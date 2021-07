Technicorum Holdings annonce le lancement de CanCoin Cannabis Token en partenariat avec des experts financiers de premier plan

Technicorum Holdings, un groupe consultatif spécialisé dans les actifs numériques, a annoncé le lancement de The CanCoin en partenariat avec les co-fondateurs et managers d’Enexis David Bonnier et Amaury de Poret et d’autres experts. Le jeton vise à résoudre la monétisation et les frictions du marché sur le marché européen du cannabis et à aider à développer des solutions de blockchain pour l’industrie dynamique du cannabis.

CanCoin résout les problèmes de mauvais suivi de la chaîne d’approvisionnement et de confiance

Les pièces commenceront à être émises le 22 août de cette année. Il y aura une offre limitée de 420 millions de pièces. Le jeton de cannabis devrait résoudre des problèmes tels que la mauvaise surveillance de la chaîne d’approvisionnement, le manque de transparence, la méfiance des patients à l’égard des systèmes de surveillance et l’aversion des institutions financières à servir le marché européen du cannabis. Le jeton utilise la blockchain pour gérer les stocks et les cartes de marijuana à des fins médicales, rationaliser les paiements et surveiller les patients. Cela fait également partie de DeFi et NFT de l’écosystème.

Daniel Daboczy, PDG de Technicorum Holdings, utilisera son expérience dans le marketing et le financement participatif pour mettre en relation entrepreneurs et investisseurs, ainsi que pour aider à gérer les projets de développement et de solution d’IDO. David Bonnier et Amaury de Poret fourniront une expertise du marché et un accès à un portefeuille diversifié d’opportunités de marché liées à la marijuana. Plusieurs autres experts du cannabis, de la finance et de la blockchain ont également rejoint l’équipe en tant qu’investisseurs ou conseillers. Daniel Daboczy a commenté :

« Le marché européen du cannabis est loin derrière l’Amérique du Nord, montrant comment les recettes fiscales et les bénéfices du cannabis peuvent créer plus d’opportunités. TheCanCoin n’est pas seulement une opportunité de rattraper son retard, il maximise vraiment l’opportunité en Europe tout en garantissant une approche sûre et sérieuse de cette industrie en croissance rapide et de la vague de légalisation attendue. Nous pensons que l’industrie légale du cannabis bénéficiera de sa propre monnaie industrielle aux côtés de certaines des meilleures technologies disponibles. Ces outils vont encore accélérer cette industrie en pleine croissance.

Le co-fondateur d’Enexis AB, David Bonnier, a ajouté :

“Avec les prévisions de dépenses légales mondiales sur le cannabis qui devraient atteindre plus de 70 milliards de dollars d’ici 2025, nous pensons que TheCanCoin peut apporter une part importante de cette part des bénéfices au marché européen.”

