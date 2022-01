Tech Moves : Zillow embauche Nike exec en tant que premier chef de conception ; Allen Institute a un nouveau PDG; et plus

Jenny Arden. (Photo de groupe Zillow)

— Le groupe Zillow a nommé Jenny Arden en tant que premier directeur de la conception de la société immobilière basée à Seattle. Elle était plus récemment vice-présidente du design numérique chez Nike.

Un ancien de Google, Arden était auparavant responsable des expériences de consommation et des produits chez Lyft. Elle a également passé quatre ans chez Airbnb, plus récemment en tant que directrice générale de son activité de transport.

Chez Zillow Group, Arden sera responsable des expériences client et des intégrations à travers ses marques. Elle supervisera la conception des produits de l’entreprise et la recherche sur l’expérience utilisateur.

« Nous sommes ravis qu’elle nous rejoigne en tant que CDO pour aider à construire Zillow 2.0 et aider les gens à débloquer le prochain chapitre de la vie », a déclaré Jeremy Wacksman, COO du groupe Zillow.

L’année dernière, le groupe Zillow a connu un tournant majeur, mettant fin à son programme iBuying Zillow Offers. À la suite de ce changement, 2 000 employés ont été licenciés, ses actions ont chuté et les investisseurs ont intenté des poursuites. Son action se négocie actuellement à 55,40 $ par action, contre 52,38 $ en décembre.

En décembre, la société a annoncé qu’elle avait vendu ou était sous contrat pour vendre plus de 50 % des maisons de son activité iBuying. Il a également annoncé un rachat d’actions de 750 millions de dollars. Les marques du groupe Zillow comprennent Trulia, StreetEasy et HotPads.

Rui Costa. (Photo de l’Institut Allen)

— L’expert en circuits cérébraux Rui Costa a succédé au PDG fondateur de l’Institut Allen, Allan Jones, en tant que PDG et président de l’organisation de recherche à but non lucratif. L’institut basé à Seattle, fondé par feu le co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, comprend des programmes étudiant les neurosciences, les sciences cellulaires, les biosciences et l’immunologie.

Jones a annoncé il y a un an qu’il se retirerait et rejoindrait le conseil d’administration de l’Allen Institute en tant que président émérite.

« En tant que chercheur et scientifique actif, il est déjà un conseiller de confiance depuis plusieurs années, aidant à accélérer notre impact dans la science du cerveau », a déclaré Jody Allen, présidente du conseil d’administration de l’Allen Institute.

Costa rejoint l’Institut Allen de l’Université Columbia où il était PDG du Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behaviour Institute. Il est actuellement membre du Conseil consultatif scientifique sur la science du cerveau de l’Institut Allen.

« Je crois fermement aux principes fondamentaux de l’Institut consistant à poursuivre de grandes quêtes en utilisant la science d’équipe et ouverte », a déclaré Costa dans un communiqué. « Mon objectif est de faire progresser ce style de science dans une nouvelle ère de découverte et d’impact. »

Maya Tolstoï. (Photo UW)

— La géophysicienne marine Maya Tolstoy a commencé sa nomination en tant que Maggie Walker Dean du College of the Environment de l’Université de Washington.

Tolstoï vient à Seattle de l’Université Columbia où elle était professeur au département des sciences de la terre et de l’environnement. Ses spécialités sont les tremblements de terre des fonds marins et les volcans.

Le décanat du même nom a été créé en décembre 2020 grâce à un don majeur de la philanthrope de Seattle Maggie Walker et a l’intention de fournir des ressources supplémentaires au département pour faire face au changement climatique et aux défis environnementaux.

Eliana Schwartz. (WattAcheter une photo)

— Le marché de l’électricité WattBuy a embauché Eliana Schwartz en tant que chef de produit senior.

Schwartz était plus récemment un chef de produit senior chez Realtor.com. Auparavant, elle a passé cinq ans à Kirkland, dans l’État de Washington, la plate-forme d’éducation Optimal.

— Emily Chavez rejoint Reverb, conseil en ressources humaines de Seattle, en tant que responsable du développement du leadership. Auparavant, elle a passé neuf ans chez Amazon dans divers rôles de développement du leadership exécutif et a également géré des programmes de MBA et de développement du leadership dans le commerce de détail.

[Editor’s Note: . is a Reverb client.]