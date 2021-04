Tech Moves: un dirigeant d’AWS nommé président de Splunk; Amazon Vet rejoint Overstock en tant que CMO; et plus

Teresa Carlson. (Photo Splunk)

– L’ancienne dirigeante d’Amazon Web Services (AWS) et de Microsoft, Teresa Carlson, rejoindra Splunk dans le nouveau rôle de présidente et directrice de la croissance à compter du 19 avril. Elle est actuellement vice-présidente du secteur public mondial et des industries chez AWS.

Carlson a été promu l’année dernière, à la suite du départ d’un autre vice-président d’AWS, Mike Clayville. Chez Amazon, elle a supervisé les activités du secteur public mondial, ainsi que les ventes aux secteurs de la santé et de la finance. Avant AWS, elle a passé neuf ans chez Microsoft à la tête des ventes aux agences gouvernementales fédérales.

Splunk est une société de Big Data cotée en bourse basée à San Francisco avec plus de 6000 employés dans le monde. Le chiffre d’affaires de la société pour l’exercice complet clos le 31 janvier était en baisse de 5% à 2,23 milliards de dollars.

– Ursula Burns, membre du conseil d’administration d’Uber et ancienne PDG de Xerox, a rejoint le conseil consultatif de la start-up de gestion de contrats Icertis.

Burns a été PDG de Xerox pendant sept ans et présidente pendant sept autres, démissionnant en 2017. Pendant l’administration Obama, elle a aidé à diriger le programme national STEM de la Maison Blanche.

Basée à Bellevue, dans l’État de Washington, Icertis est évaluée à 2,8 milliards de dollars et vend son logiciel de gestion des contrats dans 90 pays.

Elizabeth Solomon. (Photo Overstock.com)

– Elizabeth Solomon, ancienne directrice du marketing des marques privées mondiales d’Amazon, est maintenant CMO chez Overstock.com. Avant Amazon, Solomon était vice-président du marketing pour Samsung Electronics America et a occupé des postes de marketing chez Walmart et Cadbury. Elle est basée à Seattle.

«Je suis enthousiasmé par les opportunités à venir et j’aide à amplifier davantage la réputation d’Overstock en tant que première destination d’achat en ligne pour les articles d’ameublement», a déclaré Solomon.

– D2iQ, une startup de cloud hybride basée à San Francisco, a nommé l’ancien dirigeant d’AWS Karl Triebes au poste de vice-président du produit.

Triebes est basé à Kirkland, Washington, et était auparavant vice-président et directeur général d’Amazon Web Services. Il était également directeur technique de la société d’infrastructure réseau et de technologie de sécurité F5 Networks.

Dave Heiner. (Photo Truveta)

– La start-up de données sur les soins de santé Truveta, qui est sortie du mode furtif l’année dernière, a annoncé Dave Heiner en tant que directeur des politiques et avocat général. Dirigée par l’ancien cadre de Microsoft Terry Myerson, la start-up de la région de Seattle a également annoncé que la CMO Lisa Gurry serait désormais chef de l’exploitation.

Heiner est le dernier vétéran de Microsoft à rejoindre Truveta. Il a passé plus de 25 ans dans la société basée à Redmond, Washington, plus récemment en tant que conseiller en politique stratégique. Il a cofondé le conseil consultatif interne de Microsoft sur l’IA.

«Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité d’aider Truveta à devenir un chef de file dans l’innovation éthique des soins de santé», a déclaré Heiner.

Truveta est en train de créer une plate-forme avec des données de santé américaines anonymisées de ses partenaires fournisseurs de soins de santé, dont Providence St. Joseph Health. Myerson a précédemment dirigé le groupe Windows et périphériques de Microsoft avant de partir en 2018 après une carrière de 21 ans dans l’entreprise.

– La plate-forme de messagerie AI LivePerson a embauché Monica Pool Knox en tant que vice-présidente et directrice des ressources humaines. Pool Knox était plus récemment à la tête des ressources humaines de la main-d’œuvre mondiale de Microsoft dans le cloud et l’IA. Elle a précédemment occupé des postes de direction RH chez Twitter, CBS Interactive et Sony.

Suraj Poozhiyi. (Photo Clearwater Analytics)

– La société de données d’investissement Clearwater Analytics a nommé le vétérinaire Microsoft Suraj Poozhiyil au poste de vice-président directeur du produit. Poozhiyil a passé deux décennies chez Microsoft, plus récemment en tant que directeur partenaire de la gestion des produits pour le Dynamics 365 Connected Store.

Basée à Boise, Id., Clearwater Analytics compte actuellement plus de 1 100 employés. Poozhiyil est l’un des 25 employés qui seront basés à Bellevue, Washington, bureau de l’entreprise.

– La plate-forme technologique d’entreposage Flexe a nommé Ian Charles le premier directeur financier de la startup de Seattle. Charles a récemment occupé le poste de directeur financier du réseau de covoiturage Scoop Technologies.

Plus tôt cette année, la société a prolongé sa série C et voit d’énormes vents favorables d’une augmentation des ventes en ligne au milieu de la pandémie.

– La société de technologie événementielle de Seattle, Eventcore, a annoncé Tim Schmanski comme vice-président des produits et des alliances.

Schmanski était plus récemment l’architecte de solutions en chef chez Certain, une plate-forme d’automatisation d’événements pour les spécialistes du marketing. Dans ce nouveau rôle, il sera responsable des partenariats techniques et d’agence ainsi que de la feuille de route produit d’Eventcore.

«Alors que les entreprises commencent à réintégrer les événements en personne dans leurs calendriers, nous savons que toutes les pièces appropriées doivent être en place pour garantir que les solutions de gestion d’événements derrière elles dépassent les attentes», a déclaré Schmanski.

– La startup de cartographie Unearth Technologies a embauché Kristine Hopkins en tant que vice-présidente des ventes et du marketing. Elle était plus récemment vice-présidente chez Bluebeam, une entreprise de technologie de collaboration en construction, où elle a travaillé pendant plus d’une décennie.

– Le fournisseur de services cloud BitTitan a embauché Khan Klatt en tant que directeur de l’ingénierie. Il était plus récemment vice-président de la technologie pour le comité mondial à but non lucratif pour les enfants et auparavant directeur principal de l’ingénierie des applications Web pour McGraw-Hill Education.

– Blueprint Technologies, basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a promu Melissa Benton au poste de chef de cabinet. Benton a rejoint le cabinet de conseil en technologie l’année dernière en tant que directeur général des opérations.