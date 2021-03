Tech Moves: Microsoft embauche un activiste licencié par Amazon; L’ancien PDG de Sprint quitte le conseil d’administration de F5 Networks

– Maren Costa, l’un des deux anciens dirigeants du groupe Amazon Employees for Climate Justice licencié par Amazon en avril dernier, est désormais l’un des principaux responsables de la conception chez Microsoft.

«J’ai hâte de relever mon prochain défi avec une entreprise dont les objectifs climatiques placent la barre haute en matière de responsabilité climatique d’entreprise», a déclaré Costa dans un message sur LinkedIn.

Costa a rejoint Amazon pour la première fois en 2002 et a été employé pendant plus de 15 ans, travaillant en tant que concepteur UX sur des projets du site Web de vente au détail, Amazon Go et Alexa Shopping. En 2018, elle a cofondé le groupe Amazon Employees for Climate Justice avec d’autres employés militants appelant l’entreprise à mettre en œuvre une stratégie plus agressive de réduction de son empreinte carbone.

Au cours des deux dernières années, Amazon a annoncé son engagement climatique à devenir neutre en carbone d’ici 2040 et a acheté les droits de renommer KeyArena de Seattle en Climate Pledge Arena, une partie très visible de ses initiatives de développement durable. Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a créé séparément le Bezos Earth Fund de 10 milliards de dollars, désormais dirigé par l’ancien président du World Resources Institute, Andrew Steer.

En plus d’appeler à des réformes environnementales, Costa et son ancienne collègue Emily Cunningham, a critiqué les conditions des employés des entrepôts d’Amazon pendant la pandémie de COVID-19. Avant d’être résilié, Amazon a averti Costa et Cunningham qu’ils pourraient être licenciés pour avoir enfreint la politique de communication externe de l’entreprise.

L’activisme des employés dans les grandes entreprises technologiques telles qu’Amazon, Google et Microsoft est une tendance croissante qui pousse les grands employeurs à prendre position sur les questions politiques et environnementales.

«Exiger que nos entreprises se comportent aussi bien que tout bon citoyen, n’est pas seulement raisonnable, c’est nécessaire – et ne devrait jamais entraîner de représailles ou limiter la carrière», a déclaré Costa dans son message.

– Ancien PDG de Sprint et homme d’affaires français Michel Combes a quitté le conseil d’administration de F5 Network.

Combes était membre du conseil d’administration depuis 2018. Son départ réduit le conseil d’administration de la société de sécurité et de livraison des applications basée à Seattle de 10 à neuf membres.

Selon les documents de la SEC, Combes a reçu plus de votes d’actionnaires «contre» son élection que de votes favorables en raison de son record de présence. Le dossier cite le rôle de Combes dans la fusion de 26,5 milliards de dollars de Sprint avec T-Mobile, qui a été clôturée en 2020, comme ayant un impact sur sa fréquentation ainsi que sur les restrictions de voyage résultant de la pandémie COVID-19.

– La start-up de Seattle JetClosing a annoncé Anna Collins, ancienne dirigeante d’Amazon et ex-chef de Bulletproof 360, comme nouvelle PDG. Elle succède à Daniel Greenshields, qui dirigeait JetClosing depuis 2016. Le service de fermeture de maison numérique a également clôturé un tour de série B de 11 millions de dollars. Lis l’histoire.

– Le fournisseur d’assurance maladie du Nord-Ouest Regence BlueShield a annoncé Claire Verity en tant que nouvelle présidente du marché, remplaçant Tim Lieb qui a quitté après quatre ans dans le rôle.

Verity était plus récemment PDG des États du nord-ouest du Pacifique pour UnitedHealthcare et elle a passé plus de deux décennies avec UnitedHealth Group, le plus grand fournisseur de soins de santé aux États-Unis.

– Silverback Therapeutics a ajouté la directrice médicale de Repare Therapeutics, Maria Koehler, à son conseil d’administration. La société de biotechnologie de Seattle, qui développe des thérapies utilisant des anticorps monoclonaux pour cibler le cancer, est devenue publique en décembre.

– Le fabricant de motos électriques Damon Motors, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, a ajouté Jaques Clariond et Howard Wu à son conseil d’administration.

La startup de quatre ans, qui a lancé sa moto phare HyperSport au Consumer Electronics Show (CES) en 2020, a également annoncé un tour de financement de 30 millions de dollars et 20 millions de dollars en précommandes de motos.

Clariond est associé directeur du bureau d’investissement privé basé à New York, Baudpont. Wu est le responsable mondial des télécommunications et le directeur général de Quanta Cloud Technology aux États-Unis.

– L’entrepreneur Matt Kern, basé à Bend, dans l’Oregon, a été nommé CTO et président de la plateforme de crypto-monnaie Makara. Lancée en janvier, Makara est la dernière startup de crypto-monnaie cofondée par le vétérinaire de démarrage de Seattle, Jesse Proudman, qui est également cofondateur et PDG de la société de crypto-monnaie Strix Leviathan.