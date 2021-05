Technologie géospatiale indispensable pour construire un monde durable

L’application des technologies géospatiales au développement durable émerge rapidement. (Image: NITI Aayog)

Par Pushpendra Johari

Nous sommes tous conscients du paysage en constante évolution de la terre. Les humains avancent égoïstement pour se développer au détriment de la nature, provoquant la surpopulation, la déforestation, l’urbanisation rapide et l’industrialisation. Ces activités épuisent nos ressources naturelles et changent le climat en poussant des polluants dans l’environnement. Malheureusement, le changement climatique se produit plus rapidement que nous ne pouvons même l’imaginer. Cela rend la terre plus vulnérable aux catastrophes et affecte notre existence même. Il est temps que nous réfléchissions à la construction d’un monde durable pour répondre à ces dynamiques géologiques changeantes.

Construire un monde durable implique une planification efficace selon laquelle chaque action humaine doit déterminer son impact sur l’environnement avant toute mise en œuvre. Les politiques devraient guider cette réflexion. Seulement si nous prenons soin de notre planète, la planète prendra soin de nous.

Les problèmes environnementaux sont de nature spatiale et déterminent «ce qui peut se passer», «où», «quand» et «combien». Nous devons donc aligner notre réflexion sur ces critères et faire notre planification en les prenant en compte. C’est là que des technologies comme la «géospatiale» viennent à notre secours. Les technologies géospatiales nous fournissent des outils pour capturer des informations sur n’importe quel endroit sur la surface de la terre, qu’il soit historique, en temps réel, géologique ou lié au climat.

L’application des technologies géospatiales au développement durable émerge rapidement. Il nous aide à trouver des solutions aux problèmes liés au changement climatique, aux calamités naturelles, à la sécurité alimentaire et à l’habitation humaine.

Repérer l’élément «où» pour la sécurité alimentaire et faire face aux changements induits par le climat

Le changement climatique a un impact sur l’ensemble du système alimentaire en affectant sa disponibilité, son accessibilité, sa qualité et son utilisation. Il influe sur les conditions météorologiques et modifie l’adéquation des cultures qui sont actuellement cultivées dans certaines régions, affectant les rendements des cultures en raison d’événements hydrométéorologiques et provoquant l’érosion des sols.

Alors, comment aborder ces problèmes? Ici, l’élément «où» est d’une grande importance. Le SIG permet une évaluation et un suivi complets des conditions environnementales liées au développement agricole durable et à la sécurité alimentaire.

Le SIG aide à répondre à certaines des questions les plus difficiles liées à l’agriculture, telles que le développement de systèmes agricoles intelligents pour la diversification / le transfert des cultures, le développement d’une application pour les semences résilientes au climat, la planification de l’irrigation, le stockage des eaux souterraines, les engrais et les pesticides en fonction des conditions climatiques, la prévision des rendements, superficies cultivées, cartographie de la vulnérabilité des cultures, etc.,

La disponibilité de l’eau a une forte incidence sur la sécurité alimentaire. Les projections climatiques révèlent que l’eau va être rare à l’avenir. Il devient donc important de comprendre la disponibilité de l’eau pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire. Par exemple, pour comprendre les changements de culture, une modélisation de la disponibilité de l’eau basée sur le SIG est appliquée pour évaluer la situation actuelle d’une culture et les endroits où elle peut être cultivée dans le futur.

Le SIG a un rôle partout, qu’il s’agisse de comprendre le changement des modèles de cultures, d’évaluer la disponibilité de l’eau ou de mettre en œuvre des modèles climatiques. Il est nécessaire de tout vérifier à la surface de la terre.

Évaluation des catastrophes naturelles

En raison du changement climatique, les régimes de précipitations sont passés de longues périodes de pluies plus douces à une très courte période de précipitations de forte intensité, à la hausse des températures sur terre et sur l’océan et à la fonte des glaciers. Tout cela est à l’origine de la gravité des inondations, des cyclones, des sécheresses et du potentiel d’élévation du niveau de la mer. La gravité et la fréquence des inondations et des cyclones en Inde ont augmenté ces dernières années. Par exemple, les inondations récurrentes à Mumbai chaque année, les inondations d’Hyderabad (octobre 2020), les inondations d’Assam (juillet 2020), le cyclone Amphan (mai 2020), le cyclone Fani (mai 2019), les inondations de Chennai (décembre 2015) et J&K Inondation (mars 2015).

Étant donné que la configuration des précipitations a changé, des mécanismes doivent être développés pour stocker efficacement l’excès d’eau pour l’avenir. En utilisant le SIG, nous pouvons identifier les emplacements pour récolter les pluies / inondations excessives et créer des étangs, des lacs et des réservoirs.

La technologie géospatiale aide à créer des modèles de prévision des crues et des systèmes d’alerte précoce. Un système de prévision des crues est un logiciel automatisé qui surveille les précipitations et les niveaux d’eau en temps réel et les combine avec les précipitations prévues pour générer des étendues et des profondeurs d’inondations afin d’identifier les zones à risque potentiel.

De plus, le cyclone est un autre danger que connaît notre pays. Les modèles scientifiques de cyclones basés sur le SIG peuvent estimer les paramètres liés aux événements cycloniques, tels que leur origine, la vitesse du vent, la hauteur des ondes, les points d’atterrissage probables et les zones à risque. Ainsi, en aidant à améliorer l’état de préparation, le relèvement et la réponse du gouvernement aux événements, en préservant la vie humaine et les infrastructures.

Construire une infrastructure résiliente

Les estimations révèlent que d’ici 2050, 7 personnes sur 10 dans le monde vivront dans des zones urbaines. Pour gérer l’urbanisation croissante, il est essentiel de concevoir et de mettre en œuvre des programmes basés sur la compréhension de la fréquence et de l’ampleur des événements climatiques et de la manière dont ils sont susceptibles de changer à l’avenir. Par exemple, la tempête cyclonique extrêmement grave “ FANI ” en 2019 a causé d’énormes dommages aux infrastructures à Odisha. Il a fallu près de 40 jours pour rétablir le courant.

L’atténuation des catastrophes, la prévention, la préparation et les interventions d’urgence peuvent être planifiées avec une évaluation préalable des risques. Mais comment évaluer ces risques? L’information principale est de savoir où se trouvent nos éléments d’infrastructure et de relier leurs principales caractéristiques aux intensités de danger potentielles. Le SIG nous aide à créer un référentiel détaillé de tous les éléments de l’infrastructure ainsi que des attributs clés. La compréhension des intensités de danger développées à l’aide de techniques basées sur le SIG lorsqu’elles sont appliquées aux attributs de l’infrastructure permet de mieux comprendre leurs risques et de planifier des actions susceptibles de réduire ces risques.

Cartographie des énergies renouvelables

Alors que la civilisation humaine se développe, nos besoins énergétiques augmentent également à un rythme phénoménal. Avec une consommation d’énergie excessive, il est temps de passer aux énergies renouvelables et d’utiliser ce qui nous est naturellement disponible sous forme de lumière du soleil, de vent, de pluie, de marées, de vagues, de biomasse et d’énergie thermique. Mais où trouve-t-on ces ressources en abondance? Comment exploiter cette ressource dans un domaine spécifique? La technologie SIG aide à rendre cette décision plus rapide et plus simple. Il aide les décideurs et les décideurs à identifier le bon emplacement pour la production d’énergie renouvelable.

Par exemple, pour établir une centrale d’énergie renouvelable dans n’importe quelle zone, les techniques SIG peuvent obtenir des informations sur le potentiel éolien et solaire, la distance des villes et l’impact socio-économique. Cette analyse partage une image claire de l’emplacement idéal pour la mise en œuvre d’une centrale électrique à énergie renouvelable. Pour une consommation résiliente, le SIG joue un rôle efficace en déterminant où se concentrer et comment gérer ces ressources. La technologie géospatiale présente le potentiel des ressources énergétiques durables.

Déréglementer l’utilisation des données géospatiales – ce que l’avenir nous réserve

Avec autant d’interventions technologiques en réserve pour construire un avenir meilleur et durable, la récente politique de déréglementation des données géospatiales a ouvert des opportunités socio-économiques nécessaires au développement durable. La nouvelle politique stimulera non seulement l’innovation, mais ouvrira plusieurs voies pour des initiatives de développement durable. Les changements apportés à la déréglementation permettront de générer des ensembles de données à haute résolution tels que les modèles numériques de terrain, la bathymétrie, les cartes de sol, les cartes de vue de la rue, etc. qui joueront un rôle très critique dans la promotion de cette charte de développement durable.

Une infrastructure de données numériques très précise fournira une impulsion indispensable en termes de disponibilité et d’amélioration des données de localisation à haute résolution pour le pays, permettant à plusieurs entreprises indiennes de créer des cartes et des technologies de cartographie de classe mondiale.

En outre, les données de localisation de haute qualité contribueront à améliorer la précision des mesures en temps réel pour protéger le public des catastrophes et des crises liées au changement climatique. Cela est susceptible d’accélérer la recherche scientifique et les pratiques innovantes pour planifier de meilleures stratégies d’évaluation et d’atténuation des catastrophes.

Cet accès ouvert aux données géospatiales garantira une prise de décision éclairée et aidera à atteindre les objectifs de développement durable en stimulant le développement d’infrastructures résilientes, les services du secteur public et la sécurité alimentaire dans le pays.

(L’auteur est Senior VP – Sustainability chez RMSI. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.