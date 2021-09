TechInvention révèle les résultats positifs de son vaccin sous-unité recombinant SARS-CoV-2 développé localement

in

Le vaccin CoviTechTM pourrait avoir le potentiel de résoudre le problème brûlant des mutations, en particulier les «variantes préoccupantes» (VOC) qui ont frappé les pays lors des vagues d’infection ultérieures.

TechInvention Lifecare Pvt. Ltd., une start-up biotechnologique basée à Mumbai, en Inde, a révélé les résultats positifs de son vaccin recombinant SARS-CoV-2 (CoviTechTM) dans une étude préliminaire à « dose unique ».

Enthousiasmée par les résultats préliminaires prometteurs, la société poursuit actuellement le développement du vaccin.

Selon Syed S Ahmed, directeur fondateur et PDG, TechInvention Lifecare Pvt. Ltd, « Alors que la pandémie continue de semer le chaos dans le monde, il est urgent de développer un vaccin sûr, efficace et peu coûteux pour les pays en développement. La technologie CoviTechTM relève plusieurs défis dans la conception de vaccins en offrant une option abordable, sûre et efficace pour prévenir les infections au SRAS-CoV-2 dans les pays en développement. »

De plus, il ne nécessite ni des niveaux élevés de bioconfinement pour la fabrication ni une infrastructure de fabrication dédiée, ce qui facilite les transferts de technologie et la fabrication dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI).

CoviTechTM se positionne comme un vaccin abordable, efficace et sûr pour les masses, la société explore également un autre candidat vaccin ciblant les régions conservées et immunogènes du virus.

« Nous sommes reconnaissants envers la direction du BSC BioNEST Bio-Incubator au Centre régional de biotechnologie de Faridabad, en Inde, pour nous avoir fourni l’infrastructure de recherche de pointe requise pour le développement de notre vaccin par incubation », a déclaré Syed Ahmed.

Il a ajouté : « Nous sommes en discussion avec des sociétés pharmaceutiques potentielles intéressées par la fabrication de vaccins abordables pour les pays en développement. La société s’est efforcée de permettre l’accès des « nouveaux vaccins essentiels » et des produits biothérapeutiques aux pays en développement. Soutenir les initiatives stratégiques de renforcement des capacités pour les nouveaux vaccins et les produits biothérapeutiques dans les pays en développement a été un objectif clé de TechInvention. »

Dans l’étude portant sur vingt-quatre (24) rats « Sprague Dawley », l’innocuité était bien établie pour les trois régimes à dose unique testés après vingt et un jours. En outre, l’étude a montré une augmentation de deux fois et de vingt fois de la valeur du titre d’IgG (par rapport au témoin adjuvant) à une dose de 50 mcg/0,5 ml et 75 mcg/0,5 ml, respectivement.

« Dans CoviTechTM, l’antigène est exprimé dans la levure Pichia pastoris, l’une des plateformes d’expression les plus recherchées en technologie de recombinaison pour produire des produits rentables avec un rendement élevé et un processus de mise à l’échelle facile. Des produits comme le vaccin contre l’hépatite B fabriqués à l’aide de la même technologie de plate-forme sont administrés même aux nouveau-nés avec une sécurité exceptionnelle », selon des sources de l’entreprise.

