Technologie graphène : lutter contre la pandémie avec la technologie intelligente

De plus, le graphène est utilisé comme additif dans de nombreuses industries telles que l’électronique grand public, les capteurs, la filtration de l’eau, le textile, le caoutchouc et les pneus, les polymères, l’huile et bien d’autres.

Le GRAPHENE, le matériau miracle du 21ème siècle, suscite beaucoup d’enthousiasme dans la communauté scientifique et les milieux industriels. Ce matériau de niche offre un avantage extrêmement polyvalent à presque toutes les industries, allant de la fabrication d’avions à la fabrication de capteurs médicaux, des membranes de filtration pour l’air et l’eau à la fourniture de fortes propriétés antimicrobiennes pour les textiles. Il offre également des améliorations de stockage d’énergie exceptionnelles aux batteries, aux supercondensateurs et aux hybrides.

Une propriété bien connue du graphène est qu’il est l’un des nanomatériaux les plus solides présents dans la science des matériaux. Il n’a qu’un atome d’épaisseur, c’est-à-dire mille fois plus fin qu’un cheveu humain, et possède une forte activité antimicrobienne. En outre, il présente une mobilité électronique et une conductivité thermique élevées à température ambiante ainsi qu’une grande flexibilité.

La société de nanotechnologie basée à Jaipur Nanomatrix Materials (NM) travaille sur la fabrication à grande échelle de ce matériau de niche et de ses dérivés et leur trouve des applications uniques dans le domaine de la filtration, de l’énergie, de la construction, des revêtements et bien plus encore.

« Nanomatrix Materials est l’une des premières entreprises du pays à se spécialiser dans l’intégration du graphène dans un certain nombre d’applications et à créer une proposition à valeur ajoutée », déclare son fondateur Vikas Bardiya. Avec Arvind Bhardwaj et Anupam Kumar (deux chercheurs expérimentés en nanotechnologie, également co-fondateurs de Nanomatrix Materials), il forme une équipe solide qui visualise, conceptualise et synthétise les nanomatériaux en science des matériaux. La société s’associe à de nombreux acteurs de l’industrie dans des domaines tels que la filtration, les polymères, la construction, l’énergie et les textiles pour résoudre leurs défis uniques grâce aux propriétés étonnantes de la nanotechnologie du graphène.

Nanomatrix Materials est la branche R&D et B2B du groupe Bardiya, spécialisée dans la fabrication de graphène et son intégration pour d’autres applications à valeur ajoutée. « Notre expertise réside dans l’approfondissement du sujet. Il a fallu des années de connaissances et de recherche, notamment l’expertise des États-Unis et de l’UE, pour enfin trouver une solution pour la fabrication durable et à plus grande échelle de graphène », explique Bardiya.

La beauté du graphène est qu’il peut être fonctionnalisé de plusieurs manières, explique Bardiya. Par exemple, le graphène peut être modifié pour être un bon ou un mauvais isolant. « Il existe un certain nombre de cas d’utilisation sur lesquels nous travaillons à travers le monde et certaines entreprises ont même proposé divers produits d’utilisation finale pour les clients. Par exemple, les batteries à base de graphène, les revêtements, etc. Non seulement cela, le graphène est utilisé comme additif dans de nombreuses industries telles que l’électronique grand public, les capteurs, la filtration de l’eau, le textile, le caoutchouc et les pneus, les polymères, l’huile et bien d’autres.

Nanomatrix Materials a développé un certain nombre de solutions avancées de nanomatériaux dans des secteurs tels que le textile, la marine, l’électronique, la mécanique, etc. et antibactérien. La membrane développée à l’aide de nanocomposite est très efficace dans les masques faciaux, y compris les masques faciaux non chirurgicaux et les masques faciaux et filtres à air N95 », explique Bardiya, ajoutant : « Dans la pandémie qui prévaut, l’une des principales préoccupations est la sécurité des agents de santé, donc, leur fournir des équipements de protection de haute qualité est le besoin du moment.

Bardiya déclare : « Nos masques G1 Wonder sont actuellement le best-seller n°1 dans la catégorie mode sur Amazon. Nous avons investi Rs 5 crore dans ce projet. Nous avons également commencé à exporter vers différents pays, dont les États-Unis, les Émirats arabes unis et la Thaïlande.

G1 Wonders est l’aile des produits de consommation (B2C) du groupe Bardiya qui sera bientôt présent dans l’espace de vente en ligne ainsi que dans les magasins physiques, a déclaré Bardiya. «Nous avons reçu des commandes de nos masques à travers le pays, en particulier des métros. Nous étendons notre réseau et nous sommes actuellement présents à Mumbai, Delhi, Bengaluru, Kerala, Kolkata et quelques villes de niveau 2 », ajoute-t-il.

Au cours des 12 à 18 prochains mois, la société prévoit de développer des produits dans les domaines de la filtration de l’air et de l’eau, de la gestion des catastrophes maritimes, de l’énergie, du pétrole, des textiles, des polymères, de la construction et de l’assainissement de l’environnement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.