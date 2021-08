Technics SL-100C : pour les amateurs de vinyle

Il présente les caractéristiques classiques des légendaires platines de la marque : moteur à entraînement direct sans noyau et bras en aluminium de haute précision en forme de S.

« Bien que l’énorme succès du SL-1500C et sa demande aient dépassé nos attentes, nous continuons de recevoir des demandes nous incitant à introduire des produits de qualité à des prix abordables », déclare Frank Balzuweit, chef de produit chez Technics Europe. Face à cette situation, la marque a valorisé différentes options pour réduire les qualités du SL-1500C sans les compromettre significativement. Ainsi est né le SL-100C.

Capsule Audio-Techica

La platine vinyle Technics SL-100C est équipée d’une capsule originale, l’Audio Technica VM95C, qui parvient à satisfaire les exigences des vrais mélomanes. Cette capsule conique du VM95C assure un suivi et une récupération très précis des informations musicales enregistrées sur vinyle. Les spécifications de l’Audio Technica VM95C garantissent une large compatibilité avec les entrées Phono MM typiques des amplificateurs hi-fi.

Grande stabilité

Avec ce nouveau modèle, Technics continue de miser sur la qualité de son moteur à entraînement direct sans noyau, assurant une grande stabilité et une rotation fluide, un châssis solide à deux couches pour éviter les vibrations extrêmes et un bras en aluminium en forme de S, capable de capturer les nuances les plus subtiles. . Il comprend également une élévation automatique du bras à l’extrémité de chaque face du disque, évitant une usure inutile de la capsule (cette fonction peut être désactivée).

Structure à deux couches

Les amateurs de vinyle et de technique trouveront dans cette nouvelle platine une option de première classe. Certaines des caractéristiques principales du SL-100C sont le moteur à entraînement direct sans noyau et sans engrenage pour une rotation stable et un couple puissant, et le bras très sensible et robuste, capable de lire avec précision le signal stocké dans les rainures du vinyle. Il s’agit d’une platine avec une structure à deux couches pour offrir des performances améliorées en amortissant les vibrations.

Il dispose également d’une armoire robuste et d’un isolateur à amortissement élevé pour éliminer les vibrations, même dans des conditions difficiles. Comme on dit, la capsule est signée Audio Technica (leur modèle AT-VM95C) et permet une configuration et une lecture rapides du vinyle.

999 euros

www.technics.com