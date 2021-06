Tech Moves : Xbox embauche le vétéran du jeu à Seattle, Kim Swift ; Frontdoor ajoute le leader d’Amazon Fashion ; Suite

Kim Swift. (Photo LinkedIn)

— Kim Swift a été nommée directrice principale des jeux en nuage pour Xbox Game Studios Publishing.

Swift est une vétéran de l’industrie du jeu de longue date de la région de Seattle dont le curriculum vitae comprend Valve Software (elle a aidé à diriger le développement de Portal), Airtight Games, Amazon, EA et plus récemment Google Stadia, où elle était directrice de la conception de jeux pour le jeu en nuage du géant de la technologie. un service.

Dans son nouveau rôle chez Xbox, Swift travaillera sur l’innovation et collaborera avec des studios indépendants pour créer des jeux pour le cloud, selon une annonce lundi. Microsoft investit massivement dans les efforts de jeu liés au cloud.

“Aujourd’hui, nous sommes fiers de partager que Kim Swift rejoint l’équipe pour aider à accélérer notre innovation et collaborer avec les studios qui cherchent à nous rejoindre dans notre aventure pour créer des jeux natifs dans le cloud”, Peter Wyze, responsable de Xbox Game Studios Publishing, dit dans un communiqué.

Chez Google Stadia, Swift a supervisé le développement de jeux externes de seconde partie. Google Stadia a fermé ses studios de jeux propriétaires en février.

– Tony Bacos, ancien vice-président et directeur technique d’Amazon Fashion, a été embauché chez Frontdoor en tant que premier vice-président senior et directeur numérique de l’entreprise.

Frontdoor, basée à Memphis, Tennessee, est un fournisseur de plans de services à domicile. Bacos sera responsable de l’exécution et de la stratégie numériques de l’entreprise, où il dirigera les équipes d’ingénierie, de gestion des produits, de science des données, d’apprentissage automatique, d’IA, d’expérience utilisateur, de sécurité des données et de technologie d’entreprise.

Chez Amazon, Bacos a également dirigé les équipes de page d’accueil et de navigation d’Alexa Entertainment et d’Amazon.

— Emily Parkhurst, éditrice et présidente du marché du Puget Sound Business Journal, deviendra vice-présidente du contenu de 6AM City, une newsletter hyper-locale et une société d’agrégation de nouvelles.

Emily Parkhurst. (Photo PSBJ)

Le déménagement de Parkhurst a été annoncé avec les plans de 6AM d’étendre à d’autres villes.

“Les gens à travers le pays ont faim de nouvelles qui viennent sans le parti pris politique qui a tellement divisé nos communautés, et c’est ce que 6AM City sert chaque jour dans les villes du pays”, a déclaré Parkhurst à ..

Parkhurst a déclaré que c’était une opportunité qu’elle “ne pouvait pas laisser passer” d’utiliser ses compétences pour rétablir la confiance dans les médias locaux.

6AM prévoit de s’étendre à 50 villes à travers le pays. Pour se différencier de ses concurrents, Parkhurst a déclaré que chaque marché local a deux éditeurs dans la ville qui connaissent leur communauté.

“Ces éditeurs sont soutenus par une équipe décentralisée à travers le pays, ce qui aide à réduire les dépenses et nous permet de croître aussi rapidement que nous l’avons fait”, a déclaré Parkhurst. “Cela signifie également que chaque marché a deux entrepreneurs sur le terrain dont les grandes idées peuvent être rapidement reproduites dans d’autres villes.”

— Steven Maheshwary, responsable du secteur des technologies de l’information et de la communication au Département du commerce de l’État de Washington, a rejoint le conseil consultatif de X4Impact, basé à Kirkland, Washington.

(Photo d’impact X4)

Le conseil consultatif compte actuellement 14 membres, dont le directeur technique de Microsoft Tech for Social Impact Erik Arnold ; le PDG de Vulcan, Bill Hilf ; et la DSI du comté de King, Tanya Hannah.

X4Impact est une plateforme d’intelligence de marché basée sur l’IA pour les organisations à but non lucratif, les universités et d’autres organisations axées sur l’impact social. Fondé en 2020, il s’agit d’un spin-out de Giving Tech Labs en partenariat avec Microsoft, Vulcan et The Hewlett Foundation.

Maheshwary a précédemment travaillé chez Amazon en tant que responsable de programmes pour les populations mal desservies et de projets spéciaux et a été boursier Fulbright avec le département d’État américain en Malaisie.

Natalie Steck (Photo de la Banque de la Silicon Valley)

— La Silicon Valley Bank a embauché l’ancienne PDG et présidente de Viewpath, Natalie Steck, en tant que directrice de son équipe de Seattle. Elle était auparavant vice-présidente principale des ventes mondiales et du marketing chez Qorus Software et directrice principale du marketing chez Logic 20/20.

— L’associé directeur de West Monroe, Brian Paulen, a été promu à la tête de la région de la côte ouest pour la société nationale de conseil en technologie.

Paulen continuera à diriger le bureau de West Monroe à Seattle. Il a rejoint le cabinet après son acquisition en 2014 de Madrona Solutions Group, un cabinet de conseil axé sur le CRM qu’il a co-fondé.