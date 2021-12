Technologie de reconnaissance faciale : le problème du jeu privé dans FRT

Un secteur de la sécurité privée sans entraves, en particulier dans le domaine de la technologie de reconnaissance faciale, est une préoccupation mondiale. C’est trop lucratif pour être contrôlé par l’autorégulation



Par Ameen Jauhar & Jai Vipra

Aux États-Unis, Clearview AI a acquis une notoriété internationale pour la manière subreptice dont elle a récupéré de grandes quantités d’images sur Internet pour concevoir un puissant outil de reconnaissance faciale. Malgré la violation massive de la vie privée des individus, l’entreprise a rapidement trouvé une clientèle lucrative, dont plusieurs agences fédérales et étatiques américaines. À l’heure actuelle, Clearview AI fait face à une charge juridique considérable avec plusieurs poursuites en instance contre elle aux États-Unis, et même dans d’autres juridictions. Plus près de nous en Inde, la surveillance de l’État a été une préoccupation importante cette année, en particulier dans le contexte des allégations dans l’affaire Pegasus. Des entreprises technologiques privées ont aidé les organismes d’application de la loi en Inde à intensifier une surveillance à risque sous un épais manteau de secret.

Une technologie émergente qui réorganise les appareils de surveillance des États indiens est la reconnaissance faciale (FRT). FRT est un système d’appariement ou d’identification automatique de visages utilisant généralement une base de données représentant les caractéristiques faciales. Au cours des dernières années, différentes forces de police d’État en Inde ont commencé à l’utiliser pour identifier les suspects d’un crime, surveiller les zones surpeuplées pendant les fêtes à la recherche de « délinquants d’habitude » et retrouver des enfants disparus. Dans des cas plus extrêmes, comme l’utilisation signalée par la police de Lucknow, le FRT est même déployé pour identifier les femmes en détresse à travers leurs expressions faciales et, apparemment, pour assurer leur sécurité.

Un aspect qui n’a pas reçu l’attention qu’il mérite dans le discours plus large sur les risques et l’éthique des FRT est la façon dont les services de police en Inde et ailleurs se procurent souvent les mêmes produits auprès de producteurs privés. Quatre problèmes principaux découlent de ce rôle non réglementé des entreprises privées dans la facilitation des appareils de surveillance de l’État. Premièrement, il existe des risques pour la vie privée. FRT s’appuie sur de vastes quantités d’ensembles de données. On ne sait pas comment ceux-ci sont mis à la disposition des acteurs privés. Le public ne sait pas si le gouvernement a conclu des accords de partage de données à cette fin. La manière dont les données sont partagées est inextricablement liée à la notion d’autonomie informationnelle que la Cour suprême a lu dans le droit fondamental à la vie privée dans l’arrêt Puttaswamy. Il y a une absence flagrante de toute information sur les informations personnelles (y compris biométriques) qui sont partagées et à quelle fin dans le cadre des achats de FRT.

Deuxièmement, il n’est pas clair si le rôle des entreprises privées est simplement de développer le FRT, ou même d’aider au déploiement et à l’entretien. Cela devient crucial pour déterminer si des fonctions de surveillance de l’État sont transférées par inadvertance ou accidentellement à un particulier ou à une entité. La surveillance est une fonction exceptionnelle, même pour l’État, et certainement pas une fonction qui peut être légitimement déléguée à une autre entité. Avec FRT, il est essentiel de déterminer si la technologie, une fois achetée, est exploitée ou gérée par le développeur, ou est entièrement sous le contrôle des forces de l’ordre de l’État. Une telle délégation potentielle de fonctions peut également conduire à une responsabilité légale peu claire : qui doit être tenu responsable si la technologie est inexacte, biaisée ou appliquée de manière injuste ? L’Etat ou le promoteur privé ?

Troisièmement, la raison pour laquelle les problèmes liés à la confidentialité et à l’étendue des fonctions des entreprises privées méritent même d’être examinés est qu’il y a un manque général de transparence et de responsabilité dans le statu quo. Une surveillance étatique à grande échelle est déployée en l’absence de toute information publiquement disponible sur les appels d’offres et la passation des marchés. Il y a un manque de clarté sur s’il y a même un processus d’appel d’offres, qui est autorisé à soumissionner, la manière dont la sélection est faite, les termes de référence autour desquels ces marchés sont passés, etc. Dans tout autre espace du secteur public passation de marchés Un manque de transparence aussi flagrant est en fait inimaginable – avec FRT, le processus semble avoir complètement manqué l’examen public ou judiciaire.

Le dernier problème est que dans une telle opacité, les profits privés entraîneront inévitablement la politique publique dans un domaine controversé comme la surveillance. Les sociétés FRT financées par du capital-risque peuvent offrir et offrent effectivement des remises importantes pour attirer une clientèle plus nombreuse et plus cohérente. Une fois à l’intérieur d’un système opaque, il est peu probable que la pression sociale freine leurs efforts pour faire proliférer la technologie de surveillance. Au cours des deux dernières années, depuis l’essor de la conversation mondiale autour de FRT, plusieurs grands noms (Amazon, IBM, Microsoft et plus récemment Meta) ont prétendu imposer des moratoires sur leurs programmes FRT internes. Cependant, cela s’est produit après que chacune de ces entreprises a coopéré avec de nombreuses organisations américaines et internationales (y compris des entités du secteur privé) dans le déploiement de FRT. En Inde, les start-up développant de tels algorithmes semblent plaider activement en faveur d’une plus grande surveillance.

Un secteur de la sécurité privée sans entraves et débridé est une préoccupation à travers le monde depuis des décennies. Comme l’industrie de guerre, l’industrie de la surveillance est très lucrative et peu susceptible d’être contrôlée par l’autorégulation. Il y a des questions sociales et juridiques auxquelles il faut répondre sur l’étendue de la participation des entreprises privées et pour établir des freins et contrepoids adéquats pour protéger les droits constitutionnels et juridiques des citoyens.

Jauhar dirige l’équipe du Center for Applied Law & Technology Research (ALTR) au Vidhi Center for Legal Policy, et Vipra est membre résident principal, ALTR Les opinions sont personnelles

