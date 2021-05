Tech Trade Group poursuit DeSantis pour la nouvelle loi anti-censure de la Floride ⋆ 10z viral

Un groupe commercial Big Tech a déposé une plainte contre la nouvelle loi sur la liberté d’expression du gouverneur de Floride Ron DeSantis, arguant que la loi viole le premier amendement.

NetChoice, un groupe de commerce Internet qui «œuvre pour rendre Internet sûr pour la libre entreprise et la libre expression», affirme que la loi ouvre la porte aux «médias d’État». Les membres de l’association NetChoice incluent Amazon, Google et Paypal.

«Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que les législateurs de Floride promeuvent des projets de loi inconstitutionnels qui nous rapprochent des médias d’État et d’un Internet géré par l’État», a déclaré le vice-président de NetChoice Carl Szabo. “Le premier amendement protège le droit des plateformes de médias sociaux d’héberger et de modérer le contenu comme elles l’entendent pour leurs modèles commerciaux et leurs utilisateurs.”

Politico a qualifié NetChoice de “présence de lobbying technologique la plus agressive à Washington DC”, selon le site Web du groupe.

Le gouverneur DeSantis a signé la nouvelle loi le 24 mai et a immédiatement attiré les critiques des gauchistes dans les médias et la politique.

“Cette session, nous avons pris des mesures pour nous assurer que” nous, le peuple “- les vrais Floridiens à travers le Sunshine State – ont une protection garantie contre les élites de la Silicon Valley”, a déclaré DeSantis à propos de la loi. « Beaucoup dans notre État ont été victimes de censure et d’autres comportements tyranniques à Cuba et au Venezuela. Si les censeurs des Big Tech appliquent les règles de manière incohérente, pour discriminer en faveur de l’idéologie dominante de la Silicon Valley, ils seront désormais tenus pour responsables. »

CNN Business a déploré que « les questions sur la constitutionnalité du projet de loi trouvent leur origine dans les affaires du premier amendement interdisant au gouvernement de contraindre des entités privées à prendre la parole ».

De même, le sénateur Ron Wyden (D-OR) a qualifié la loi “d’invitation pour les extrémistes, les racistes et les menteurs à s’inscrire en tant que candidats politiques juste pour garder leurs messages en ligne”.

Pendant ce temps, l’administration DeSantis a déclaré qu’elle anticipait des contestations judiciaires et restait convaincue que la législation avait une “base juridique solide”.

« La Big Tech est à certains égards plus puissante que le gouvernement, et certainement moins responsable. La liberté d’expression est un droit sacré pour tous les Américains », a déclaré Christina Pushaw, porte-parole de DeSantis.

L’administration de DeSantis a également été censurée par Big Tech. En mars, YouTube a supprimé une table ronde sur COVID qui mettait en vedette plusieurs médecins anti-verrouillage.

“L’action de YouTube est un autre exemple flagrant de Big Tech tentant de faire taire ceux qui ne sont pas d’accord avec leur agenda d’entreprise éveillé”, a déclaré DeSantis. “Une bonne politique de santé publique devrait inclure une variété d’expertises scientifiques et techniques, et la décision de YouTube de supprimer cette vidéo supprime un dialogue productif sur ces problèmes complexes.”

La loi du Sunshine State est la première à réglementer la modération du discours en ligne par Big Tech et a permis au procureur général de Floride de poursuivre plus facilement des entreprises technologiques comme Facebook et Twitter qui imposent des normes de modération de contenu de manière incohérente.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez vos représentants et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.