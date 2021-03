Tech Moves: Startup Haven agrandit son équipe pour diriger un nouveau fonds; Promotions PSL; F5 Networks ajoute des cadres

L’équipe Startup Haven (dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant du haut à gauche): Bob Crimmins, Claudius Mbemba, Jay Westerdal, David Malcolm et Arry Yu. (Photo de Startup Haven)

– Startup Haven, une communauté d’entrepreneurs fondée par Bob Crimmins, vétérinaire en démarrage de Seattle, a lancé un fonds d’investissement appelé Startup Haven Ventures. Avec le nouveau fonds, Startup Haven a également élargi son équipe:

Le PDG de 800.com, Jay Westerdal, est un associé principal. Arry Yu, président du conseil WTIA Blockchain, est un partenaire de capital-risque. Le co-fondateur de NEU et CTO Claudius Mbemba est directeur des investissements.

Crimmins, un vétéran de la technologie de Seattle, a fondé Startup Haven en 2005. Il a commencé comme un jeu de poker mais a maintenant des chapitres dans sept villes et 2 300 membres.

Il a commencé à diriger Startup Haven à plein temps en 2019 et a récemment lancé un accélérateur Startup Haven. Techstars et Microsoft vétérinaire Dave Malcolm est directeur exécutif de l’accélérateur.

Le nouveau fonds fournit des investissements aux entreprises participant à l’accélérateur et effectue également des investissements directs. Il se concentre sur les entreprises de pré-amorçage avec des modèles commerciaux économes en capital et les premiers signes de commercialisation. Le fonds se concentre sur le nord-ouest du Pacifique, mais est également ouvert aux sociétés de soutien au-delà de la région. Son premier investissement est à Vancouver, en Colombie-Britannique, la start-up agtech Verdi.

– Pioneer Square Labs (PSL), basé à Seattle, a annoncé trois promotions au sein de son équipe de direction:

Palvi Mehta est désormais partenaire opérationnel et directeur financier, responsable des finances et des opérations pour le studio de démarrage et le fonds de capital-risque de PSL. Mehta a rejoint PSL en 2018 en provenance d’ExtraHop Networks, où elle était CFO. David Zager est désormais associé et directeur du design de PSL Studio. Il rejoint PSL en 2015 en tant que directeur du design. Ben Gilbert est désormais directeur général de PSL Ventures. Gilbert est co-fondateur de PSL Studio.

– Adam Selipsky, PDG de Tableau Software, sera le nouveau PDG d’Amazon Web Services, en remplacement d’Andy Jassy, ​​qui prendra la relève en tant que PDG d’Amazon plus tard cette année. Selipsky est un visage familier d’Amazon en tant qu’ancien cadre d’AWS qui a passé 11 ans chez le géant de la technologie basé à Seattle. Il est parti pour rejoindre Tableau en tant que PDG en 2016, Lisez l’histoire complète.

Yvette Smith (à gauche) et Gail Coury. (Photos chez F5 Networks)

– F5 Networks a embauché Microsoft CVP Yvette Smith en tant que SVP du succès client et de la transformation de l’entreprise et a promu Gail Coury au poste de SVP et de responsable de la sécurité de l’information. Ils relèveront tous deux du directeur de la stratégie Tom Fountain.

Chez Microsoft, Smith a dirigé des programmes de support et de réussite client pour son activité de cloud commercial. Avant de rejoindre le géant de la technologie Redmond, Wash. En 2016, elle était vice-présidente senior chez Xerox et a passé 18 ans chez IBM.

Coury est basée à Denver, au Colorado et a rejoint F5 Networks en 2018 en tant que vice-président et directeur général de Silverline, les services de sécurité gérés de F5. Auparavant, elle a occupé le poste de RSSI chez Oracle Cloud et PeopleSoft.

Le chiffre d’affaires de la société de sécurité et de livraison d’applications basée à Seattle a augmenté de 10% pour le trimestre de décembre et a récemment finalisé l’acquisition de la start-up de cloud computing Volterra.

Scott Nagel. (Photo Redfin)

– Le président des opérations immobilières de Redfin, Scott Nagel, prendra sa retraite en avril 2022. Nagel fait partie de la société immobilière cotée en bourse basée à Seattle depuis 2007.

«Scott et moi sommes partenaires et amis depuis 14 ans, de quelques centaines de milliers de dollars de chiffre d’affaires à près d’un milliard», a déclaré Glenn Kelman, PDG de Redfin.

Il sera remplacé par l’actuel directeur de la croissance de la société, Adam Wiener, un dirigeant de longue date de Redfin. À partir du mois prochain, la transition commencera avec Nagel devenant président des initiatives stratégiques.

Wiener dirigera tous les services de vente de maisons de Redfin, y compris l’hypothèque, le courtage, Title Forward et RedfinNow. Faisant également partie de la transition, Christian Taubman deviendra le nouveau directeur de la croissance. Il était auparavant directeur des produits.

Redfin a dépassé les attentes des analystes pour ses plus récentes estimations de bénéfices trimestriels, soutenue par un marché immobilier chaud. La société a également annoncé son acquisition prévue de RentPath pour 608 millions de dollars plus tôt cette année.

– La start-up de commerce électronique de Seattle Fabric a ajouté Umer Sadiq en tant que CTO et Nevin Shetty en tant que CFO. Sadiq est un ancien employé d’Amazon qui a précédemment cofondé la start-up de panier d’achat intelligent Veeve et en était le directeur technique. Shetty vient de SierraConstellation Partners, où il était directeur général. Fabric a levé 43 millions de dollars en février pour alimenter la croissance de son logiciel qui aide les détaillants à vendre leurs produits en ligne.

– Le fournisseur de technologie RFID basé à Seattle, Impinj, a annoncé que le président exécutif de Microchip Technology, Steve Sanghi, avait son nouveau directeur. Sanghi a été PDG de Microchip Technology pendant plus de 30 ans. Impinj a dépassé les attentes de Wall Street en matière de chiffre d’affaires au quatrième trimestre, en hausse de 30% par rapport au troisième trimestre.

– Jennifer Neville, professeure à l’Université Purdue, rejoindra Microsoft Research en juin. Neville, professeur d’informatique et de statistiques, a annoncé la nouvelle dans un post sur Twitter. Ses recherches portent sur l’apprentissage automatique, l’exploration de données et les réseaux de neurones.

– La startup de conformité en matière de sécurité Strike Graph a nommé Dan Adams comme son nouveau vice-président des ventes. Adams, basé à Chicago, était plus récemment le directeur général de la croissance de l’entreprise en Amérique du Nord pour la startup Icertis de la région de Seattle.

Strike Graph s’est séparé de Madrona Venture Labs l’année dernière et a levé un tour de table de 3,9 millions de dollars dirigé par Madrona Venture Group en octobre. L’entreprise aide les clients à se préparer au processus de certification de cybersécurité.

– Reverb, une société de conseil en RH de Seattle, a élargi son équipe avec trois nouveaux coachs:

Colleen Yamaguchi, une ancienne avocate devenue coach de direction et consultante en développement du leadership. Nadja Escolar, ancienne directrice de Proctor & Gamble et d’Amazon qui a quitté le géant du commerce électronique l’année dernière. Marriot Winquist, ancien cadre Bluetooth SIG et T-Mobile qui est coach exécutif et consultant en stratégie d’entreprise depuis 2019.

Reverb a récemment créé un programme virtuel pour se réunir pour répondre à la demande croissante de formation à la diversité.

– La start-up de cellules souches de Seattle, Curi Bio, a ajouté Gustavo Mahler, associé directeur de Dynamk Capital, à son conseil d’administration. Dynamk Capital a dirigé la série A de 6 millions de dollars de la start-up âgée de 6 ans, qui a été annoncée la semaine dernière.