Tech Moves: Sea.citi ajoute des membres du conseil d’administration; un autre vétérinaire de Microsoft rejoint Magic Leap; et plus

– Sea.citi, une organisation qui travaille pour connecter les employés du secteur de la technologie à la vie civique, a annoncé trois nouveaux membres du conseil d’administration:

Anna Boone, responsable des relations gouvernementales et des affaires publiques de Zillow.

Janice Dearlove, vétéran d’Amazon depuis 20 ans et directrice de l’engagement mondial des employés d’Amazon dans la communauté.

Maria Karaivanova, cofondatrice et COO de WhyLabs, anciennement directrice du Madrona Venture Group et conseillère fondatrice de sea.citi.

Lancé en 2018 et dirigé par certaines des plus grandes entreprises technologiques de la région de Seattle, sea.citi se concentre sur des questions telles que l’abordabilité du logement, le changement climatique, les infrastructures de transport et l’équité numérique. Les 15 entreprises membres de Sea.citi représentent plus de 85 000 travailleurs locaux.

Sa première initiative visait à soutenir les écoles du sud de Seattle. Avec le début de la pandémie COVID-19, l’organisation s’est concentrée sur l’agrégation d’informations sur la réponse de la communauté technologique locale à la pandémie et a organisé des événements virtuels sur les opportunités de rétablissement équitable.

Sea.citi a également facilité un partenariat public-privé entre ses membres et les écoles publiques de Seattle à la suite du passage rapide à l’apprentissage à distance. Cela incluait le programme Family Tech Support Center de huit semaines, financé par une subvention de la Fondation Tableau, qui a aidé les familles à relever des défis informatiques et a cherché à maximiser l’impact du don d’Amazon de 9000 ordinateurs portables aux familles. La subvention de la Fondation Tableau finance également un partenariat continu avec les écoles publiques de Seattle, y compris l’embauche d’un responsable de l’équité numérique pour le district.

– La plate-forme de réalité augmentée Magic Leap a ajouté Tracey Trewin, gestionnaire de longue date de Microsoft, au poste de chef de produit. Chez Microsoft, Trewin a travaillé sur de nouveaux produits commerciaux et grand public et a contribué à la mise à l’échelle de produits tels que Windows et Xbox.

Elle suit l’ancienne dirigeante de Microsoft Peggy Johnson, devenue PDG de Magic Leap en août.

«Son expertise dans l’harmonisation du développement matériel et logiciel en partenariat avec les entreprises clientes et leurs équipes d’ingénierie sera un élément clé de notre prochaine phase de croissance», a déclaré Johnson à propos de Trewin dans un communiqué.

L’année dernière, Magic Leap, fortement financé, a fermé son bureau de Seattle au milieu de licenciements et a été poursuivi par le propriétaire pour loyer impayé. Magic Leap a son siège à Plantation, en Floride.

– L’ancien dirigeant de Microsoft et de Smartsheet, Peter Boit, a quitté Icertis, la start-up de gestion de contrats basée à Bellevue, dans l’État de Washington, où il était directeur de l’alliance. La société a confirmé le départ de Boit et a déclaré qu’il était parti pour poursuivre d’autres intérêts.

Boit a rejoint Icertis en 2016 après Smartsheet, où il était EVP des ventes. Directeur des ventes d’entreprise de longue date, il a passé 15 ans chez Microsoft, plus récemment en tant que vice-président des entreprises partenaires mondiales.

– Adaptive Biotechnologies, basée à Seattle, a nommé Leslie Trigg et Katey Owen à son conseil d’administration.

Trigg est actuellement PDG d’Outset Medical, qui est devenue publique en 2020. Owen est le directeur des maladies tropicales négligées à la Fondation Bill & Melinda Gates. Auparavant, elle a aidé à développer des vaccins chez Merck et avant de travailler dans l’industrie pharmaceutique, elle a fait des recherches sur la grippe.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre d’Adaptive Biotechnologies a augmenté de 25% par rapport à l’an dernier. il a récemment lancé un test des lymphocytes T pour COVID-19.

– Emily Cantrell, directrice du World Trade Center Seattle, rejoindra l’organisation de commerce et d’investissement Greater Seattle Partners en tant que vice-présidente des opérations et de la stratégie en avril. Elle dirige le World Trade Center Seattle, propriété du port de Seattle depuis 2017.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement du chemin parcouru par Cantrell pour travailler pour des organisations qui se consacrent à la croissance économique, mais semble également mettre en pause ses ambitions pour un poste élu.

«Et à ceux qui attendaient mon lancement pour le conseil municipal de Seattle la semaine dernière – merci pour tout votre soutien… il est prudent de dire que ces plans sont maintenant en suspens», a déclaré Cantrell dans un message sur LinkedIn.

Avant le World Trade Center, Cantrell a occupé des rôles au festival annuel Seafair et Visit Seattle. Elle était auparavant productrice de nouvelles.

– Kelly Breslin Wright, ancienne cadre de Tableau Software, a rejoint le conseil d’administration de Plum Acquisition Corp I, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) qui vient d’être introduite en bourse. Plum est dirigé par l’ancienne PDG de Xerox, Ursula Burns.

– Audible, propriété d’Amazon, a nommé Leigh Zarelli au poste de directeur des produits et le nouveau membre de son équipe de direction. Elle était plus récemment SVP du numérique mondial pour le géant de l’hôtellerie Marriott International et a précédemment occupé des postes de direction chez AOL et Disney.