Tech & Santé : la chirurgie de la colonne vertébrale passe à la haute technologie

LA CHIRURGIE RENCONTRE LA ROBOTIQUE : HS Chhabra, directeur médical et chef des services de la colonne vertébrale, Indian Spinal Injuries Center

Un mode de vie médiocre, une vie stressante et probablement des conditions génétiques rendent les maladies de la colonne vertébrale et les déformations plus courantes qu’auparavant. En outre, l’Inde enregistre chaque année un nombre alarmant de cas de traumatismes rachidiens et de tumeurs vertébrales. Cependant, opérer une colonne vertébrale est l’une des chirurgies les plus difficiles qu’un chirurgien puisse tenter.

HS Chhabra, chirurgien orthopédiste renommé de la colonne vertébrale et directeur médical et chef des services de la colonne vertébrale au Indian Spinal Injuries Center (ISIC), basé à New Delhi, explique la tâche ardue : « En tant que structure de soutien centrale du corps, la colonne vertébrale possède 31 paires de nerfs spinaux— 8 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées et 1 coccygienne, et chaque paire relie la moelle épinière à une région spécifique du corps. Lorsqu’il est combiné avec d’autres complications chirurgicales et post-chirurgicales courantes, on peut imaginer l’immense risque d’une chirurgie de la colonne vertébrale.

Grâce à l’évolution de la technologie et des capacités d’ingénierie, les chirurgies mini-invasives de la colonne vertébrale deviennent plus sûres et plus précises que jamais. Avec l’avènement de la méthode robotique, Chhabra affirme que la chirurgie de la colonne vertébrale s’est améliorée en termes de résultats pour les patients. « L’interface Spine Robotics avec O-arm est l’avancée la plus récente qui peut aider les chirurgiens avant et pendant la chirurgie et améliorer les résultats et la précision pour les patients causant moins de douleur, favorisant une récupération plus rapide et réduisant le risque d’une chirurgie de révision », dit-il.

Qu’est-ce qu’O-arm ?

L’O-arm, avec sa conception brevetée, fournit une véritable imagerie 3-D à 360 degrés au cours des chirurgies de la colonne vertébrale. Il est optimisé pour les besoins des chirurgies de la colonne vertébrale et orthopédiques, réduisant considérablement les chances d’une chirurgie de révision. O-arm fournit non seulement une imagerie peropératoire en temps réel de l’anatomie d’un patient avec une haute définition, mais également un grand champ de vision en deux et trois dimensions. L’O-arm rétractable peut pivoter en interne autour du patient sur une table d’opération à 360 degrés avec 6 degrés de liberté, en prenant une image 2D ou 3D de la zone à opérer. Ainsi, le chirurgien peut visualiser l’anatomie du patient sous n’importe quel angle souhaité.

Au-delà de l’imagerie haute définition en temps réel, O-arm présente d’autres avantages en termes de flux de travail qui facilitent le travail du chirurgien, réduisent le stress au bloc opératoire et améliorent la confiance. « Premièrement, avec le système de positionnement robotique, le personnel de la salle d’opération peut utiliser l’O-arm comme la pratique traditionnelle d’un C-arm, ce qui facilite grandement la tâche de l’équipe chirurgicale », explique le meilleur chirurgien de l’ISIC. « Deuxièmement, le temps d’imagerie n’est que de 13 secondes. De plus, avec le choix de différents modes de dosage, O-arm permet la dose la plus optimisée sans compromettre la qualité de l’image. Enfin, O-arm est entièrement mobile et peut être facilement déplacé d’une salle d’opération à une autre pour une utilisation simultanée.

Pourquoi O-arm et la robotique à l’ISIC ?

« En raison de la réputation de l’ISIC, nous obtenons des cas beaucoup plus compliqués et de révision par rapport à un hôpital multi-spécialités typique. De plus, nos volumes de chirurgie de la colonne vertébrale sont assez élevés », explique Chhabra. Il explique que dès qu’il y a une complication, l’imagerie doit augmenter. Alors que le scanner préopératoire typique aide au diagnostic, cette image est prise avec le patient vers le haut et la chirurgie est généralement réalisée avec le patient vers le bas ou sur le côté. En conséquence, même dans les complications simples, il existe un décalage anatomique, c’est-à-dire que la position relative des structures anatomiques vue en TDM préopératoire n’est pas la même que pendant la chirurgie. Cela peut rendre le travail d’un chirurgien plus difficile.

« C’est là que l’ingénierie et la technologie résolvent le problème : O-arm avec le système robotique Mazor X SE », souligne-t-il.

Fondamentalement, O-Arm lorsqu’il est combiné avec le système Mazor Robotic conduit à des avantages pour l’écosystème. Les deux technologies sont conçues pour fonctionner ensemble de manière transparente. En conséquence, l’image prise de l’O-Arm peut être transférée au système robotique d’un simple clic et le processus d’enregistrement du patient est automatique. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais également d’éliminer les risques d’erreur manuelle. De plus, comme l’image est prise en peropératoire, la position relative des structures anatomiques dans l’image est la même que chez le patient sur la table.

« Avec cette image, une équipe chirurgicale expérimentée peut rapidement élaborer le plan le plus optimal en utilisant les capacités de planification avancées du système robotique, exécuter ce plan avec une précision robotique tout en visualisant avec les fonctionnalités de navigation du système robotique Mazor X SE », explique-t-il. « Enfin, avec O-arm, nous pouvons effectuer un scan de confirmation juste avant de terminer l’opération. La fonctionnalité de mémoire de position nous permet de manœuvrer robotiquement l’O-arm dans la même position en appuyant simplement sur un bouton pour reconfirmer la position de l’implant. En conséquence, nous n’avons pas besoin d’attendre un scanner post-opératoire pour confirmer les objectifs chirurgicaux. Si une correction est nécessaire, la même chose peut être effectuée dans la même chirurgie, évitant potentiellement une chirurgie de révision. »

La chirurgie avec la robotique O-arm est une énorme avancée non seulement dans l’amélioration des résultats pour les patients dans les chirurgies régulières, mais aussi dans les chirurgies des déformations complexes, les chirurgies de la colonne cervicale, la protection des vaisseaux vitaux du cou et de nombreuses autres procédures complexes de la colonne vertébrale.

