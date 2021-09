Tech Moves : RealSelf nomme un PDG par intérim ; Hootsuite embauche un nouveau directeur financier ; Le PDG de Tune débarque chez Roku

Jeff Kizilbash. (RealSelf Photo)

– Le PDG de RealSelf, James Coyle, a démissionné et Jeff Kizilbash a été nommé PDG par intérim de la plateforme d’examen des cosmétiques.

Kizilbash est une récente embauche dans la société basée à Seattle, qui l’a rejoint en juin en tant que vice-président du développement de l’entreprise. Il était auparavant cadre chez Varsity Tutors et Sears, où Coyle travaillait également.

Coyle, qui a été nommé PDG il y a un an, est parti pour des raisons personnelles, selon le président et fondateur de RealSelf, Tom Seery. Coyle a également démissionné du conseil d’administration.

« Nous remercions James pour son engagement envers RealSelf ces dernières années. Sous sa direction, RealSelf a rapidement réagi aux impacts de COVID-19, s’est développé à l’échelle mondiale et a recruté des talents exceptionnels », a déclaré Seery dans un communiqué.

“Je souhaite le meilleur à mon ami James Coyle”, a-t-il ajouté dans un article sur LinkedIn.

Le conseil d’administration de RealSelf recherche le remplaçant permanent de Coyle. Dans un e-mail à ., Seery a confirmé que Kizilbash était candidat pour le poste à temps plein.

Fondée en 2006, RealSelf a vu son activité touchée au début de la pandémie, mais a rebondi plus tard en 2020. La société a acquis deux plateformes internationales de ressources cosmétiques plus tôt cette année.

Tiziana Figliolia. (Photo de la suite Hoot)

— Hootsuite, la plateforme de gestion des médias sociaux basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a annoncé que Tiziana Figliolia était sa nouvelle directrice financière. Elle était plus récemment vice-présidente des finances chez InterDigital, une entreprise de technologie mobile et vidéo.

Figliolia était auparavant basée à Shanghai où elle a occupé des postes de direction dans les sociétés de logiciels PTC et Autodesk. Elle est actuellement basée à Boston et co-fondatrice de Full STEAM Forward, un organisme à but non lucratif d’enseignement des sciences.

Val Rupp. (Photo de tissu)

— La startup de commerce électronique Fabric a embauché Val Rupp en tant que premier directeur des ressources humaines de la société de Seattle. Elle était jusqu’à récemment responsable des ressources humaines pour HPE Greenlake.

Rupp a précédemment occupé des postes de direction en ressources humaines chez Microsoft et Amazon, où elle a travaillé avec le PDG de Fabric, Faisal Masud.

Fabric a clôturé un tour de table de 100 millions de dollars en juillet et a levé 153 millions de dollars à ce jour. La startup fournit aux détaillants l’infrastructure back-end pour vendre des produits en ligne.

Tune PDG Peter Hamilton à la conférence Postback 2017 de l’entreprise. (Photo . / Kevin Lisota)

— L’ancien PDG de Tune, Peter Hamilton, est maintenant à la tête du commerce télévisuel du lecteur multimédia en continu Roku. Il a occupé un poste de conseiller chez Tune l’année dernière, à la suite de l’acquisition de la startup marketing de Seattle par Constellation Software.

Hamilton a passé près d’une décennie à Tune. Il a investi et conseillé des startups avant de prendre le nouveau poste chez Roku.

“En pensant à mon prochain rôle opérationnel, j’espérais que mon expérience en marketing de performance pourrait en quelque sorte me rapprocher de l’industrie des médias et du divertissement qui se déroule aujourd’hui”, a déclaré Hamilton, qui a obtenu un baccalauréat en radiotélévision et a joué professionnellement. à l’opéra. « Alors que nos téléviseurs ressemblent davantage à nos téléphones et autres appareils intelligents, avec du contenu à la demande et des expériences interactives, il existe peut-être une opportunité de faire partie de l’avenir de la télévision. Il se trouve que cette opportunité est définitivement chez Roku.

De gauche à droite : Chris Ries et Shannon Yost. (Photos d’IA aberrantes)

— Outlier AI a embauché Chris Ries en tant que vice-président de la génération de la demande et Shannon Yost en tant que vice-président du marketing produit.

Ries était plus récemment directeur général de la génération de la demande au démarrage de gestion de contrat Icertis. Yost rejoint Outlier AI de Skytap où elle était directrice principale du marketing. Les deux sont basés dans la région de Seattle.

Outlier, basé à Oakland, en Californie, propose une plate-forme d’analyse commerciale automatisée utilisant l’IA et la science des données.

Lévis Nderitu. (Photo CHEMIN)

— L’organisation à but non lucratif de Seattle PATH a nommé Levis Nderitu comme son tout premier directeur mondial de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. Il est basé à Nairobi, au Kenya.

Nderitu a été consultant DEI pour les organisations à but non lucratif Doctors Without Borders et One Acre Fund. Il sera le principal conseiller DEI de l’équipe de direction de PATH.

Organisation mondiale de la santé, PATH compte plus de 1 600 employés et des bureaux dans 20 pays. Son personnel a développé un tableau de bord de test de diagnostic pour les responsables de la santé afin d’aider les pays à faible revenu pendant la pandémie de COVID-19.

— BioLife Solutions, basée à Bothell, dans l’État de Washington, a annoncé que Joydeep Goswami, directrice de la stratégie et du développement d’entreprise d’Illumina, rejoindra son conseil d’administration en octobre. Il succèdera à Andrew Hinson qui a pris sa retraite.

— Le cabinet de conseil en développement de logiciels GenUI a promu Shane Delamore au poste de directeur de la technologie. Il était jusqu’à récemment responsable de la technologie de l’entreprise.

— L’avocate Whitney McCollum a rejoint le bureau de Seattle de K&L Gates en tant qu’associée. Elle rejoint la pratique des transactions technologiques et de la protection de la vie privée du cabinet d’avocats international.

— La société de développement de produits basée à Seattle, Igor Institute, a annoncé trois nouvelles embauches au niveau de directeur :