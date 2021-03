Tech & Skills: Développer un nouveau vivier de talents

Portrait d’Uma Ganesh

Les établissements universitaires ont suivi les principales tendances de l’industrie pour concevoir le programme d’études et concevoir des programmes éducatifs pour répondre à la demande de l’industrie. Les spécialistes en Business Intelligence, IA, Analytics, RPA, Data Science, IoT, pour n’en citer que quelques-uns, sont souvent cités comme les plus recherchés et les professionnels de l’informatique ont convergé en grand nombre autour de ces domaines de demande avec une préparation initiale effectuée dans les institutions.

Les programmeurs et les développeurs de logiciels ont été en demande constante au fil des ans, seule la spécialisation technologique changeant de temps en temps. Les embauches sur les campus continuent de se concentrer dans la plupart des régions sur la satisfaction de cette exigence. Cependant, ces derniers temps, les programmeurs capables de développer une pile complète ont été demandés et l’industrie cherche à élargir le pool de développeurs à pile complète afin de remplir les mandats des clients. Le nombre croissant de plates-formes en ligne et d’applications numériques a entraîné une demande toujours croissante de développeurs full stack. Les entreprises préfèrent les développeurs full stack qui sont des généralistes plutôt que des spécialistes car ils sont capables de réduire la taille de l’équipe et de minimiser les nouveaux recrutements pour chaque projet.

Les développeurs full stack sont différents des développeurs de logiciels traditionnels, les premiers étant censés avoir la connaissance de toutes les couches d’une application et posséder de multiples compétences spécialisées. La définition des développeurs full stack et leurs attentes ont également évolué au fil du temps. Jusqu’à récemment, les développeurs full stack devaient avoir à la fois des compétences front-end et back-end, mais maintenant, les développeurs full stack sont également censés avoir des compétences de conception et de déploiement solides, y compris le cloud computing. La principale raison pour laquelle les entreprises embauchent des spécialistes full stack est de leur permettre d’avoir de la flexibilité dans leurs projets et de ne pas avoir à engager des spécialistes pour des besoins spécifiques. Les développeurs full stack ne sont pas nécessairement spécialisés dans le développement lié au backend et au front-end, mais doivent être spécialisés dans l’un des deux domaines mais avoir une compréhension suffisante de l’autre partie pour être en mesure d’être un contributeur efficace.

Compte tenu des niveaux d’expertise attendus dans de multiples compétences et de la capacité à comprendre comment les choses fonctionnent de manière holistique, il n’est pas facile pour les nouveaux venus d’établissements universitaires de répondre à ces exigences. Les développeurs full stack doivent également faire un choix en termes de parcours d’apprentissage et développer une expertise spécialisée dans la base de données choisie, les langages de programmation, les outils de conception Web, les connecteurs et les sujets avancés tels que les services cloud tels que Amazon Web Services, GoogleCloud Platform. et DevOps.

Par conséquent, les établissements universitaires doivent créer un nouveau programme qui offre une exposition à ces matières et, plus important encore, créer une appréciation sur l’apprentissage pour apprendre, car de nouveaux outils et technologies émergeraient constamment. La condition préalable fondamentale serait d’avoir des bases solides et c’est là que la rigueur académique serait extrêmement utile. Il est également important pour les institutions académiques de recentrer leurs énergies autour de projets en direct avec des startups et d’autres organisations en vue de former les étudiants à développer l’orientation requise en s’exposant à différentes facettes du développement full stack à travers ces projets.

De fournir uniquement le bassin de talents le plus récent avec une orientation vers le développement de logiciels que l’industrie formerait, le temps est venu pour les établissements universitaires de devenir de véritables partenaires de l’industrie informatique en semant les ingrédients essentiels dans leurs étudiants et en améliorant la qualité des résultats du processus éducatif. de sorte que leurs étudiants soient prêts à répondre aux attentes plus élevées de l’industrie mondiale.

