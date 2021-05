Tech Moves: Scott Moore, PDG d’Ad Lightning, démissionne; Amazon Prime Video ajoute le vétérinaire Nike

Scott Moore, co-fondateur d’Ad Lightning (à gauche) et nouveau PDG Dan Frechtling. (Ad Lightning Photos)

– Scott Moore, cofondateur d’Ad Lightning, quitte son poste de PDG pour des raisons personnelles, mais restera au conseil d’administration et soutiendra la stratégie commerciale de l’entreprise. Dan Frechtling a été nommé nouveau PDG.

Issu de Pioneer Square Labs en 2017, Ad Lightning fournit des outils aux éditeurs et aux réseaux publicitaires pour identifier les publicités non conformes. La startup basée à Seattle a récemment levé des fonds supplémentaires pour un nouveau produit afin d’aider les clients à respecter les normes de confidentialité qui peuvent varier selon les États et les pays.

Frechtling était plus récemment président de G2 Web Services, une société de Verisk Analytics. Basé à Bellevue, Washington, G2 Web Services fournit des services de gestion des risques aux commerçants en ligne.

Avant de rejoindre G2 Web Services en 2015, Frechtling était vice-président des produits de sites Web mondiaux pour la société de marketing numérique Hibu.

«Alors que nous nous développons sur de nouveaux marchés cibles, tels que la confidentialité des données, je suis convaincu que Dan établira la bonne voie pour l’entreprise», a déclaré Moore.

Moore a cofondé Ad Lightning avec Kate Reinmiller et Drake Callahan. Avant Ad Lightning, Moore était PDG de Cheezburger, un réseau de sites d’humour, et directeur des médias chez Microsoft, Yahoo, MSNBC et Slate.

Marc Patrick. (Photo Amazon)

– Marc Patrick rejoint Amazon Prime Video et Amazon Studios en tant que responsable mondial du marketing sportif. Il était plus récemment vice-président du marketing chez Beyond Meat, soutenu par Bill Gates.

Patrick a passé plus de deux décennies chez Nike, plus récemment en tant que responsable de la communication de la marque mondiale. Dans son rôle chez Amazon, il travaillera avec la NFL sur le nouvel accord sur Amazon Prime Video. Il travaillera également sur des contenus sur le thème du sport avec l’équipe d’Amazon Studios.

– La Fondation Marguerite Casey, basée à Seattle, a annoncé un nouveau conseil d’administration comprenant:

Fondée en 2001, la philanthropie fournit du financement et des conseils pour des projets créatifs et novateurs qui s’attaquent aux défis qui affectent les familles à faible revenu. Ses travaux mettent également l’accent sur le rôle de l’innovation dans le secteur social. L’année dernière, Carmen Rojas a rejoint en tant que présidente et chef de la direction et a été profilée dans ..

– La start-up de sécurité réseau ExtraHop a nommé Mark Bowling au poste de vice-président des services de réponse de sécurité.

Ancien agent du Federal Bureau of Investigation (FBI), l’expérience de Bowling comprend des initiatives de cybersécurité pour le FBI et le US Department of Education. Basée dans l’Arkansas, Bowling a récemment fourni des services de conseil en gestion des risques de cybersécurité à des clients du secteur privé.

– Le cabinet de conseil en développement logiciel GenUI a promu David Barnes au poste de COO. Barnes a rejoint le cabinet basé à Seattle l’année dernière après Slalom Consulting.

Il a également été consultant commercial chez Logic 20/20 et auparavant directeur de la stratégie et du développement de produits chez Premera Blue Cross.