Tech Moves : OfferUp ajoute un chef de la diversité ; Départ du vice-président de l’ingénierie des convois ; l’ancien vice-président de Twitter rejoint Kraken

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : Melinda Starbird, Tim Prouty, Mike Davidson, Jim Castillo, Dana Storms et Jake Stone.

— Le marché mobile OfferUp a annoncé que Melinda Starbird était la première responsable des ressources humaines et de la diversité de l’entreprise.

Melinda Starbird. (Offrir une photo)

Starbird était auparavant vice-président des ressources humaines et de l’expérience des employés chez Auth0 et a occupé des postes de direction en recrutement et en ressources humaines chez Avanade, Whitepages et Hiya.

« Je me considère comme un geek du jeu irrévérencieux et diversifié avec un penchant pour aider les gens et les organisations à monter de niveau », a déclaré Starbird.

OfferUp, basé à Bellevue, dans l’État de Washington, emploie maintenant plus de 400 personnes. Le co-fondateur Nick Huzar a quitté ses fonctions de PDG plus tôt cette année, cédant les rênes à l’ancien dirigeant de Microsoft et de Booking.com, Todd Dunlap.

– Le gouverneur de Washington Inslee a nommé le sénateur de l’État de Washington, Steve Hobbs, au poste de secrétaire d’État à compter du 22 novembre.

Hobbs sera sur le bulletin de vote lors d’une élection spéciale à l’échelle de l’État en novembre 2022 pour occuper le poste pendant les deux dernières années du mandat actuel du secrétaire d’État. Il succède à Kim Wyman qui a été sollicité par l’administration Biden en octobre pour rejoindre la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security.

Tim Prouty s’exprimant lors du sommet . 2015. (Photo de fichier .)

— Le vice-président de l’ingénierie de Convoy, Tim Prouty, a récemment quitté le marché du fret pour rejoindre Headway, une plateforme de soins de santé mentale soutenue par Andreessen Horowitz, en tant que vice-président de l’ingénierie.

Prouty a rejoint Convoy en 2017 et dirigeait auparavant le centre d’ingénierie d’Uber à Seattle. Il a passé près d’une décennie chez Isilon Systems en tant que directeur de l’ingénierie.

Basée à New York, Headway a des employés à travers les États-Unis et prévoit d’ajouter un bureau à Seattle. L’entreprise de quatre ans fournit des logiciels pour connecter les patients, les thérapeutes et les compagnies d’assurance.

Prouty a déclaré à . que son beau-père est un conseiller praticien individuel et qu’il a personnellement bénéficié de la consultation d’un conseiller.

« Donc, lorsque j’ai entendu parler pour la première fois de la mission de Headway de construire un nouveau système de santé mentale, cela m’a immédiatement touché », a-t-il déclaré. « Quand j’ai commencé à en apprendre davantage, j’ai trouvé une équipe incroyablement passionnée, alimentée par une mission significative, qui construisait une plate-forme technologique pour aider à la fois les thérapeutes et les patients de manière transformatrice. »

Headway emploie plus de 100 personnes. Elle envisage d’ouvrir un bureau à Seattle et recrute dans tout le pays.

— BioLife Solutions, basée à Bothell, dans l’État de Washington, a promu Troy Wichterman au poste de directeur financier et l’ancien directeur financier Roderick de Greef est désormais président et directeur de l’exploitation.

Wichterman a rejoint la société de biotechnologie cotée en bourse en 2015 et était plus récemment vice-président des finances. De Greef prévoyait auparavant de prendre sa retraite à la fin de cette année, mais reporte à 2023. De Greef succède à Dusty Tenney, qui a rejoint BioLife Solutions en mai et a récemment démissionné pour rejoindre une société de capital-investissement en 2022.

Mike Davidson.

— L’ancien vice-président du design sur Twitter, Mike Davidson, rejoint l’échange d’actifs numériques Kraken en tant que vice-président du design et de la recherche.

Kraken, basé à San Francisco, est un échange en ligne de devises numériques et emploie plus de 2 000 personnes dans le monde.

Bien qu’il ait touché à la crypto-monnaie, Davidson ne s’identifie pas comme un crypto « maximaliste ». Dans un article, il cite la croissance et la maturation du secteur pour le déménagement.

« [It is] devenant clair qu’avec plus de personnes intelligentes rejoignant cette industrie, plus de réglementations rédigées qui s’adaptent aux actifs numériques et plus de cas d’utilisation créatifs apparaissant chaque jour, il y a BEAUCOUP de frontières à développer ici », a-t-il écrit.

Davidson était plus récemment un cadre de la plate-forme de conception de produits numériques InVision, qu’il a rejointe en 2018. Avant Twitter, il a fondé Newsvine, qui a été racheté par msnbc.com où il a travaillé après l’acquisition.

Dana tempêtes. (Photo PNNL)

— Dana Storms a été promue directrice exécutive de la gestion des performances et directrice des risques au Pacific Northwest National Laboratory (PNNL).

Elle a rejoint l’installation soutenue par le gouvernement en 2016 et était auparavant directrice au laboratoire national de l’Idaho.

Le PNNL, basé à Richland, dans l’État de Washington, soutient la recherche scientifique, la commercialisation et développe des solutions d’énergie propre.

— L’ancien directeur commercial de SoundCommerce, Laurent Burman, travaille maintenant chez Amazon et travaille sur des partenariats d’entreprise mondiaux.

Burman était auparavant cadre dans l’agence numérique Possible et Wunderman Thompson. Il a rejoint SoundCommerce, une startup de e-commerce fondée par d’anciens cadres d’Amazon, en 2019.

De gauche à droite : Jake Stone et Jim Castillo. (Chèque Photos)

— Cheq, une plateforme de paiement mobile pour les restaurants et les concessionnaires, basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a nommé Jake Stone directeur des revenus et Jim Castillo directeur de la technologie.

Stone est un investisseur providentiel et plus récemment CRO chez Independent Sports and Entertainment. Castillo est un vétéran de la plate-forme de réservation OpenTable et était plus récemment vice-président de l’ingénierie chez RepairPail, un marché en ligne pour les réparations automobiles.

Cheq se décrit comme une application de « paiements sociaux » combinant les paiements mobiles avec des fonctionnalités sociales telles que l’envoi de chèques-cadeaux, l’enregistrement dans les restaurants et les onglets fractionnés. La plate-forme ne facture pas aux utilisateurs et facture aux restaurants des frais de traitement des paiements sur les cartes de crédit, mais pas de frais de service supplémentaires.

Fondée par le PDG Thomas Lapham, la startup espère tirer le vent en poupe de la transition provoquée par la pandémie vers les commandes mobiles et les pénuries de main-d’œuvre. Cheq a levé 6 millions de dollars à ce jour et est actuellement utilisé par des restaurants à Washington, en Floride et à Hawaï.

Janelle Simpliciano. (Photo de Denali)

— Denali Financial Consulting, basée à Seattle, a été renommée Denali Founder Consulting et a embauché Janelle Simpliciano en tant que directrice des ressources humaines et responsable de sa nouvelle pratique RH.

Consultant en ressources humaines, Simpliciano était jusqu’à récemment directeur des ressources humaines pour la Bellevue Convention Center Authority.

Denali a été acquise plus tôt cette année et a nommé l’ancienne directrice exécutive de Create33, Rebecca Lovell, au poste de PDG.

[Editor’s Note: . is a Denali client.]