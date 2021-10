Tech Moves : Unbounce nomme un nouveau PDG ; Azure VP rejoint VMware ; et plus

Felicia Bochicchio (à gauche) et Rick Perreault. (Photo anti-rebond)

— Le constructeur de pages de destination Unbounce, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, a annoncé que Felicia Bochicchio était sa nouvelle PDG. Elle était plus récemment présidente de l’entreprise et auparavant directrice des recettes.

Bochicchio succède au cofondateur Rick Perreault qui deviendra président exécutif du conseil d’administration. Après avoir reçu un diagnostic de cancer, Perreault a pris congé de son poste de chef de la direction l’an dernier. Avec son cancer en rémission, Perreault assumera un rôle consultatif et continuera de se concentrer sur sa santé.

Avant de rejoindre Unbounce en 2018, Bochicchio était vice-président des ventes des startups Social Nature et Bench Accounting. Elle a passé plus d’une décennie dans des rôles de vente, de service client et de stratégie au sein de la plateforme de gestion d’événements Active Network.

Fondée en 2009, Unbounce a levé un tour de table en 2011 avec la coopérative des fondateurs de Seattle parmi les investisseurs. La société a levé environ 38 millions de dollars l’an dernier lors d’un tour de table mené par la société de capital-investissement Crest Rock Partners.

En plus des pages de destination, la société propose désormais des outils supplémentaires de marketing, de génération de leads et de conversion pour les petites et moyennes entreprises.

— L’associée directrice de Flying Fish, Heather Redman, a rejoint le conseil d’administration de PPL Corporation, une société énergétique basée à Allentown, en Pennsylvanie. L’ancien avocat général de . était auparavant cadre chez Summit Power Group, une société énergétique basée à Seattle.

Jim Collins. (Photo d’entreprise parfaite)

— La startup de technologie de restauration Perfect Company a annoncé Jim Collins en tant que président, en collaboration avec les co-fondateurs Mike Wallace et Miriam Kim. La plate-forme de Perfect Company, basée à Vancouver, dans l’État de Washington, offre des logiciels, des services et une balance intelligente pour rendre la production alimentaire plus cohérente dans la cuisine commerciale et domestique.

Basé à Glendale, en Californie, Collins est propriétaire de restaurant et ancien PDG de Kitchen United, une entreprise de « cuisine fantôme » qui fournit des installations de production alimentaire pour les restaurants de livraison uniquement.

— Pradeep Nair est désormais vice-président de l’ingénierie pour la plate-forme multi-cloud de VMware. Il était plus récemment vice-président chez Microsoft Azure et a passé 10 ans chez le géant de la technologie de Redmond.

Steve Sack. (Photo du groupe Marketing Kingston)

— L’ancien cadre de Brown Paper Tickets, Steve Sack, est maintenant directeur de la stratégie numérique au Kingston Marketing Group. Il était plus récemment cadre supérieur au sein de la société de relations publiques de Seattle, Action Mary.

Sack a précédemment occupé des postes de marketing à l’Université de Seattle, à Classmates.com et à la société de conseil Logic20/20. Il est membre du corps professoral de l’Université de Washington.

— BlueOcean, une plateforme de stratégie de marque pour les entreprises basée à Seattle et à San Francisco, a embauché Jen Kramer en tant que responsable des ventes aux entreprises et Andrew Chalmers en tant que vice-président des ventes.

La société âgée de 2 ans a récemment clôturé un tour de table de 15 millions de dollars de série A dirigé par Insight Partners. BlueOcean compte actuellement 46 employés, dont 21 employés basés dans la région de Seattle.

— L’API Ratings Agency, un nouveau conseil consultatif dédié à la création de normes de surveillance des API à l’échelle de l’industrie, a annoncé son conseil fondateur :

David O’Neill, PDG d’APImetrics basé à Seattle. Don Thibeau, ancien directeur exécutif de la Fondation OpenID. John Musser, un consultant API qui dirige actuellement les données et l’analyse pour le groupe de véhicules autonomes de Ford. Lorinda Brandon, vice-présidente de l’ingénierie chez BetterCloud et membre du conseil d’administration de l’Open API Initiative. Brian Costello, membre du Global Open Finance Center of Excellence.

« L’économie des API est en pleine croissance. Les normes doivent évoluer avec elle », a déclaré O’Neill.

Sa société, APImetrics, fournit des analyses et des rapports pour ses clients API et microservices. Le nouveau groupe annoncera une charte de fonctionnement, les objectifs de l’agence et des membres supplémentaires du conseil d’administration avant la fin de l’année.

— La société d’ingénierie et de conception d’infrastructures HNTB a nommé Henry Hu vice-président associé et responsable des ressources en eau. Hu est un ingénieur hydrologue et hydraulique basé à Bellevue, Wash.