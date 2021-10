Tech That : offrez ces gadgets à la mode en cette période des fêtes

Offrez à vos proches une Mini 11 Happiness Box d’Instax Fujifilm pour rendre ce Diwali spécial pour eux.

Mini 11 Boîte Bonheur

Offrez à vos proches une Mini 11 Happiness Box d’Instax Fujifilm pour rendre ce Diwali spécial pour eux. La boîte contient un appareil photo mini 11, un film Instax Mini Glossy, des piles, un manuel d’utilisation, un album Instax et un aimant pour réfrigérateur Instax. L’appareil photo instantané Mini 11 dispose de fonctions d’exposition automatique et de mode selfie pour capturer tous les moments heureux. L’appareil photo est disponible en rose blush, bleu ciel, gris carbone, blanc glacier et lilas.

Achetez-le pour : Rs 6 599

Kings Wristwear II

Pour marquer le cinquième anniversaire de la Kings Wristwear Collection – une édition limitée de 500 montres contenant une pièce d’une pièce – et célébrer l’esprit de Diwali, Jaipur Watch Company a lancé la collection Kings Wristwear II. Frappée entre 1943 et 1947, la pièce d’une pièce, ou 1/64e de roupie, était la plus faible valeur nominale de l’ère de la monnaie du roi George VI. Chaque montre de cette édition limitée porte un numéro de série, ce qui lui confère une identité unique. La montre abrite le calibre Ronda 702 de fabrication suisse et présente un mécanisme à disque mobile unique. King Wristwear II est disponible dans de nouvelles couleurs telles que le noir sombre (avec des variantes en or et en argent), le saumon (seulement 50 montres en édition limitée) et le vert sacramento (avec des variantes en or et en argent – 25 montres en édition limitée chacune)

Achetez-le pour: Rs 40 000 chacun

XGIMI Horizon et Horizon Pro

Horizon de XGIMI India est un véritable projecteur domestique FHD polyvalent et facile à utiliser. Il combine de puissantes fonctionnalités d’imagerie de XGIMI et les rend encore plus adaptables avec un capteur optique AI intégré. Avec une faible latence, un contraste époustouflant et une optique intégrée, Horizon rend la qualité et la cohérence plus rapides et plus automatiques que jamais. La mise au point automatique de pointe garde votre image vive et claire, jusqu’à la taille d’écran maximale de 300″.

Horizon Pro vous offre la meilleure qualité d’image 4K disponible dans un projecteur de cette taille, jusqu’à une taille d’écran gigantesque de 300 pouces. Avec une résolution allant jusqu’à 3840x2160p, vous pouvez passer une soirée de jeu au niveau supérieur ou avoir un rendez-vous ultra-HD avec votre film préféré

Achetez-le pour : Rs 1,25,000 (Horizon) Rs1,87,500 (Horizon Pro)

Sonos Itinérance

Sonos a présenté Sonos Roam, l’enceinte intelligente ultra-portable conçue pour offrir un son exceptionnel à la maison et dans toutes les aventures. Entièrement connecté à votre système Sonos en WiFi à la maison et passant automatiquement au Bluetooth lorsque vous êtes en déplacement, le son puissant et adaptable de Roam défie les attentes d’une enceinte de sa taille. La configuration et le contrôle sans effort et les nouvelles fonctionnalités intelligentes permettent de profiter plus facilement que jamais de la musique et plus encore, où que vous soyez. Pesant moins d’une livre, le design de Roam est parfait pour votre maison, votre jardin et partout où vous allez

Achetez-le pour : Rs 19 999

OPPO Reno6 Pro 5G Or édition Diwali

OPPO a annoncé le lancement de ses éditions spéciales cette saison festive. La gamme de produits comprend la toute nouvelle édition OPPO Reno6 Pro 5G Gold Diwali. Le modèle est disponible dans une couleur or majestueuse avec un fond d’écran, une interface utilisateur et une interface de chargement assortis. L’OPPO Reno6 Pro 5G propose la première vidéo de portrait de fusée bokeh de l’industrie qui fournit des effets de fusée bokeh cinématographiques dans les portraits et la vidéo de surbrillance de l’IA, vous permettant de capturer des vidéos de qualité professionnelle en temps réel. Il comprend également le dernier chipset phare MediaTek Dimensity 1200, la conception exclusive Reno Glow d’OPPO, les capacités Smart 5G, ColorOS 11.3, une batterie de 4 500 mAh et des capacités de charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65 W. Tout cela dans un corps élégant et léger

Achetez-le pour : Rs 41 990

Maison intelligente plus sage par Schneider Electric

Ce Diwali, offrez à vos proches le cadeau d’une maison intelligente qu’ils peuvent contrôler du bout des doigts. La solution domotique « Wiser » de Schneider Electric rend non seulement les maisons plus intelligentes, mais aussi intelligentes et intuitives. Du changement d’éclairage au tirage des rideaux, du contrôle de la température à la sécurisation de votre maison, la domotique Wiser vous permet de programmer à tout moment le fonctionnement des gadgets et appareils. Son utilisation efficace du câblage et du système électrique existants pour l’installation en fait un processus sans tracas. Certains des appareils du portefeuille Wiser comprennent la passerelle d’automatisation (Rs 26 990), le relais 4 canaux (Rs 8 430), le contrôleur de vitesse du ventilateur + contrôleur analogique (9 890 Rs), le contrôleur de rideau (Rs 9 250) et la sonnette intelligente (Rs 23 945)

Achetez-le pour: Rs 8,430 et plus

Apple iPhone 13 Pro Max (1 To)

Apple a lancé cette année quatre nouveaux modèles d’iPhone 13 en tant que successeur de la série iPhone 12. Tous les quatre ont les mêmes tailles d’écran et la même conception globale que leurs prédécesseurs. Certaines améliorations, cependant, incluent une meilleure autonomie de la batterie et des caméras révisées et un mode d’enregistrement vidéo cinématographique, entre autres. Tous les nouveaux modèles sont alimentés par le tout nouveau SoC A15 Bionic. Cependant, si vous voulez le nec plus ultra d’Apple, optez pour l’iPhone 13 Pro ou, mieux encore, l’iPhone 13 Pro Max. L’iPhone 13 Pro Max haut de gamme avec 1 To de stockage coûtera Rs 1 79 900, ce qui en fait l’iPhone le plus cher d’Apple.

Achetez-le pour: Rs 1,79,900

