Technoking et Master of Coin – Elon Musk et Tesla CFO adoptent de nouveaux titres

L’histoire d’amour d’Elon Musk avec la crypto-monnaie ne montre aucun signe de fin, après qu’un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission a annoncé l’adoption de nouveaux titres officiels pour lui et un autre dirigeant de Tesla.

À partir du 15 mars, Elon Musk portera le titre officiel de «Technoking of Tesla», tandis que le directeur financier de l’entreprise, Zack Kirkhorn, sera officiellement connu sous le nom de «Master of Coin». Le formulaire 8-K déposé auprès de la SEC déclare:

«À compter du 15 mars 2021, les titres d’Elon Musk et de Zach Kirkhorn sont respectivement passés à Technoking of Tesla et Master of Coin.»

Le dossier indique également que Musk et Kirkhorn conserveront leurs postes respectifs actuels de directeur général et de directeur financier.

En l’absence de tweet d’accompagnement pour lequel le PDG de Tesla est devenu célèbre, les spectateurs ne peuvent que spéculer sur les raisons pour lesquelles Musk et Kirkhorn ont adopté les nouveaux titres.

Début février, le prix au comptant du Bitcoin a augmenté de 3000 dollars en quelques minutes lorsque la nouvelle a éclaté concernant l’acquisition par Tesla de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin (BTC), ce qui a propulsé le prix de la pièce à un nouveau niveau record dans le processus.

Après une forte baisse de la valeur du Bitcoin – et du cours de l’action Tesla – le titre d ‘«homme le plus riche du monde» a été brièvement perdu du curriculum vitae d’Elon Musk. Cependant, ni Bitcoin ni Tesla n’ont passé trop de temps dans le marasme, car la renaissance du prix des pièces a rapidement rapporté des bénéfices sains à Musk et à l’entreprise. Le 15 mars, Bitcoin avait de nouveau atteint un nouveau record absolu lorsque le prix de la pièce a flirté avec la fourchette de 60000 $ pour la première fois de son histoire.