie pour Oculus chez Facebook et a passé près de deux décennies chez Microsoft en tant que responsable du développement.

«Je suis honoré de rejoindre l’équipe de direction de Magic Leap pour participer à la redéfinition de la manière dont les entreprises s’engagent avec les technologies de réalité augmentée», a déclaré Gosalia.

Basée à Sammamish, dans l’État de Washington, Gosalia travaillera avec le directeur technique récemment nommé Paul Greco et son collègue vétéran de Microsoft, Tracey Trewin, qui a rejoint Magic Leap le mois dernier en tant que directeur des produits. L’ancienne dirigeante de Microsoft, Peggy Johnson, est devenue PDG de Magic Leap en août.

L’année dernière, Magic Leap, fortement financé, a fermé son bureau de Seattle au milieu de licenciements et a été poursuivi par le propriétaire pour loyer impayé.

– GameStop a ajouté trois vétérans d’Amazon et de Zulily en tant que dirigeants:

Chief Growth Officer Elliott Wilke, plus récemment directeur des magasins Amazon Fresh et ancien responsable de la marque chez Procter & Gamble. COO Jenna Owners, plus récemment directrice et directrice générale de la distribution et de l’exécution multicanal chez Amazon. Vice-président des systèmes de chaîne d’approvisionnement Ken Suzuki, qui dirigeait auparavant l’équipe de technologie de la chaîne d’approvisionnement de Zulily.

L’ancien responsable de l’ingénierie chez Zulily et Amazon Web Services, Matt Francis, a rejoint le détaillant d’électronique en tant que directeur technique en février.

Nathan Peterson. (Photo tagboard)

– Tagboard, basé à Redmond, Washington, sur le point de conclure un accord de 4 ans avec la MLB, a annoncé Nathan Peterson en tant que nouveau président et une série de promotions élargissant l’équipe de direction de la startup.

Peterson a initialement rejoint Tagboard en 2017 en tant que vice-président directeur des revenus et des partenariats. Il est conseiller en démarrage et ancien directeur du marketing de la société d’investissement dans la marijuana Privateer Holdings.

En plus de Peterson, les membres de l’équipe récemment promus comprennent:

La société, âgée de 10 ans, fournissait à l’origine une plate-forme aux marques pour agréger les publications sur les réseaux sociaux. Ses produits se sont étendus à une plate-forme de production numérique basée sur le cloud qui a connu une demande accrue pendant la pandémie.

– La société Perfect Company de Vancouver, Washington, a nommé quatre nouveaux membres à son conseil consultatif. La start-up de la technologie de la restauration a également levé plus de liquidités dans le cadre d’un cycle de financement de série A.

Les nouveaux membres du conseil consultatif comprennent:

Anand Gala, fondateur et associé directeur de Gala Capital Partners. Jim Balis, PDG de Sizzling Platter et directeur général de la société d’investissement CapitalSpring. Jim Collins, restaurateur et ancien directeur de la technologie. Steve Heeley, ancien PDG de la chaîne de restaurants végétaux Veggie Grill.

Suzi LeVine. (Photo du Département d’État)

– Suzi LeVine est désormais la principale sous-secrétaire adjointe de l’Administration de l’emploi et de la formation (ETA) du ministère du Travail.

Le poste de secrétaire adjoint de l’ETA est actuellement vacant; LeVine est actuellement le secrétaire adjoint par intérim de la sous-agence. Si elle est choisie pour diriger l’ETA en permanence, le Sénat devra confirmer la nomination.

Elle a quitté l’agence de chômage de l’État de Washington plus tôt cette année pour ce qui était à l’époque un rôle inopiné dans l’administration Biden. Un vétéran de la technologie de Seattle avec une expérience antérieure du gouvernement, LeVine a été nommé à la tête de l’agence de chômage de l’État par le gouverneur Jay Inslee en juillet 2018.

Bloomberg a noté que certains membres républicains du Congrès soulevaient des inquiétudes auprès de LeVine, qui supervisait l’agence de chômage de Washington lorsqu’elle a subi des retards et des problèmes dans le paiement des demandes de travailleurs sans emploi l’année dernière. Il était également en proie à un stratagème de fraude de 600 millions de dollars qui ciblait les allocations de chômage de l’État.

– Launchtrip, une start-up de voyages à Vancouver, en Colombie-Britannique, a mis sur pied un conseil de conseillers ayant de l’expérience dans l’industrie de la technologie et du voyage. La startup âgée de 3 ans a également annoncé la clôture d’un tour de table de 3,8 millions de dollars dirigé par Axis Capital. Le nouveau conseil consultatif comprend:

Taleeb Noormohamed, PDG de Jane.com, une place de marché quotidienne pour les petites entreprises. Michael Drever, ancien PDG d’Expedia Cruises. Kathleen Reaume, investisseur chez Vistara Capital Partners. Terry McBride, PDG de YYoga et Nettwerk Music Group. Mark Spencer, vice-président directeur des opérations commerciales pour Jane.com et ancien directeur du développement commercial pour Tripping et HomeAway.

L’entreprise, fondée par l’entrepreneur canadien Julian Ing, utilisera le financement pour lancer sa nouvelle application qui fournit une plate-forme aux groupes pour planifier et réserver des voyages. Ing est optimiste quant à l’avenir des voyages après la pandémie.

«Les consommateurs veulent que les voyages reviennent aussi mal que l’espace d’accueil», a-t-il déclaré.

– La société de recherche de cadres Parker Remick a annoncé que Hartleigh Caine, actuellement membre du conseil d’administration, rejoindra son équipe de direction en tant qu’associé directeur par intérim. Elle était auparavant vice-présidente de TOTE Maritime Alaska.

Basée à Seattle, la société a également annoncé que l’ancienne directrice principale de Convoy, Amy Lewis, était un nouvel associé. Lewis a dirigé le recrutement de cadres au sein de la start-up de camionnage et était auparavant recruteur chez Amazon. Un autre nouvel ajout, Alex Porte, est basé à Chicago et rejoint l’équipe de développement commercial.