Tech Moves: Outreach ajoute CMO; de nouveaux cadres dans les startups ShelfEngine et Kaskada ; et plus

Melton Littlepage, à gauche, et Stefan Schulz. (Photos de sensibilisation)

— Outreach, la startup d’aide à la vente de Seattle désormais évaluée à 4,4 milliards de dollars, a nommé Melton Littlepage comme son nouveau directeur du marketing et a ajouté Stefan Schulz à son conseil d’administration.

Littlepage était plus récemment vice-président senior du marketing de la société de cybersécurité Tenable. Il était auparavant responsable marketing chez New Relic, Schoology et a passé plus d’une décennie chez Concur, basé à Bellevue, Washington.

L’ancienne directrice du marketing d’Outreach, Margaret Arakawa, a quitté l’entreprise en décembre.

Schulz est actuellement directeur financier et vice-président exécutif de PROS Holdings, cotée en bourse. Il était auparavant cadre financier dans les sociétés de logiciels publiques Digital River et Lawson Software.

Kane McCord. (Photo de ShelfEngine)

— La plate-forme technologique d’épicerie ShelfEngine a annoncé que Kane McCord était son nouveau président et directeur des revenus. Plus récemment, il était COO de l’application d’achat mobile Ibotta.

Basée à Seattle, la plate-forme de ShelfEngine est utilisée par les épiciers pour mieux gérer les commandes afin de réduire les coûts excédentaires et les déchets. En mars, la startup a clôturé un tour de table de 41 millions de dollars de série B.

McCord relèvera du PDG de ShelfEngine, Stefan Kalb, et sera basé au bureau de Denver de la société.

Charna Parkey. (Photo gracieuseté de Charna Parkey)

— La start-up d’apprentissage automatique de Seattle, Kaskada, a promu Charna Parkey au poste de vice-présidente des produits. Parkey était auparavant le responsable de la science des données de l’entreprise et a récemment figuré sur . en tant que Geek de la semaine.

Avant de rejoindre Kaskada en 2020, Parkey a passé cinq ans à augmenter la startup d’écriture Textio. Elle a son doctorat. en génie électrique. Parkey succède à l’ancienne chef de produit Emily Kruger, qui est maintenant vice-présidente des opérations et des produits au cabinet de conseil en logiciels Loka.

Fondé par d’anciens ingénieurs de Google Cloud, le logiciel de Kaskada vise à faciliter la collaboration entre les scientifiques et les ingénieurs des données, en particulier dans les entreprises en dehors du monde de la technologie qui s’appuient sur la science des données.

— L’ancien directeur de l’ingénierie de Porch, Viplav Mishra, est maintenant vice-président de l’ingénierie à la startup de livraison de Seattle Pandion. Mishra était plus récemment CTO chez USA Facts de Steve Ballmer.

— La société de ressources humaines de Seattle Reverb a embauché Reggie Malli en tant que responsable du développement du leadership. Malli était plus récemment responsable de l’apprentissage et du développement chez Amazon.

[Editor’s Note: . is a Reverb client.]