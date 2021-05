Tech Moves: Tanium embauche un directeur financier; Le fondateur d’Utrip lance la société VC; Un dirigeant d’AWS IoT rejoint Siemens

Marc Levine, directeur financier de Tanium. (Photo Tanium)

– Le géant de la cybersécurité Tanium a nommé Marc Levine en tant que nouveau directeur financier, à compter du 17 mai. Il était plus récemment CFO chez RSA Security.

Levine était auparavant directeur financier chez C3.ai, Athenahealth et Blue Yonder, anciennement connu sous le nom de JDA Software. Il a passé 25 ans chez Hewlett Packard, notamment en tant que vice-président directeur des finances et contrôleur d’entreprise.

Tanium a déménagé de la région de la baie de San Francisco à Kirkland, Washington l’année dernière. En janvier, la société a levé 150 millions de dollars, portant le financement total à ce jour à plus de 1 milliard de dollars.

– Dirk Didascalou, vétéran de Microsoft et d’Amazon, a été nommé premier directeur technique de Siemens Digital Industries, une unité commerciale de la multinationale allemande. Il commencera en septembre.

Didascalou était plus récemment vice-président de l’IoT chez Amazon Web Services et auparavant CVP de la technologie et de la recherche de Microsoft, où il a travaillé sur le Surface Hub et dirigé l’équipe Smart Things. Avant Microsoft, Didascalou était cadre chez Nokia et a précédemment travaillé pour la division des téléphones mobiles de Siemens plus tôt dans sa carrière.

Deep Sran. (Apprenez activement la photo)

– Jay Goyal, cofondateur d’Actively Learn, a démissionné de son poste de président pour passer du temps avec sa famille. Son co-fondateur Deep Sran prend la présidence de la plateforme de lecture numérique.

Goyal a déclaré à . qu’il prévoyait de faire une pause et envisageait une nouvelle entreprise, probablement à nouveau dans l’éducation. «Beaucoup de problèmes à résoudre et quelques idées se préparent», dit-il.

Fondée à Seattle en 2012, Actively Learn a été acquise en 2018 par la société de technologie éducative du New Jersey, Achieve3000. Actively Learn fonctionne comme une filiale de la plus grande entreprise et compte actuellement 41 employés, dont 15 sont basés à Seattle.

De gauche à droite: Rebecca Clements, Kirsten Smith et Rajiv Arunkundram. (Photos des alliés)

– La startup de Seattle Ally.io, qui développe un logiciel de collaboration pour l’établissement d’objectifs, a ajouté trois nouveaux dirigeants:

Rajiv Arunkundram en tant que chef de produit. Il était auparavant directeur principal de la gestion des produits chez Smartsheet et Microsoft.

Rebecca Clements en tant que SVP des personnes et de la culture. Auparavant, elle a passé six ans chez Moz, plus récemment en tant que directrice des ressources humaines.

Kirsten Smith en tant que vice-président du marketing de croissance. Basé en Californie, Smith a occupé des postes de direction marketing dans les startups Gladly, Lever et Glassdoor.

La société a été lancée en 2018 et a clôturé plus tôt cette année une série de 50 millions de dollars.

– Gilad Berenstein, fondateur et ancien PDG de la start-up de Seattle Utrip, a fondé la société d’investissement de démarrage Brook Bay Capital. Berenstein a déclaré à . que Brook Bay Capital se concentrera sur l’IA / ML, les marchés et la technologie pour les industries de la finance, de l’immobilier, de la vente au détail et du voyage. Il a refusé de fournir plus de détails sur l’entreprise.

Berenstein a fondé la start-up de planification d’itinéraire de voyage Utrip en 2011 à l’âge de 23 ans et a dirigé l’entreprise jusqu’à sa fermeture en 2019. Il a ensuite rejoint l’Institut Allen pour l’intelligence artificielle (AI2) en tant qu’entrepreneur en résidence pendant près d’un an auparavant. fondation de Brook Bay Capital. Berenstein sert également actuellement de mentor et de conseiller pour les startups.

Mónica Guzmán.

– Mónica Guzmán est maintenant directrice du numérique et de la narration chez Braver Angels, une organisation à but non lucratif qui travaille à dépolariser l’Amérique.

Guzmán était auparavant vice-président de la société locale de technologie des médias WhereBy.Us et a cofondé The Evergrey, un bulletin quotidien pour les Seattleites. Elle est une ancienne chroniqueuse de ..

Guzmán est également en train d’écrire un livre pour publication en 2022 sur le fait de rester curieux et ouvert d’esprit en des temps divisés. Guzmán accueille également la série de conférenciers Northwest Newsmakers de Crosscut.

– Adaptiva, basée à Kirkland, Washington, a promu Doug Kennedy au poste de directeur de l’exploitation et a ajouté Mike Bradley au poste de directeur principal des alliances et des chaînes.

Kennedy a rejoint Adaptiva en 2019 en tant que directeur de la croissance. Il est un ancien cadre de Microsoft, NetSuite et Oracle. Bradley est également un vétéran de NetSuite et d’Oracle. Il était plus récemment directeur de l’alliance pour le produit Oracle CX Marketing.

– La start-up de logiciels de comptabilité de Seattle, Lockstep, a embauché Melissa Hendrick au poste de vice-présidente du marketing. Elle a précédemment occupé des postes de direction marketing chez TeamSupport et Yooz.

Alicia Bedard (à gauche) et Manohar Ganesan. (Procurifier les photos)

– Procurify, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a annoncé Alicia Bedard comme vice-présidente du marketing et Manohar Ganesan comme vice-président des produits et de l’ingénierie. Le logiciel de l’entreprise suit les dépenses et les dépenses des organisations.

Bédard était plus récemment directeur principal du marketing à la société canadienne de technologie électronique ApplyBoard. Ganesan vient d’Amazon Web Services où il était chef de produit senior. Il a précédemment cofondé Swarasta, une start-up logistique du dernier kilomètre en Inde.

– Le Continuum College de l’Université de Washington a nommé Bryan Blakeley au poste nouvellement créé de vice-recteur adjoint pour l’innovation dans l’apprentissage numérique. Blakeley était plus récemment le directeur exécutif du Center for Digital Innovation in Learning du Boston College.

Le Continuum College offre une formation continue et professionnelle par le biais de sessions régulières, à temps partiel, de fin de semaine, d’été et en ligne. Dans son nouveau rôle, Blakeley sera responsable des outils d’apprentissage numérique et de l’expérience d’apprentissage en ligne de l’unité.