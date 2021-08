Tech Titan Jack Dorsey dit qu’il construit un échange décentralisé pour Bitcoin Crypto new media

Le PDG de Square et Twitter, Jack Dorsey, construit un échange décentralisé pour Bitcoin (BTC).

Vendredi, le magnat de la technologie a annoncé la nouvelle à ses 5,6 millions d’abonnés sur Twitter après avoir annoncé pour la première fois le mois dernier que Square développait une nouvelle entreprise, appelée TBD, axée sur la création de services de finance décentralisée (DeFi) pour Bitcoin (BTC).

Mike Brock, directeur général de TBD, dit qu’il pense que Bitcoin sera la “monnaie native d’Internet”. Brock soutient cependant que certains objectifs doivent être atteints avant que la BTC puisse servir de « système monétaire mondial solide pour tous ».

« Obtenir Bitcoin aujourd’hui implique généralement l’échange de fiat auprès d’un service centralisé et de garde comme CashApp ou Coinbase. Ces rampes d’accès et de sortie vers Bitcoin présentent un certain nombre de problèmes et ne sont pas réparties uniformément dans le monde.

C’est le problème que nous allons résoudre : faciliter le financement d’un portefeuille non dépositaire partout dans le monde via une plate-forme permettant de créer des rampes d’accès et de sortie dans Bitcoin. Vous pouvez considérer cela comme un échange décentralisé pour fiat. »

Brock dit que l’équipe prévoit de développer une plate-forme open source, à protocole ouvert et sans autorisation que TBD ne contrôle pas. Il ajoute qu’ils ont examiné RSK, une plate-forme sécurisée de contrats intelligents.

«Nous aimerions que cela soit natif de Bitcoin, de haut en bas. Et cela nous amène à considérer des choses comme RSKsmart. Cependant, les écarts nécessaires pour construire cela peuvent être trop importants, ce qui nous amènerait également à considérer d’autres chaînes comme un pont.

Certaines des lacunes que nous constatons actuellement concernent le coût et l’évolutivité. Lightning résout ce problème avec les paiements. Nous avons besoin d’un [solution] pour l’infrastructure d’échange entre les actifs numériques, comme les pièces stables.

