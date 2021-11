« Techniquement, je dois m’améliorer en tout »

17/11/2021 à 01:44 CET

L’Espagnole Paula Badosa, dixième au classement mondial, a déclaré mardi que pour la combler Je rêve d’être l’un des cinq meilleurs joueurs de tennis du monde, vous devez grandir dans tous les aspects.

« Il reste à continuer dans la même ligne, s’améliorer mentalement, que des choses comme celles d’aujourd’hui m’arrivent ; ça va l’améliorer. Techniquement, je dois m’améliorer dans tout, mon coup droit, mon revers, mon service, tout peut être peaufiné », a-t-elle déclaré à Efe lors d’une conférence de presse après avoir été éliminée en demi-finale de la finale d’Akron WTA.

Badosa s’est qualifié premier de son groupe après avoir montré un excellent tennis, mais ce mardi Elle n’était pas à l’aise sur la piste et a chuté 6-3, 6-3 face à sa compatriote Garbiñe Muguruza dans un duel à sens unique.

Devant les médias, elle a admis que pour figurer parmi les cinq premières du classement, une joueuse doit tout faire presque parfaitement et c’est ce qu’elle recherchera à partir de la saison prochaine.

« Physiquement je me suis amélioré, mais il me manque un niveau ou deux de plus. Je dois continuer sur le même chemin, il y aura des victoires et des défaites, il faudra l’accepter, le gérer normalement et apprendre de jours comme aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Badosa a été l’une des joueuses de tennis à la croissance la plus rapide du circuit WTA, en grimpant à la dixième place du classement, même si dans le duel contre Muguruza il était bien en dessous de son niveau.

« Je n’ai rien apprécié, Cela n’a pas été agréable pour moi, j’ai été bloqué. Ce que je sais de pire c’est que je n’ai pas pu concourir, je ne sais pas ce qui s’est passé mais elle a très bien joué, elle a fait ce qu’elle avait à faire ; le mérite lui revient », a-t-il déclaré.

Le joueur qui a eu 24 ans ce lundi a pleuré sur le court et dans les moments de repos ; à ce sujet, il a dit que les larmes provenaient de la frustration d’avoir mal joué.

« J’ai combattu et aujourd’hui je n’ai pas trouvé le moyen de rivaliserr. Gagner ou perdre fait partie du sport, mais ça me dérange si je ne peux pas concourir », a-t-il expliqué.

Paule, champion du tournoi Indian Wells espérait bientôt éliminer la tristesse de la défaite et, bien qu’il ait accepté de traverser un mauvais moment, il a accepté que 2021 avait été une grande saison.

« Cette année, j’ai réalisé que Je suis plus fort que je ne le pensais à tous égards. Je me suis mis dans une position sur le circuit à laquelle je ne m’attendais pas, j’ai découvert que je suis plus fort que je ne le pensais », a-t-il conclu.