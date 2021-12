Technologie et soins de santé : améliorer le traitement du diabète dans l’Inde rurale

Non seulement il y a beaucoup de personnes atteintes de diabète dans l’Inde rurale, mais les niveaux de sensibilisation sont faibles.

Par Vikram Thaploo

Selon les estimations de la Fédération internationale du diabète, près de 101 millions de personnes seront touchées par le diabète en Inde d’ici 2030. La prévalence du diabète dans les villes métropolitaines comme Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Chennai et Hyderabad varie de 8 à 18 %, ce qui est élevé par rapport aux zones rurales. Mais des études indiquent que la prévalence du diabète dans les zones rurales est à la hausse et dans certaines régions, c’est plus que dans les zones urbaines. En outre, une proportion importante de la population indienne (70 %) vit dans des zones rurales où le dépistage est rarement effectué.

Le manque de médecins, l’accès limité aux soins de santé, les problèmes de transport et le manque de moyens sont quelques-uns des principaux facteurs qui créent des obstacles majeurs à la gestion du diabète dans les zones rurales. Non seulement il y a beaucoup de personnes atteintes de diabète dans l’Inde rurale, mais les niveaux de sensibilisation sont faibles.

Grâce aux progrès de la technologie et à la création de la télémédecine, il existe une opportunité croissante d’améliorer les soins du diabète dans les zones rurales du pays aux ressources limitées. En utilisant une combinaison d’outils innovants tels que la télémédecine en plus d’utiliser des talents et du personnel disponibles localement, un impact significatif peut être obtenu dans les grandes communautés en termes de dépistage de masse du diabète, de sensibilisation accrue au diabète, de prévention à différents niveaux, d’amélioration des niveaux d’HbA1c, et la fourniture de soins de santé pour diverses complications du diabète.

L’écart dans la fourniture de soins du diabète dans les zones rurales peut être comblé par l’utilisation de la télémédecine. La télémédecine est un outil qui utilise les télécommunications pour soutenir les soins de santé dans les zones reculées, et son objectif principal est de faciliter une interaction entre le patient et le fournisseur de soins de santé afin d’améliorer le traitement et de réduire les coûts de traitement. Seuls les patients atteints de troubles diabétiques plus avancés nécessitant un traitement de niveau tertiaire devraient être amenés dans les hôpitaux spécialisés des villes pour une gestion plus approfondie de la maladie.

Comment la télémédecine peut s’avérer utile

Surveillance appropriée et cohérente : Avec l’aide de la télémédecine, les médecins peuvent obtenir un profil sur 24 heures du patient qui permet une meilleure compréhension de la maladie pour la traiter correctement.

Meilleur engagement des patients : les patients des zones rurales peuvent accéder à une assistance médicale spécialisée depuis leur domicile, ce qui non seulement supprime les obstacles au traitement, mais conduit également à un meilleur engagement des patients.

Assistance pour les modifications du mode de vie : les modifications du mode de vie sont un aspect essentiel des soins du diabète qui comprennent l’éducation à l’autogestion du diabète (DSME), la thérapie nutritionnelle, le soutien à l’autogestion du diabète (DSMS), l’arrêt du tabac, l’activité physique, le conseil et les soins psychosociaux. Les programmes d’éducation et de soutien à l’autogestion du diabète ont les éléments nécessaires dans leur programme pour prévenir ou retarder le développement du diabète de type 2.

Les méthodes d’intervention en télémédecine offrent l’opportunité d’aborder cette question en assurant un suivi régulier des patients à domicile et en les aidant à adopter des comportements d’auto-prise en charge ou des modifications de mode de vie.

La télémédecine peut contribuer à apporter un élément de soins personnalisés dans la prévention et la gestion du diabète. Les patients sont désormais habilités à gérer leur santé et les médecins peuvent fournir une intervention opportune et ciblée grâce à la télémédecine. Ces avancées permettent de gagner du temps et de l’argent, car des données importantes peuvent être collectées à distance et la gestion virtuelle de problèmes de santé tels que le diabète peut remplacer les visites de routine dans une clinique.

L’auteur est PDG d’Apollo TeleHealth

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.