Technics AZ60 / AZ40 : véritable sans fil avec/sans technologie de suppression active du bruit

Ils promettent une qualité audio premium et sont équipés de technologies numériques avancées pour une expérience sonore immersive.

Ces écouteurs 100% sans fil avancés intègrent JustMyVoice, une fonctionnalité qui offre une excellente qualité d’appel. Les microphones à détection vocale enregistrent la parole pendant que vous parlez, tandis que les deux microphones MEMS capturent activement la parole et réduisent le bruit environnant grâce à la technologie de formation de faisceau pour un appel clair, même dans les espaces très bruyants. En ce sens, le récepteur n’entend que la voix du locuteur puisque le bruit environnant est annulé et la voix n’est pas déformée.

ANC

À cette fonctionnalité innovante s’ajoute la technologie d’annulation du bruit, une qualité audio haute résolution avec la technologie Bluetooth et LDAC (disponible sur les AZ60), pour une gamme dynamique de son avec une réponse rapide et une haute définition. Ce modèle intègre également un total de huit microphones dans les écouteurs gauche et droit, qui jouent un rôle important dans le maintien d’une conversation téléphonique plus confortable et naturelle.

La technologie Dual Hybrid Noise Cancelling de l’AZ60 capture à la fois le bruit à l’extérieur et à l’intérieur du casque. Lorsqu’elle est combinée avec un traitement numérique et analogique, cette combinaison crée d’excellentes performances de suppression du bruit, parfaites pour bloquer les distractions, que ce soit à la maison ou à l’extérieur.

Bruit du vent sur les appels

Le vent est l’un des principaux facteurs affectant la qualité des appels. Pour garantir des performances audio élevées dans n’importe quel environnement, Technics a équipé les deux modèles sans fil de la technologie de réduction du bruit du vent. Les AZ60 et AZ40 utilisent des microphones avec de petits trous qui sont installés à l’intérieur du casque pour minimiser les vibrations aériennes et faciliter la conversation sans bruit de vent.

Mode ambiant

Les nouveaux écouteurs Technics sont équipés de modes de son ambiant qui peuvent être réglés sur « Ambiance naturelle » ou « Attention ». Le premier capte tout le bruit de l’environnement, permettant à l’utilisateur d’écouter de la musique ou de parler au téléphone tout en faisant attention à son environnement. De son côté, le mode « Attention » met en valeur la voix humaine par rapport au reste du bruit, permettant à l’utilisateur de mieux entendre les voix humaines dans les endroits bruyants. Cette fonction est très intéressante pour les gares ou les aéroports où il faut connaître les indications sur le système de sonorisation.

Forme de goutte

Le design de ce nouveau casque totalement sans fil se distingue par sa forme en goutte, qui cherche à maximiser le contact avec le conduit auditif de l’utilisateur pour un ajustement optimal. Dans ces modèles, la partie extérieure du casque dépasse moins que celle des modèles précédents, ce qui permet un ajustement parfait et empêche le casque de tomber. Pour réaliser cette fixation, des coussinets de différentes tailles sont également utilisés, qui sont disponibles pour les deux modèles. L’AZ60 comprend sept tailles de ces coussinets en silicone, avec des modèles de différentes profondeurs pour une meilleure adaptation au conduit auditif, tandis que l’AZ40 comprend quatre tailles.

IPX4

Ces nouveaux écouteurs Technics peuvent être emportés n’importe où. L’AZ60 et l’AZ40 sont tous deux résistants à l’eau selon la norme IPX4 et ne sont pas endommagés lorsque de l’eau est projetée sur eux dans n’importe quelle direction.

Autonomie

L’AZ60 peut durer jusqu’à 7 heures avec une seule charge avec ANC activé et jusqu’à 24 heures avec une charge complète dans le boîtier de charge compact. D’autre part, l’AZ40 arrive à 7,5 heures sur une charge et une charge totale allant jusqu’à 25 heures dans le boîtier de charge. Les deux modèles peuvent jouer de la musique pendant plus de 70 minutes avec une charge rapide de seulement 15 minutes.

Application dédiée

Le casque peut être connecté à la nouvelle application Technics Audio Connect qui facilite l’appairage, aide à personnaliser les paramètres de suppression du bruit et de mode sonore. Cette application innovante peut également aider les utilisateurs à retrouver leur casque si besoin.

AZ60 : 229,99 euros

AZ40 : 149,99 euros

www.panasonic.es