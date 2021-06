Tech Moves : T-Mobile ajoute l’ancien directeur du renseignement américain à son conseil d’administration ; Les cadres d’Amazon partent ; et plus

Letitia Long. (T-Mobile Photo)

— T-Mobile a nommé l’ancienne directrice de la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) Letitia Long à son conseil d’administration.

Long a été directrice de la NGA de 2010 jusqu’à sa retraite en 2014. Elle était auparavant directrice adjointe de la Defense Intelligence Agency et sous-secrétaire adjointe du secrétaire à la Défense.

Elle siégera au comité de nomination et de gouvernance d’entreprise et en tant que directrice de la sécurité nationale de l’entreprise, un rôle requis par la fusion de l’opérateur sans fil avec Sprint.

— Le vice-président de l’architecture de solution et de la formation et de la certification d’Amazon Web Services, Rudy Valdez, est parti, selon un rapport de The Information. Vétéran de longue date de la branche cloud computing d’Amazon, Valdez a rejoint l’entreprise en tant que directeur principal du développement commercial en 2005.

– Une autre cadre d’Amazon de longue date, Dorothy Li, a pris un emploi au démarrage de Seattle Convoy en tant que nouveau CTO. Lis l’histoire.

Tim Collins (à gauche) et Sharad Sundaresan. (Photos de Gouffre)

— Gopuff, un service de livraison à la demande de Philadelphie pour les articles de dépanneur, a embauché deux nouveaux cadres dans la région de Seattle :

Tim Collins en tant que vice-président directeur des opérations. Collins est un vétéran d’Amazon depuis 20 ans qui était plus récemment vice-président de la logistique mondiale. En 2015, il a brièvement quitté le géant du commerce électronique pour un passage chez Uber où il était vice-président des opérations communautaires mondiales.

Sharad Sundaresan en tant que vice-président directeur des produits et de la croissance. Sundaresan est un ancien d’Amazon et de Microsoft et était plus récemment responsable de la croissance et du trafic chez Airbnb. Il était auparavant vice-président directeur des produits chez Roku et a dirigé les applications mobiles chez Yahoo.

Gopuff propose actuellement son service de livraison dans plus de 650 villes dont Seattle et Portland. L’entreprise de huit ans exploite des centres de micro-exécution sur chaque marché.

L’entreprise a rapidement étendu son infrastructure grâce à l’acquisition de marques de vente au détail physiques, notamment Liquor Barn dans le Kentucky et BevMo! sur la côte Ouest. En mars, Gopuff a clôturé un tour de table de 1,15 milliard de dollars pour une valorisation de 8,9 milliards de dollars.

— L’ancien responsable de l’ingénierie et de la science chez Amazon Web Services Health, Jean-Olivier Racine, a rejoint Outset Medical en tant que directeur de la technologie. Basée à San Jose, en Californie, Outset Medical développe une technologie pour la dialyse, un traitement temporaire ou à long terme lorsque les reins cessent de fonctionner normalement.

Pendant son séjour chez Amazon, Racine a travaillé sur le groupe de santé Halo, les tablettes Kindle Fire et la Fire TV. Dans son rôle le plus récent, il a dirigé le développement des services de santé d’AWS en utilisant le traitement du langage naturel et des analyses avancées pour les données de santé.

Chris Min. (Photo Skytap).

— Le fournisseur de services cloud de Seattle Skytap a annoncé que Chris Min serait son nouveau directeur financier. Min a occupé des postes de direction financière chez CAKE Corporation et WePay, entre autres sociétés.

— Plateforme de collecte de fonds numérique Snap! Raise a embauché Mike Cartwright en tant que vice-président du commerce électronique. Cartwright était plus récemment vice-président de la technologie chez AMMEX Corporation, un fabricant d’EPI. Auparavant, il était directeur technique de la startup blockchain DigitalTown et dirigeait également le réseau de partenaires affiliés d’Expedia Group.

Snap ! Raise développe un logiciel pour aider les écoles, les clubs et les équipes d’activités à collecter des fonds en ligne en toute sécurité. L’année dernière, la startup a vendu son produit de collecte de fonds pour les universités et les organisations à but non lucratif.

— L’ancienne vice-présidente de DocuSign, Marie Huwe, est désormais vice-présidente principale de Dolby.io, une plate-forme média et de communication lancée par Dolby Laboratories l’année dernière. Vétéran de Microsoft depuis 18 ans, Huwe a récemment dirigé l’évangélisation technique et l’information chez DocuSign.

Ruchika Tulshyan. (Photo de réverbération)

— La fondatrice et PDG de Candor, Ruchika Tulshyan, a rejoint le conseil consultatif de Reverb, une société de conseil en ressources humaines de Seattle. Tulshyan a fondé Candor, un cabinet de conseil en stratégie et communication en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, en 2015. Elle est une ancienne journaliste économique et l’auteur de The Diversity Advantage.

— Le fabricant de drones verticaux Aerovel a nommé Ben Motazed vice-président du développement commercial et de la technologie.

Basé dans la région de Washington DC, Motazed était jusqu’à récemment directeur du développement commercial de la société de technologie aéronautique AeroVironment. Il a précédemment travaillé avec le groupe de drones d’Intel et sur Project Wing, le projet de livraison de drones d’Alphabet.

Finaliste pour le matériel de l’année aux . Awards de cette année, Aerovel développe un nouveau drone qu’il appelle le Flexrotor qui peut voler à la fois verticalement et horizontalement.