Technologie et loi: la technologie retardée est la technologie refusée

LE secteur juridique a connu un impact significatif en raison de l’augmentation de l’adoption de la technologie. Bien qu’il y ait eu une lente pénétration de la numérisation dans l’industrie, des processus de travail et des portails numériques ont été introduits pour faciliter le fonctionnement de la communauté juridique.

L’industrie juridique a toujours été associée à des méthodes lourdes de documentation et de gestion des procédures. C’est là que la technologie entre en scène. Il vise à accroître l’efficacité et permet aux professionnels du droit de mener à bien leurs processus de travail plus facilement.

Indéniablement, la technologie change la pratique juridique à un rythme exceptionnel et joue un rôle subtil en apportant un changement positif dans l’industrie. Il change le paysage juridique en Inde et laisse un impact positif sur les masses. Ergo, le retard / le déni de la technologie entraînera également un retard inutile dans le système de justice qui est loin d’être idéal. Cela rend l’intégration de la technologie importante pour l’avancement de l’état de droit.

Pratique du droit vs clients

L’adoption de la technologie dans le secteur juridique devrait avoir un avenir prometteur. En Inde, un énorme 2,81 crore affaires sont en instance devant les tribunaux de district selon un rapport en 2018. Cependant, l’intégration de l’intelligence artificielle et d’autres nouvelles technologies peut aider à faire progresser la pratique juridique. Le travail de fond des tribunaux nécessite une utilisation intensive de la technologie pour suivre le rythme du nombre croissant de litiges empilés.

En outre, de nombreuses sociétés juridiques et cabinets d’avocats tirent parti de la technologie pour fournir une gamme de services juridiques en ligne. D’autre part, les tribunaux explorent également des solutions technologiques telles que les données électroniques et les moteurs de recherche pour améliorer l’efficacité et réduire les efforts d’administration et de jugement. En conséquence, la relation entre les professionnels du droit et les clients s’est améliorée. Il est devenu facile pour les cabinets d’avocats de comprendre les points faibles des clients et de se concentrer sur la satisfaction de leurs attentes. Compte tenu des incertitudes induites par la pandémie, il y a eu un changement de paradigme des systèmes d’enregistrement manuels à la gestion électronique. En outre, l’utilisation généralisée d’Internet dans les vidéoconférences, l’analyse des preuves et la recherche juridique sur différents scénarios a fait progresser les pratiques juridiques.

La technologie dans les tribunaux indiens

Dans ce monde en évolution rapide, il existe un besoin exceptionnel de technologie d’infusion dans le système judiciaire indien. L’informatisation des requêtes a déjà été initiée à la Cour suprême et dans les hautes cours dans les années 90. Cela minimise le gaspillage de temps des avocats passé dans de longues files d’attente, détecte les erreurs, accélère la rectification, le calcul des frais de justice, etc.

D’autre part, la liste des systèmes d’information d’entreprise (LOBIS) élimine les interférences humaines dans la génération de listes de causes et réorganise les systèmes séculaires. Les progrès technologiques dans le système judiciaire indien aident les justiciables à obtenir une réponse en ligne à leurs questions et à obtenir une mise à jour de leurs cas. À cet égard, un système de réponse vocale interactif (IVRS) est utilisé par les justiciables et les avocats pour connaître l’état de leur dossier.

Outre l’avancement de l’état de droit, la technologie joue un rôle crucial dans l’amélioration de la productivité et de l’efficacité des professionnels du droit et de leurs clients. En prenant la majorité des tâches en ligne, il favorise un environnement sans papier. Le processus de dépôt des FIR, l’interrogatoire des témoins et des criminels et l’enregistrement des preuves peuvent être effectués en ligne. Grâce à la visioconférence, toutes les parties prenantes peuvent économiser du temps, des déplacements et des coûts et obtenir une élimination rapide des cas. Il aide également les juges à analyser et à déterminer les cas avec une accessibilité en ligne des précédents et des propositions juridiques.

