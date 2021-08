Technologie dans le secteur immobilier : les plateformes PropTech stimulent les investissements commerciaux dans les propriétés commerciales

La propriété d’un actif commercial contribue à la génération de revenus et de richesse.

Par Varun Mohan – Fondateur et PDG de Definite

Le secteur indien de l’immobilier commercial est devenu un marché lucratif pour les investisseurs officiels et autres. De nombreuses politiques pro-investisseurs et croissances d’infrastructures contribuent de manière suggestive à la croissance extraordinaire du secteur. Même pendant le verrouillage induit par la pandémie en 2020, le segment de l’immobilier commercial en Inde est resté résilient et a accéléré le rythme de croissance jusqu’au premier trimestre de 2021.

La phase préliminaire de la pandémie a affaibli les jaillissements des intervenants. Cependant, avec la facilité des restrictions de mouvement et des activités économiques, le secteur s’est engagé sur une trajectoire de croissance. Selon un récent rapport de l’industrie, les investissements institutionnels dans le secteur immobilier indien ont augmenté de 21% au cours du premier trimestre 2021. De plus, au cours du prochain trimestre, l’incertitude causée par la deuxième vague de la pandémie a mis le secteur sur une pause temporaire. Mais en raison des moteurs de croissance du secteur, l’intérêt soutenu des investisseurs brisera bientôt l’inertie.

Malgré les perturbations à court terme causées par l’impact exacerbé de la pandémie, le segment indien de l’immobilier commercial est prêt pour une reprise rapide. Plusieurs investisseurs institutionnels continueront d’être optimistes sur les actifs commerciaux pour une croissance résiliente et à long terme. Même pendant la pandémie, il y a eu un flux constant de 4,8 milliards de dollars d’investissements dans le secteur, selon les données récentes.

La croissance du secteur de l’immobilier commercial est orientée vers l’intégration des technologies de la nouvelle ère dans le secteur immobilier. L’ensemble d’offres et de services axés sur la technologie des plates-formes innovantes PropTech perturbe le secteur de l’immobilier conventionnel. De plus, l’émergence de plates-formes prop-tech attire des investissements sans précédent d’investisseurs à la recherche d’une croissance sûre au milieu de la pandémie. En outre, le climat des affaires mondial, les entreprises technologiques et les tendances de l’emploi font également évoluer le marché des espaces de bureaux sur une trajectoire ascendante.

La propriété d’un actif commercial contribue à la génération de revenus et de richesse. Jusqu’à il y a quelques années, investir dans un espace commercial haut de gamme n’était pas pratique en raison de son prix élevé. Cependant, avec l’introduction de la propriété fractionnée, un plus grand nombre d’investisseurs institutionnels, d’investisseurs individuels et d’investisseurs fractionnaires peuvent acheter conjointement des biens de qualité A.

Comment l’investissement fractionné dans les propriétés commerciales peut vous aider à créer de la richesse

La propriété fractionnée s’accélère en Inde. Il ouvre une myriade de possibilités aux investisseurs de la nouvelle ère de participer à de nouvelles opportunités à une fraction du coût. Il fonctionne comme une plateforme où les particuliers peuvent se regrouper pour acheter un actif commercial, profiter du rendement qu’il génère et enfin pouvoir vendre leur fraction quand ils le souhaitent, profitant ainsi de plus-values. Par conséquent, la tendance émergente de la propriété fractionnée devrait considérablement influencer le segment de l’immobilier commercial indien. Investir dans un actif commercial est le choix des investisseurs expérimentés et n’a jamais été l’affaire des investisseurs new-age. Les années d’expérience et les connaissances approfondies requises pour identifier un actif commercial rentable font qu’il est difficile pour de nombreux investisseurs d’entrer dans des propriétés commerciales de catégorie A. Par conséquent, en tant que solution pour avoir des connaissances spécialisées, les bonnes connexions et l’accès à une énorme quantité de capital, la propriété fractionnée est le changement inévitable à venir sur le marché de l’immobilier commercial.

De plus, les plates-formes PropTech offrant une propriété fractionnée désinfectent en profondeur chaque actif et utilisent des analyses de données volumineuses, des algorithmes prédictifs et un modèle financier conservateur pour offrir une opportunité d’investissement sûre aux propriétaires fractionnaires. En conséquence, les investisseurs commerciaux profitent de l’opportunité d’un risque minimisé avec des rendements optimisés grâce à un rendement locatif régulier et à une appréciation du capital. Les investisseurs dans l’immobilier commercial recherchent plus d’opportunités qui les aident à créer de la richesse. Cela vient avec la diversification des investissements qui équilibre également les risques et les récompenses dans leurs investissements. Avec l’intégration de la technologie, la prop-tech joue un rôle crucial dans la diversification des portefeuilles des investisseurs à travers les classes d’actifs et les emplacements. Cela aide les investisseurs à accéder à des rapports transparents en mettant l’accent sur la maximisation de leurs rendements. De plus, les investisseurs à la recherche d’une opportunité d’investissement sûre capitalisent sur la performance des actifs en temps réel, les paiements et les modèles financiers qui fonctionnent en leur faveur.

Bien qu’il existe d’innombrables façons de générer des revenus, posséder une propriété sera toujours considéré comme une option d’investissement à long terme. Compte tenu du rythme de l’adoption du numérique, PropTech va jouer un rôle impressionnant dans la refonte du segment de l’immobilier commercial indien conventionnel. Il devrait se concentrer sur la propriété fractionnée pour offrir des opportunités d’investissement rentables aux investisseurs de la nouvelle ère.

