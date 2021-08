Tech & Traffic : rendre les routes vallonnées plus sûres

Le système développé peut également être utilisé pour le comptage des véhicules et ses versions avancées seront capables de détecter la charge du véhicule.

Les étudiants et les innovateurs du corps professoral de l’Institut indien de technologie (IIT) Mandi ont développé un système intelligent de surveillance des routes pour prévenir les accidents causés par des virages serrés/aveugles, causant des décès et des blessures et améliorer la gestion du trafic. Avec une augmentation du trafic, l’interface manuelle pour contrôler et prévenir les accidents de la route devient un défi, en particulier sur les terrains vallonnés.

Pour y remédier, Kala Venkata Uday, professeur adjoint, School of Engineering, IIT Mandi, avec son équipe de B.Tech. les étudiants de la promotion 2016-2020 ont développé un système de surveillance qui peut être utilisé pour la détection de la vitesse, le comptage des véhicules, le contrôle amélioré du trafic et l’utilisation de la route, en utilisant les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS) et l’Internet des objets (IoT) les technologies.

Le système développé comprend deux couches d’unités de détection de chaque côté d’un virage et deux unités de signalisation pour alerter les conducteurs. Lorsqu’un véhicule traverse les deux couches consécutives d’unités de détection, le système de détection détecte la vitesse, la direction et le type de véhicule (deux/quatre/plusieurs roues). La direction détectée confirme si le véhicule avance vers le virage, et un signal correspondant (lumière/son/barrière) s’affiche de l’autre côté pour alerter les conducteurs d’un véhicule venant en sens inverse. Si le véhicule s’éloigne de la courbe, aucun signal n’est affiché. Les signaux sont décidés en fonction de la vitesse, de la direction, de l’inclinaison de la pente et du type de véhicule.

Le système développé peut également être utilisé pour le comptage des véhicules et ses versions avancées seront capables de détecter la charge du véhicule. Ces données peuvent être utilisées pour améliorer la gestion du trafic, l’utilisation des routes, la circulation dans les tunnels à une seule ligne et les zones réglementées en utilisant des outils d’IA et de ML. La prévision des embouteillages, des débits accrus et des alertes de déviation peut également être générée après une collecte de données suffisante. Étant de nature mécanique, le système développé peut fonctionner dans toutes les conditions météorologiques et les données peuvent être cryptées et partagées avec les parties prenantes. “Bien que les technologies existantes soient efficaces, leur efficacité est considérablement affectée par des conditions météorologiques défavorables, c’est là que notre système est robuste”, a ajouté Uday.

Au stade de développement d’un prototype, le système coûte moins de Rs 20 000 hors unités d’alerte par courbe. Cependant, les innovateurs travaillent actuellement sur les aspects commerciaux et tentent de réduire le coût global du produit, et explorent l’utilisation de l’énergie solaire pour le faire fonctionner.

