Tech Moves : Qualtrics embauche un vétérinaire Microsoft ; Le leader de la technologie vocale d’Amazon démissionne ; Les fondateurs de Future For Us commencent de nouveaux rôles

En partant du haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : le sage Ke’alohilani Quiamno, la princesse Imoukhuede, Lisa Nelson, Seujan Bertram et Jean-Baptiste Agnus.

— Le cofondateur et ancien PDG de Future For Us, Sage Ke’alohilani Quiamno, est désormais un partenaire commercial de diversité, d’équité et d’inclusion pour Amazon Prime Video and Studios.

« J’ai été attiré par le poste parce que je le voyais comme une opportunité de créer un changement structurel au sein d’une grande organisation technologique », a déclaré Quiamno à . dans un e-mail.

Avant de co-fonder Future For Us, Quiamno a occupé des postes de marketing chez Female Founders Alliance (maintenant Graham & Walker) et Ladies Get Paid.

Lancée en 2019, Future For Us était une plateforme et une conférence dédiée à l’avancement des femmes de couleur au travail. Malgré l’obtention de plusieurs subventions au début de la pandémie, Future For Us n’a pas été en mesure de stabiliser son activité. Après consultation du conseil consultatif, Quiamno a décidé de dissoudre la société.

« En tant que premier entrepreneur sans expérience préalable dans la création d’une entreprise, j’ai trouvé difficile de structurer une startup à impact social et de la maintenir durable », a déclaré Quiamno à ..

Aparna Rae (à gauche) et Sage Ke’alohilani Quiamno ont lancé Future for Us en janvier 2019 pour soutenir les femmes professionnelles de couleur. (Anthony Smith / Photographie de la respiration de l’âme)

Elle a également cité le faible pourcentage de capital-risque qui va aux startups dirigées par des femmes de couleur comme un obstacle, même avec le soutien financier de la communauté Future For Us et de défenseurs de premier plan, dont la superstar du tennis Serena Williams.

Le sage Ke’alohilani Quiamno.

Quiamno a déclaré qu’elle apportait des connaissances entrepreneuriales à son nouveau rôle chez Amazon, notamment l’importance d’être flexible et adaptable ; itérer pour trouver un produit minimalement viable (MVP) ; et se concentrer sur un produit de base pour résoudre un problème central.

Quiamno travaillait auparavant chez Amazon en tant que coordinatrice des relations publiques lorsqu’elle a déménagé pour la première fois à Seattle depuis son Hawai’i natal en 2013. Cette décision l’a également présentée à la communauté technologique plus large de Seattle. Elle observe un paysage DEI différent de celui de son entrée dans l’industrie il y a huit ans.

« Aujourd’hui, la diversité, l’équité et l’inclusion [work] est fortement investi et figure désormais en tête de la liste des priorités selon lesquelles les dirigeants sont mesurés », a déclaré Quiamno. « Ils sont tenus responsables de la création d’un environnement de travail plus équitable pour une main-d’œuvre diversifiée de plus en plus. »

Alors que Quiamno a passé la dernière année et demie avec sa famille à Hawai’i, elle est récemment revenue à Seattle pour être à proximité de la communauté technologique en pleine croissance, d’autres entrepreneurs et de ses mentors DEI.

« Seattle est l’endroit où j’ai développé ma carrière et c’est l’une des villes les plus inspirantes pour la croissance et l’innovation à la fois en termes de leadership en matière de diversité, d’équité, d’inclusion et de technologie », a déclaré Quiamno.

Co-fondateur de Future For Us Aparna Rae a récemment lancé une nouvelle startup technologique RH Humanalysts avec l’ancien analyste de BoeingNicole DeKay, qui exerce les fonctions de directeur scientifique.

Rae a quitté Future For Us en 2020, selon sa biographie LinkedIn, et est également la fondatrice et directrice de Moving Beyond, un cabinet de conseil DEI axé sur le secteur de l’investissement et des services financiers. Nous avons contacté Rae pour commentaires.

– La vice-présidente d’Amazon Echo et Alexa Devices, Miriam Daniel, se retire, selon un rapport de Bloomberg. Elle a rejoint Amazon en 2014 et a été promue à son poste le plus récent en 2018.

Daniel était l’un des dirigeants qui a développé et lancé la récente vague de nouveaux appareils grand public d’Amazon. Avant Amazon, Daniel a passé 14 ans chez Intel, selon sa biographie LinkedIn. Elle est basée en Californie.

— L’Université de Washington a annoncé que la professeure agrégée de l’Université de Washington, Princess Imoukhuede, rejoindrait le Collège d’ingénierie et l’École de médecine de l’UW en tant que nouveau président du département de bio-ingénierie. Elle commencera le 1er janvier.

Princesse Imoukhuede. (Photo UW)

En plus de son poste de professeur actuel, Imoukhuede est directrice des initiatives de diversité à l’école d’ingénierie de l’Université de Washington. Elle a obtenu son doctorat. en bio-ingénierie de Caltech. Ses recherches ont porté sur la formation des vaisseaux sanguins ainsi que sur la recherche obstétricale.

DP Lumineux. (Photo Qualtrics)

— Qualtrics a annoncé que le vétéran de Microsoft, DP Brightful, était son nouveau président des opérations mondiales sur le terrain. Brightful était jusqu’à récemment directeur général des revenus pour Salesforce Health.

Basé dans la région de Washington DC, Brightful a passé plus de 20 ans chez Microsoft, plus récemment en tant que vice-président des ventes du groupe. Dans son nouveau rôle chez Qualtrics, il dirigera son organisation commerciale mondiale.

Basée à Seattle et à Provo, dans l’Utah, Qualtrics est devenue publique en janvier et a acquis la startup de marketing de Seattle Usermind en juillet.

Lisa Nelson. (Photo Microsoft)

— L’ancienne directrice générale de M12, Lisa Nelson, a rejoint le conseil d’administration de Seattle Bank. Elle siège actuellement au conseil d’administration d’Astra Space et est partenaire d’entreprise chez Flying Fish Partners, basé à Seattle. (Note de la rédaction : . est un client de la Seattle Bank.)

— SoundCommerce, vice-présidente des produits Diena Lee Mann, a été nommée au conseil d’administration de Marin Software, une société de logiciels de marketing cotée en bourse dont le siège est à San Francisco.

Mann a rejoint la plate-forme de données de vente au détail SoundCommerce basée à Seattle en 2020 et était auparavant cadre chez iLink Digital. Elle siège également actuellement au conseil d’administration du Seattle Symphony.

— Adaptive Biotechnologies a nommé Kyle Piskel comme son principal comptable. Piskel travaille pour la société de biotechnologie cotée en bourse de Seattle depuis 2015 et est actuellement vice-président de la comptabilité.

Seujan Bertram. (Photo NetBase Quid)

— L’ancien directeur de Tableau, Seujan Bertram, est désormais directeur de l’exploitation de la plate-forme de données grand public NetBase Quid. Elle était plus récemment vice-présidente du succès mondial des clients chez Infobip, à la suite de l’acquisition d’OpenMarket où elle était vice-présidente des opérations mondiales et des services clients.

Bertram a passé plus de cinq ans chez Tableau, plus récemment en tant que directeur des programmes et opérations clients mondiaux. Avant de rejoindre Tableau, elle était responsable de l’ingénierie chez Starbucks.

– L’entreprise satellite BlackSky a annoncé qu’Amy Minnick était sa directrice commerciale. Elle était plus récemment directrice des affaires chez Cape Analytics et auparavant cadre supérieur au cabinet de recherche mondial IHS Markit.

Avec des bureaux à Seattle et Herndon, en Virginie, BlackSky est récemment devenu public via la fusion SPAC sur le NYSE.

— Visus Therapeutics, basée à Seattle, a ajouté David Guyer en tant que président du conseil d’administration et Ted Danse en tant que responsable du développement commercial.

La société pharmaceutique développe un collyre pour corriger la perte de vision et a levé 56 millions de dollars sur deux tours de financement cette année.

Jean-Baptiste Agnus. (Photo de produits biologiques AGC)

— AGC Biologics a nommé Jean-Baptiste Agnus au poste de directeur commercial. Basé à San Diego, en Californie, Agnus était jusqu’à récemment vice-président et directeur mondial des ventes et du marketing chez Ajinomoto Bio-Pharma Services.

AGC Biologics, anciennement CMC Biologics avant son acquisition par le fabricant japonais AGC Asahi Glass, est basée à Bothell, Washington et fait partie d’une base de fabrication de médicaments et de vaccins en pleine croissance dans l’État de Washington.

— Plateforme de gestion vidéo basée à Seattle CLIPr a embauché Durk Stelter en tant que directeur des recettes. Basé dans la région de la baie de San Francisco, Stelter était auparavant CRO chez Linc Global et Pypestream.

— Pactera EDGE, basé à Redmond, Washington, a embauché Vasudevan Sundarababu en tant que vice-président directeur et responsable de l’ingénierie numérique. Pactera EDGE est un prestataire informatique issu de Pactera Technologies en 2020.